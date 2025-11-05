Han pasado más de tres décadas desde aquella madrugada en la que el MS Jan Heweliusz se hundió en las frías aguas del mar Báltico. En ese entonces, la tragedia pasó casi desapercibida fuera de Europa, pero en Polonia dejó una herida que aún no cierra del todo. Hoy, Netflix revive esa historia con “Heweliusz”, una serie dirigida por Jan Holoubek que busca darle voz a las víctimas, a sus familias y a todos los que quedaron marcados por el desastre más mortífero en tiempos de paz de la marina polaca.

Esta serie se parece mucho a esos relatos donde la fatalidad parece inevitable. Pero no se trata solo de una tormenta o de un barco que se hunde. Se trata de negligencia, encubrimientos y decisiones humanas que, acumuladas, desembocaron en una catástrofe que pudo evitarse.

Imagen promocional de la serie polaca "Heweliusz" (Foto: Netflix)

LA VERDADERA HISTORIA DE ESTE CASO

El ferry que nunca debió volver al mar

El MS Jan Heweliusz no era un barco cualquiera. Había sido construido en Noruega en 1977 para la empresa Polish Ocean Lines y su nombre rendía homenaje al astrónomo polaco Johannes Hevelius. Era un ferry tipo roll-on/roll-off, diseñado para transportar camiones y vagones de tren entre las ciudades de Świnoujście (Polonia) y Ystad (Suecia).

Durante sus quince años de servicio, el Heweliusz acumuló un historial inquietante: cerca de 30 incidentes, entre colisiones, fallos técnicos y hasta un incendio devastador en 1986. Nadie murió en aquel fuego, pero el barco quedó seriamente dañado. Las autoridades, lejos de retirarlo del servicio, lo repararon cubriendo las áreas afectadas con decenas de toneladas de hormigón. Ese parche improvisado alteró su equilibrio y lo volvió inestable.

Una partida bajo señales de alerta

El 13 de enero de 1993, el MS Jan Heweliusz zarpó de Świnoujście rumbo a Ystad con 64 personas a bordo. Salió con retraso, dos horas después de lo previsto. Lo más alarmante es que, cuatro días antes, la compuerta de popa se había roto y las reparaciones fueron mínimas. Además, el pronóstico meteorológico advertía de vientos huracanados y olas de hasta seis metros.

Aun así, el ferry zarpó. Muchos aseguran que el capitán, Andrzej Ułasiewicz, presionado por la compañía, no tuvo otra opción que cumplir con el itinerario. Los ferries en otros puertos, como el de Sassnitz, habían suspendido sus salidas por el temporal.

La tormenta que selló su destino

En las primeras horas del 14 de enero de 1993, los vientos alcanzaron los 160 kilómetros por hora. A las 4:10 de la madrugada, el barco comenzó a escorarse peligrosamente. La tripulación intentó estabilizarlo llenando los tanques de lastre del lado de babor, pero la maniobra fue inútil.

Minutos después, el capitán ordenó la evacuación. La señal de socorro se emitió a las 4:30, y para las 5:12 el ferry ya había volcado completamente. 9 personas fueron rescatadas con vida, mientras que 55 murieron, entre ellos dos niños. Solo se recuperaron 37 cuerpos.

El silencio tras la tragedia

Las investigaciones iniciales fueron lentas, confusas y, según los familiares, llenas de irregularidades. Se intentó responsabilizar al capitán, que había muerto en el accidente, en lugar de señalar las fallas estructurales del barco y la negligencia de la empresa.

Durante años, los familiares de las víctimas lucharon para que se conociera la verdad. Recién en 2005 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, reconoció que la investigación oficial había sido parcial e injusta. La corte otorgó una compensación económica a once familias y responsabilizó directamente al armador del barco por permitir su operación en condiciones tan deficientes.

Borys Szyc como el capitán Ułasiewicz en la serie polaca "Heweliusz" (Foto: Netflix)

TRÁILER DE “HEWELIUSZ”

