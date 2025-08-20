“Luces, cámara, amor”. Con esta breve, pero poderosa frase, la protagonista de “Emily in París”, Lily Collins, anunciaba el pasado 7 de mayo de 2025 que la quinta temporada de la serie estaba en etapa de producción. Ahora, cerca de tres meses y medio después, ya se tiene fecha de estreno. En los siguientes párrafos, conoce el día que aterriza este fenómeno en Netflix.
Antes te precisamos que las grabaciones de la entrega cinco se iniciaron en Roma, no en París, aunque la producción se desarrollará en ambas ciudades europeas.
¿CUÁNDO SE ESTRENA “EMILY IN PARIS” – TEMPORADA 5?
La quinta temporada de “Emily in Paris” se estrena el jueves 18 de diciembre de 2025 vía Netflix a nivel mundial; por tanto, para disfrutar de la serie debes contar con una suscripción activa en esta plataforma de streaming.
Es más, mientras esperas su llegada, puedes ver las anteriores entregas por este servicio de pago para que te pongas al día o recuerdes lo que pasó en dicha producción.
¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “EMILY IN PARIS 5”?
“Emily in Paris 5” tendrá un total de 10 episodios, todos estarán disponibles el 18 de diciembre. Esto es una gran noticia para los suscriptores que les gusta hacer una maratón ni bien se lanza un nuevo título.
Recordemos que la exitosa serie ahora tendrá un nuevo escenario donde veremos a la protagonista. Se trata de Venecia, Italia.
¿QUÉ VEREMOS EN LA QUINTA TEMPORADA DE “EMILY IN PARIS”?
En la temporada 5 de “Emily in Paris”, Emily asume la jefatura de la Agencia Grateau en Roma. “[Ella] se enfrenta a retos profesionales y románticos mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad. Pero justo cuando todo encaja, una idea de trabajo fracasa, y las consecuencias se convierten en desamor y reveses profesionales”, precisa la sinopsis oficial.
Ante esta situación, la joven buscará estabilidad aferrándose a su estilo de vida francés “hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas. Al afrontar los conflictos con honestidad, Emily emerge con conexiones más profundas, una claridad renovada y la disposición a abrazar nuevas posibilidades”.
¿QUIÉNES CONFORMAN EL ELENCO DE LA TEMPORADA 5?
Además de Lilly Collins en el rol protagónico, el elenco de la quinta temporada de “Emily in Paris” está conformado por:
- Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau
- Ashley Park como Mindy Chen
- Lucas Bravo como Gabriel
- Samuel Arnold como Julien
- Bruno Gouery como Luc
- William Abadie como Antoine Lambert
- Lucien Laviscount como Alfie
- Eugenio Franceschini como Marcello
- Thalia Besson como Genevieve
- Paul Forman como Nico
- Arnaud Binard como Laurent G
- Minnie Driver como Princesa Jane
- Bryan Greenberg como Jake
- Michèle Laroque como Yvette
¿QUÉ PASÓ EN LA TEMPORADA 4 DE “EMILY IN PARIS”?
En la cuarta temporada, Emily inició un romance con Marcello, un atractivo heredero de la moda italiana, y luego se mudó a un apartamento en Roma, donde se abrirá una oficina para la Agencia Grateau.
El creador y productor Darren Star señaló que en esta entrega se explorará la relación de esta pareja. “Marcello es una aventura completamente nueva que deseamos para Emily porque, en definitiva, queremos que pueda tener un mejor equilibrio entre su trabajo y su vida personal”, dijo.
Aunque no todo será sencillo, ya que Gabriel querrá recuperar el amor de su amada, por lo que no se dará por vencido. ¿Será que la busca en Roma y la convenza de regresar con él a París?
