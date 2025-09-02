En la pequeña pantalla, pocas parejas transmiten tanto encanto y espontaneidad como Joaquín Sánchez y Susana Saborido. Este dúo dinámico regresa al prime time de Antena 3 para presentar “Emparejados”, un show que celebra la conexión de otros dúos famosos con un toque de humor, sinceridad y diversión. Según ellos mismos, “entre nosotros hay conexión, con sus altos y sus bajos, pero estamos felices”.

¿DE QUÉ TRATA EL PROGRAMA “EMPAREJADOS”?

“Emparejados” es un gran espectáculo de entretenimiento donde todo —entrevistas, pruebas, juegos o dinámicas tipo dating— sucede en parejas. Desde la entrada al plató hasta el último aplauso, las parejas invitadas comparten espacio, experiencias y risas.

El formato no se limita a parejas románticas. Joaquín y Susana conversan con dúos famosos cuyo vínculo puede ser sentimental, de amistad, familiar e incluso laboral. El objetivo: explorar su complicidad, compartir historias y descubrir secretos sorprendentes.

El programa incluye secciones como “Beso o cobra”, un segmento tipo dating conducido por Anna Simón, y “Quién es quién”, presentada por Almudena Cid. Estas dinámicas añaden chispa, espontaneidad y risas al formato.

Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, definió a Joaquín y Susana como “la pareja televisiva del momento”. Su química, autenticidad y habilidades como presentadores los convierten en el eje de un formato que busca emocionar, divertir y conectar con el público.

Es el primer programa en el que Joaquín ejerce como presentador, algo que ha llevado con naturalidad (Foto: AFP)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “EMPAREJADOS”?

“Emparejados” se estrenará el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 22:00 horas (horario en España) en Antena 3, con una nueva temporada de seis entregas que prometen risas, confesiones y dinámicas llenas de complicidad.

Cabe mencionar que entre las parejas invitadas destacan nombres como Bertín Osborne y su hija Alejandra, Victoria Federica y su amiga Rochi Laffón, Loles León y Bibiana Fernández, Shaila Dúrcal y Carmen Morales, entre otros. Cada sesión promete momentos auténticos y reveladores.

