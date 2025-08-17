La productora Silvia Cano regresa con otro peso pesado inspirado en historias turcas: “Hermanas, un amor compartido”. Se trata de una apuesta de emociones intensas, secretos familiares y una trama que promete conquistar a los televidentes de TelevisaUnivision.

Este nuevo proyecto ya genera expectativa no solo por su origen internacional, sino también por el gran elenco integrado por Danna García, Adriana Louvier, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jáuregui, quienes darán vida a personajes marcados por el amor, el sacrificio y la búsqueda de la verdad.

¿DE QUÉ TRATA “HERMANAS, UN AMOR COMPRATIDO”?

La historia sigue a Rebeca (Danna García) y Mónica (Adriana Louvier), dos hermanas profundamente unidas desde la infancia, que se ven enfrentadas por el amor de Aura: la hija biológica de Rebeca, quien vive atormentada por la culpa de haberla abandonado, pero también es la hija adoptiva de Mónica, quien la ha protegido y criado.

El drama aumenta cuando dos hombres se suman al conflicto: Camilo (Juan Martín Jáuregui), un personaje duro con sus deudores, pero generoso y protector con los más vulnerables; y Alonso (Osvaldo Benavides), un hombre culto que vive atrapado en un matrimonio tóxico y que oculta un importante secreto relacionado con Aura.

Lo que hace única a esta telenovela es cómo explora diversas formas de maternidad, paternidad y las complejas relaciones entre padres, hijos y hermanos.

Silvia Cano, su productora, describe así el proyecto: “Hay dos mujeres enfrentadas por una hija –de una biológica, de otra de crianza– y estas mujeres van acompañadas de dos hombres. Uno de ellos es papá biológico; se entera muy tarde en la historia que tiene otra hija. Queremos transmitir parejas diferentes, mujeres diferentes, hombres diferentes”.

EL ELENCO DE “HERMANAS, UN AMOR COMPRATIDO”

Danna García (Rebeca): Conocida por su trabajo en “Pasión de gavilanes” y “Bella calamidades”, regresa al protagónico tras varios años alejada de los melodramas. Aquí interpreta a una mujer rebelde, protectora y de carácter fuerte.

Danna García es recordada por su protagónico en "Pasión de Gavilanes" (Foto: Danna García / Instagram)

Adriana Louvier (Mónica): La actriz mexicana también retoma su lugar en las telenovelas dando vida a una madre de corazón, determinada a defensora a su hija adoptiva cueste lo que cueste.

(Mónica): La actriz mexicana también retoma su lugar en las telenovelas dando vida a una madre de corazón, determinada a defensora a su hija adoptiva cueste lo que cueste. Osvaldo Benavides (Alonso): Actor conocido por su carrera en cine y series, interpreta a un hombre culto, romántico pero atrapado en relaciones difíciles.

Osvaldo Benavides, quien estará en el elenco de "Hermanas, un amor compartido", es recordado por su papel de 'Nandito' (Foto: Silvia Cano/ Instagram)

Juan Martín Jáuregui (Camilo): El actor argentino, visto en “Eternamente amándonos”, da vida a un personaje de impresionante dualidad entre dureza y compasión.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “HERMANAS, UN AMOR COMPRATIDO”?

El inicio de grabaciones está muy cerca y todo apunta a que este melodrama será uno de los grandes estrenos del primer trimestre de 2026.