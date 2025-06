“DAN DA DAN” irrumpió en 2024 como una experiencia audiovisual fuera de lo común: extraterrestres espeluznantes, selkies acrobáticas, modelos anatómicos románticos, abuelas sensuales, camarones mantis y un romance adolescente que desafía toda lógica. Esta mezcla de comedia romántica, terror y ciencia ficción lo convirtió en un fenómeno singular, compitiendo de tú a tú con éxitos como “Solo Leveling” en los premios anime. Ahora, con la segunda temporada a la vuelta de la esquina, la expectación es enorme. Aquí te traemos todos los detalles.

¿DE QUÉ TRATA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “DAN DA DAN”?

El final de la primera parte, “Vamos a la Casa Maldita”, terminó con Momo, Okarun y Jiji visitando la casa maldita de Jiji. La segunda temporada cubrirá al menos los arcos argumentales de “Casa Maldita” y “Ojo Maligno” de los mangas.

“Casa Maldita” trata sobre una casa embrujada, y “Ojo Maligno” seguirá una maldición específica; ambas historias se centran principalmente en Jiji. Posteriormente se espera comenzar el arco Kaiju, continuando fielmente el manga de Yukinobu Tatsu.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PODRÁ VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “DAN DA DAN”?

La segunda temporada de “DAN DA DAN”, que tendrá 12 episodios, se estrenará el jueves 3 de julio de 2025. Al igual que la primera, se podrá ver en Crunchyroll, Netflix y Hulu. Los nuevos episodios se estrenarán semanalmente los jueves. La temporada pasada, los episodios comenzaron a transmitirse a las 11:26 a.m. EST/8:00 a.m. PST. Mientras que en Latinoamérica será entre las 10:26 a.m. y 12:26 p.m. del jueves, según cada país.

¿No quieres esperar al streaming? Ya puedes ver los tres primeros episodios en cines de EE. UU. desde el pasado 6 de junio, bajo el título “DAN DA DAN: Evil Eye”. Esta compilación ha recibido elogios por trasladar la locura de la serie a la pantalla grande.

IMPERDIBLE PARA LOS AMANTES DE LA CIENCIA FICCIÓN, TERROR Y COMEDIA

Los primeros tráilers (abril y mayo 2025) mostraron que la serie no ha perdido su esencia: un Jiji poseído, una gigantesca serpiente y la reaparición de Taro, ese singular modelo anatómico que robó tantas risas.

"DAN DA DAN” sigue brillando gracias a su combinación impredecible de géneros, un reparto carismático y una animación premiada. Con 22 nominaciones en los Crunchyroll Anime Awards 2025, esta segunda temporada promete más risas, sustos y romance.

