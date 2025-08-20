“Luces, cámara, amor”. Con esta breve, pero poderosa frase, la protagonista de “Emily in París”, Lily Collins, anunciaba el pasado 7 de mayo de 2025 que la quinta temporada de la serie estaba en etapa de producción. Ahora, cerca de tres meses y medio después, ya se tiene fecha de estreno. En los siguientes párrafos, conoce el día que aterriza este fenómeno en Netflix.

Antes te precisamos que las grabaciones de la entrega cinco se iniciaron en Roma, no en París, aunque la producción se desarrollará en ambas ciudades europeas.

En “Emily in Paris 5”, la actriz principal junto al actor Eugenio Franceschini, quien interpreta a Marcello (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EMILY IN PARIS” – TEMPORADA 5?

La quinta temporada de “Emily in Paris” se estrena el jueves 18 de diciembre de 2025 vía Netflix a nivel mundial; por tanto, para disfrutar de la serie debes contar con una suscripción activa en esta plataforma de streaming.

Es más, mientras esperas su llegada, puedes ver las anteriores entregas por este servicio de pago para que te pongas al día o recuerdes lo que pasó en dicha producción.

Cuándo llega “Emily in Paris 5” y qué novedades trae en otro país (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “EMILY IN PARIS 5”?

“Emily in Paris 5” tendrá un total de 10 episodios, todos estarán disponibles el 18 de diciembre . Esto es una gran noticia para los suscriptores que les gusta hacer una maratón ni bien se lanza un nuevo título.

Recordemos que la exitosa serie ahora tendrá un nuevo escenario donde veremos a la protagonista. Se trata de Venecia, Italia.

En “Emily in Paris 5”, la protagonista junto a Mindy Chen paseando (Foto: Netflix)

¿QUÉ VEREMOS EN LA QUINTA TEMPORADA DE “EMILY IN PARIS”?

En la temporada 5 de “Emily in Paris”, Emily asume la jefatura de la Agencia Grateau en Roma. “[Ella] se enfrenta a retos profesionales y románticos mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad. Pero justo cuando todo encaja, una idea de trabajo fracasa, y las consecuencias se convierten en desamor y reveses profesionales”, precisa la sinopsis oficial.

Ante esta situación, la joven buscará estabilidad aferrándose a su estilo de vida francés “hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas. Al afrontar los conflictos con honestidad, Emily emerge con conexiones más profundas, una claridad renovada y la disposición a abrazar nuevas posibilidades”.

La quinta temporada de "Emily in Paris" trae varios giros para la protagonista (Foto: Giulia Parmigiani / Netflix)

¿QUIÉNES CONFORMAN EL ELENCO DE LA TEMPORADA 5?

Además de Lilly Collins en el rol protagónico, el elenco de la quinta temporada de “Emily in Paris” está conformado por:

Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau

Ashley Park como Mindy Chen

Lucas Bravo como Gabriel

Samuel Arnold como Julien

Bruno Gouery como Luc

William Abadie como Antoine Lambert

Lucien Laviscount como Alfie

Eugenio Franceschini como Marcello

Thalia Besson como Genevieve

Paul Forman como Nico

Arnaud Binard como Laurent G

Minnie Driver como Princesa Jane

Bryan Greenberg como Jake

Michèle Laroque como Yvette

La fotografía con la que se confirmó la quinta temporada de la serie (Foto: Emily in Paris / Instagram)

¿QUÉ PASÓ EN LA TEMPORADA 4 DE “EMILY IN PARIS”?

En la cuarta temporada, Emily inició un romance con Marcello, un atractivo heredero de la moda italiana, y luego se mudó a un apartamento en Roma, donde se abrirá una oficina para la Agencia Grateau.

El creador y productor Darren Star señaló que en esta entrega se explorará la relación de esta pareja. “Marcello es una aventura completamente nueva que deseamos para Emily porque, en definitiva, queremos que pueda tener un mejor equilibrio entre su trabajo y su vida personal”, dijo.

Aunque no todo será sencillo, ya que Gabriel querrá recuperar el amor de su amada, por lo que no se dará por vencido. ¿Será que la busca en Roma y la convenza de regresar con él a París?

