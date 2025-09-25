“Demon Slayer: Infinity Castle” ha superado todas las expectativas, consolidándose como la película de anime más taquillera de la historia y confirmando el poder global de la franquicia. El éxito no solo ha convertido a la saga en un fenómeno cultural, sino que también ha impulsado a Crunchyroll a dar el siguiente gran paso: conquistar los Premios de la Academia.

En entrevista con “The Hollywood Reporter”, el CEO de Crunchyroll, Rahul Purini, aseguró que la cinta merece ser reconocida por su impecable animación y su impacto en la industria. Con ejemplos previos como “Spirited Away” y “The Boy And The Heron” de Studio Ghibli, Purini está convencido de que ha llegado la hora de que un anime shonen logre brillar en la gala más importante del cine.

EL CAMINO AL ÓSCAR DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

El CEO de Crunchyroll, Rahul Purini, se ha comprometido a posicionar “Demon Slayer: Infinity Castle” en la conversación de los premios, destacando la calidad narrativa, técnica y emocional de la cinta. “Haremos nuestra parte para asegurarnos de que obtenga el nivel adecuado de apoyo para ser considerada en todas las categorías”, remarcó el directivo.

Aunque la generación Z y Alfa han liderado la taquilla, el CEO confirma que el público adulto también ha sido clave. Padres y fanáticos de 30 a 50 años han abarrotado las salas, demostrando que la magia de “Infinity Castle” trasciende edades y audiencias.

El éxito de la cinta ha extendido su impacto al ecosistema que rodea a Crunchyroll: mercancía, videojuegos, música y el servicio de streaming. Purini reveló que incluso se ofrecieron temporadas gratuitas de la serie para atraer nuevos fans que llegaron al anime a través de la película, creando un círculo virtuoso de fidelización.

"Demon Slayer: Infinity Castle" es una película de anime japonesa de fantasía oscura y acción basada en el arco "Castillo Infinito" (Foto: Sony Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTILLO INFINITO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito”, “Mientras los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios y Hashira participaban en un programa de entrenamiento de fuerza grupal, el Entrenamiento Hashira, preparándose para la inminente batalla contra los demonios, Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki. Con el líder del Cuerpo de Cazadores de Demonios en peligro, Tanjiro y los Hashira corren al cuartel general, pero son arrastrados a un profundo descenso hacia un espacio misterioso por las manos de Muzan Kibutsuji. El destino de Tanjiro y el Cuerpo de Cazadores de Demonios es la fortaleza de los demonios: el Castillo del Infinito. Y así, el campo de batalla está listo para la batalla final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y los demonios”.

Uno de los posters de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito", película dirigida por Haruo Sotozaki (Foto: Ufotable)

