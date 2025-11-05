Aquel 14 de enero de 1993, se registró una de las mayores tragedias de la historia marítima polaca cuando el ferri Jan Heweliusz se hundió en las turbulentas aguas del mar Báltico, cerca de la isla alemana de Rügen. De las 64 personas que iban a bordo, 55 perdieron la vida y sólo nueve sobrevivieron. Esta catástrofe fue llevada a la pantalla, por lo que actualmente se encuentra disponible en Netflix bajo el título “Heweliusz”. A raíz del impacto que ha generado su indignante y desgarradora trama, te explico el final de esta producción.

De acuerdo con la sinopsis que la plataforma de streaming le da, se lee: “Tras una catastrófica tragedia en un ferri, el capitán que no estaba de turno busca respuestas y justicia para quienes perdieron su vida… y para quienes quedaron atrás”.

"Heweliusz" es un drama histórico escrito por Kasper Bajon que tiene como protagonistas a Magdalena Różczka, Borys Szyc, Michał Żurawski, Konrad Eleryk y Justyna Wasilewska (Foto: Beside Productions / Telemark)

FINAL EXPLICADO DE “HEWELIUSZ”

A continuación, el final explicado de esta miniserie de cinco episodios. ¿Realmente responde las interrogantes que todo el mundo se hace sobre la tragedia?

LOS RESPONSABLES DE LA TRAGEDIA MARÍTIMA

En la vida real, el accidente apuntaba que hubo negligencia, toda vez que el ferri estaba en mal estado (se omitieron pruebas de estabilidad tras sus reparaciones y su largo historial de fallos), además de exceder el límite de peso permitido en la bodega de carga, pero igual se le obligó a zarpar. Todo esto se muestra en la serie “Heweliusz”; sin embargo, cuando se pidió a una comisión organizadora investigar la tragedia, esta concluyó que el fallecido capitán Andrzej Ułasiewicz, su tripulación y los armadores eran responsables del naufragio. ¿Realmente lo fueron?

Si bien, luego el barco se topa con un huracán y estaba próximo a chocar con el buque alemán Kempen, la tripulación hizo todo lo posible para afrontar esta situación; pese a sus esfuerzos, ellos eran conscientes de que varios no sobrevivirían, algo que ocurrió finalmente. Quienes lograron salvarse fueron interrogados una y otra vez por el comité, que culpó de todo del “accidente” a Ulasiewicz y su equipo.

Pero ¿los armadores y el ejército? A ambos se les eximió de cualquier responsabilidad. No olvidemos que los primeros eran responsables del estado del barco y el segundo por el exceso de carga que transportó la nave aquel día.

Borys Szyc como el capitán Ułasiewicz en la serie polaca "Heweliusz" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ SE HUNDIÓ EL FERRI?

El abogado del capitán Ulasiewicz expuso en su alegato final las razones que provocaron el naufragio. Primero indicó que el pavimento de hormigón colocado por la naviera Navica Ferries – luego de que el Heweliusz se incendió – redujo la estabilidad del ferri. Después argumentó que el retraso para que salga el buque fue causado por Ania y sus acompañantes, y luego por Kaczkowski, quien quedó atrapado en un atasco mientras transportaba una carga sospechosa de las Fuerzas Armadas Polacas.

Aunque esto hubiera evitado el choque contra la nave alemana, nada impedía que se toparan con el huracán, lo que habría conllevado a otros problemas, uno de ellos originado por el peso del buque, pues superaba el límite permitido. Cabe mencionar que la carga fue impuesta por las Fuerzas Armadas Polacas.

Asimismo, reveló que los informes meteorológicos proporcionados a la tripulación fueron dudosos, pues pese a que se avecinaba un mal clima, les dieron la orden de zarpar, convirtiéndose en la única nave en hacerlo, mientras los que ya habían partido volvieron a los muelles. Otro punto que se hace mención es el error que cometió Skirmuntt al detener el barco en medio de la tormenta. Pese a que sobrevivió, no pudo vivir con la culpa y terminó suicidándose.

Justyna Wasilewska como Kaczkowska en la serie polaca "Heweliusz" (Foto: Netflix)

¿QUÉ CONTENÍA LA CARGA PESADA DEL EJÉRCITO?

Aunque la culpa recayó en Ulasiewicz y su tripulación, a la empresa estatal Navica Ferries solamente se le reprendió de forma leve. En tanto, a la Fuerzas Armadas de Polonia no se les abrió una investigación para determinar qué llevaba la carga pesada. ¿Qué contenía? Aunque la serie no menciona explícitamente que se trataba de contrabando, cuando los cuerpos aparecen mutilados hacen pensar que en las cajas posiblemente contenían explosivos que detonaron cuando el ferri naufragó.

Otra posibilidad es que estaban cargadas de armas. Esto jamás lo sabremos, ya que el agente especial Ferenc hizo de todo para que se silenciara la conversación sobre el cargamento del ejército y se culpara a la tripulación por su incompetencia.

