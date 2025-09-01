Joaquín Sánchez y Susana Saborido son, sin duda, una de las parejas más queridas y estables del mundo del fútbol. Llevan más de 25 años juntos y, lejos de desgastarse, su relación se ha fortalecido con los años. Su complicidad, tanto en la intimidad como ante las cámaras, los ha convertido en referentes de amor verdadero dentro y fuera del terreno de juego.

Tras colgar las botas en 2023, después de dos décadas dedicadas en gran parte al Real Betis, Joaquín ha puesto el foco en su familia. Viajes, proyectos conjuntos y momentos de calidad se han convertido en su rutina. Este cambio de vida ha permitido al gaditano recuperar el tiempo perdido y disfrutar con Susana y sus hijas, Daniela y Salma, de una tranquilidad que antes no era posible.

JOAQUÍN PROMOCIONA SU REALITY “EL CAPITÁN EN AMÉRICA”

Esta noche, Joaquín y Susana visitan “El Hormiguero” para presentar su primer reality familiar: “El capitán en América”. La docuserie narra el viaje que realizaron el pasado verano por la costa oeste de Estados Unidos, recorriendo California, Arizona, Utah y Nevada a bordo de una caravana. Más de 3.000 kilómetros que no solo supusieron una aventura, sino también una oportunidad para reconectar tras los años de intensidad deportiva.

En el reality se podrán ver anécdotas entrañables, como la celebración del 43 cumpleaños del exfutbolista en tierras americanas. Este proyecto muestra al público una faceta más íntima y divertida de la familia, con la naturalidad que los caracteriza y que los ha hecho ganarse el cariño de millones de seguidores.

Joaquín y Susana Saborido embarazada de su primera hija en 2006 (Crédito: Gtres)

EL ORIGEN DEL ROMANCE ENTRE JOAQUÍN Y SUSANA

La historia de amor entre Joaquín y Susana comenzó en Sevilla, cuando él daba sus primeros pasos en el Betis y ya despertaba la atención del público. Un amigo en común los presentó, aunque la primera impresión de Susana no fue precisamente favorable. “No me caía nada bien”, confesó en una entrevista. Sin embargo, la picardía de Joaquín terminó derribando sus barreras y marcó el inicio de una relación que aún perdura.

En 2005 sellaron su amor en una boda multitudinaria en El Puerto de Santa María. La iglesia de la Virgen de los Milagros y las calles cercanas se llenaron de aficionados que no quisieron perderse el enlace. Susana llegó en un coche de caballos y ambos quedaron sorprendidos por la multitud que los recibió. Fue un evento que aún se recuerda como uno de los más comentados de la época.

Aunque Sevilla fue su hogar en los inicios, la carrera de Joaquín llevó a la pareja a vivir en Valencia e incluso en Italia. Sus hijas han sido testigos de esos cambios, creciendo entre mudanzas, estadios y cámaras. Daniela, la mayor, ya tiene 18 años y compagina sus estudios universitarios con su creciente actividad en redes sociales, donde cuenta con más de 87.000 seguidores. Salma, de 14, aún disfruta de su adolescencia junto al calor familiar.

Si bien Joaquín ha levantado títulos y se ha ganado el respeto en el fútbol, su mayor orgullo siempre ha sido su familia. Hoy, retirado del deporte profesional, disfruta de cada logro de sus hijas y de la compañía incondicional de Susana, la mujer que lo ha acompañado desde los inicios. Con “El capitán en América”, el público podrá ver de cerca esa esencia: un hombre de humor y corazón enorme, pero sobre todo, un esposo y padre dedicado.

