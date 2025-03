“Daredevil: Born Again” es la serie con la que se expande el universo “Daredevil”, ya que es la secuela de la producción homónima que se emitió entre el 2015 y el 2018. Así, si consideramos el regreso de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio en los papeles principales de la ficción de Marvel, quizá te gustaría conocer quiénes son todos los actores y personajes del elenco. Por eso, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Te aseguro que encontrarás varios rostros conocidos!

Vale precisar que, en el show televisivo, Matt Murdock (Charlie Cox), un abogado ciego con habilidades intensificadas, pelea por la justicia a través de su ajetreada firma de abogados, mientras que el exjefe de la mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persigue sus propios objetivos políticos en Nueva York.

Entonces, cuando sus antiguas identidades empiezan a emerger, ambos hombres se encuentran rumbo a una inevitable colisión.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Daredevil: Born Again”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DAREDEVIL: BORN AGAIN”?

1. Charlie Cox como Matt Murdock / Daredevil

Para saber quién es quién en la serie de Disney Plus, debemos empezar con el protagonista: Matt Murdock. Él es un abogado ciego con sentidos sobrehumanos que lleva una doble vida como justiciero enmascarado.

El actor que lo interpreta es Charlie Cox, a quien -más allá de las producciones del MCU- también hemos visto en títulos como “La teoría del todo”, “Stardust: El misterio de la estrella”, “Encontrarás dragones” y “Boardwalk Empire”.

Charlie Cox le da vida a Matt Murdock en la serie "Daredevil: Born Again" (Foto: Marvel Television)

2. Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin

Wilson Fisk, mientras tanto, es un poderoso hombre de negocios y señor del crimen que se postula como alcalde de la ciudad de Nueva York.

La estrella que le da vida al personaje es Vincent D’Onofrio, reconocido por su trabajo previo en “Full Metal Jacket”, “El piso 13”, “La célula” y “Hombres de negro”.

Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk en una escena de la serie "Daredevil: Born Again" (Foto: Marvel Television)

3. Margarita Levieva como Heather Glenn

Por otro lado, Heather Glenn es una terapeuta y el interés amoroso de Matt. Está interpretada por Margarita Levieva, también integrante de los elencos de “Un seductor irresistible”, “The Deuce”, “Invisible” y “El defensor”.

Margarita Levieva y Charlie Cox en el detrás de cámaras de la serie "Daredevil: Born Again" (Foto: @margaritalevieva / Instagram)

4. Deborah Ann Woll como Karen Page

Karen Page, por su parte, es una amiga de Matt y socia del bufete de abogados Nelson, Murdock & Page. La actriz que asume este rol es Deborah Ann Woll, figura de proyectos como “Escape Room”, “Ida Red”, “Someday This Pain Will Be Useful To You” y “True Blood”.

Deborah Ann Woll le da vida a Karen Page en la serie "Daredevil: Born Again" (Foto: Marvel Television)

5. Elden Henson como Franklin “Foggy” Nelson

Franklin Nelson es el mejor amigo y socio de Matt. En su filmografía, destacan obras como “Idle Hands”, “El efecto mariposa”, “Déjà Vu” y “Los juegos del hambre: Sinsajo”.

Elden Henson le da vida a Franklin "Foggy" Nelson en la serie "Daredevil: Born Again" (Foto: Marvel Television)

Otros actores y personajes de “Daredevil: Born Again”:

Wilson Bethel como Benjamin “Dex” Poindexter / Bullseye , un ex agente del FBI psicópata capaz de utilizar casi cualquier objeto como proyectil letal.

, un ex agente del FBI psicópata capaz de utilizar casi cualquier objeto como proyectil letal. Nikki M. James como Kirsten McDuffie , una antigua ayudante del fiscal del distrito de Nueva York.

, una antigua ayudante del fiscal del distrito de Nueva York. Genneya Walton como BB Urich , una joven periodista con una conexión con Ben Urich.

, una joven periodista con una conexión con Ben Urich. Clark Johnson como Cherry , un policía retirado de Nueva York que trabaja con Murdock.

, un policía retirado de Nueva York que trabaja con Murdock. Ayelet Zurer como Vanessa Marianna-Fisk , la esposa de Wilson que se hizo cargo de su imperio criminal después de que se separaran.

, la esposa de Wilson que se hizo cargo de su imperio criminal después de que se separaran. Michael Gandolfini como Daniel Blake , el protegido de Fisk.

, el protegido de Fisk. Jon Bernthal como Frank Castle / Punisher , un justiciero que se propone luchar contra el hampa por todos los medios, sin importar qué tan letales que sean los resultados.

, un justiciero que se propone luchar contra el hampa por todos los medios, sin importar qué tan letales que sean los resultados. Zabryna Guevara como Sheila Rivera

Arty Froushan como Buck Cashman

Jeremy Earl como Cole North

Kamar de los Reyes como White Tiger

Tony Dalton como Swordsman

Harris Yulin

Michael Gaston