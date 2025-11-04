Poco después de partir, el ferri Heweliusz se ve arrastrado por un fuerte temporal en “Heweliusz”, miniserie polaca de Netflix. Tras una catastrófica tragedia, la tripulación y los pasajeros deben luchar por su vida en el mar. En tierra, sus familias intentan averiguar lo que realmente sucedió. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes de la producción dirigida por Jan Holoubek.

El drama histórico escrito por Kasper Bajon tiene como protagonistas a Magdalena Różczka, Borys Szyc, Michał Żurawski, Konrad Eleryk y Justyna Wasilewska. El elenco también cuenta con las actuaciones de Jan Englert, Magdalena Zawadzka, Jacek Koman, Mirosław Zbrojewicz, Andrzej Konopka, Tomasz Schuchardt, Łukasz Lewandowski, Dariusz Chojnacki y Jacek Beler.

“HEWELIUSZ” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“Heweliusz”, producida por la compañía Bartłomiej Kaczmarek, narra el hundimiento del MS Jan Heweliusz mientras cruzaba el mar Báltico en ruta desde Świnoujście (Polonia) a Ystad (Suecia). De los 64 pasajeros y tripulantes, 55 fallecieron en el desastre.

Borys Szyc interpreta al capitán Ułasiewicz en la serie polaca "Heweliusz", escrita por Kasper Bajon (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “HEWELIUSZ”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Heweliusz”, “el 13 de enero de 1993, el ferri Heweliusz sale de Świnoujście (Polonia) en dirección a Ystad (Suecia). Pero la travesía pronto se convierte en una auténtica lucha por la supervivencia, al desatarse un fuerte temporal que obliga a la tripulación y a los pasajeros a enfrentarse a la descomunal fuerza del mar.

En tierra, sus familiares se las ven con el lado más oscuro de la naturaleza humana y emprenden una batalla igual de difícil para averiguar la verdad sobre el accidente y velar por la dignidad y el buen nombre de los desaparecidos en el mar.”

Por lo que he visto en el tráiler, los familiares de los fallecidos exigen justicia y conocer la verdad sobre la tragedia, pero la empresa involucrada solo busca que sus negocios no se vean afectados por el incidente. ¿Quiénes fueron los responsables?

¿CÓMO VER “HEWELIUSZ”?

“Heweliusz” se estrenará el miércoles 5 de noviembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama histórico polaco solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “HEWELIUSZ”

ACTORES Y PERSONAJES DE “HEWELIUSZ”

Magdalena Różczka como Jolanta Ułasiewicz

Borys Szyc como el capitán Ułasiewicz

Michał Żurawski como Binter

Konrad Eleryk como Skirmuntt

Justyna Wasilewska como Kaczkowska

Jan Englert como el padre de Binter

Magdalena Zawadzka como la madre de Binter

Jacek Koman como Ignacy Budzisz

Mirosław Zbrojewicz como el Capitán Portu

Andrzej Konopka como Kubara

Tomasz Schuchardt como Kaczkowski

Łukasz Lewandowski como Skrzypczyński

Dariusz Chojnacki como Karpiel

Jacek Beler como Lemański

Michał Pawlik como Zawadzki

Mia Goti como Aga

Marcin Januszkiewicz como Ferenc

Mateusz Górski como Zajdel

Piotr Łukaszczyk como Korzyński

Anna Dereszowska como Zylbern

Michalina Łabacz como Jadwiga Skirmuntt

Mirosław Kropielnicki como Kosiorek

Magdalena Osińska como Stewardess Ola

Dominika Kluźniak como Zaborek

Julian Świeżewski como el mensajero militar

Joachim Lamża como Sulik

Piotr Rogucki como Szwedes

Bartłomiej Kotschedoff

Sylwia Gola

Katharina Nesytowa

Justyna Wasilewska da vida a Kaczkowska, quien exige justicia por los fallecidos, en la serie polaca "Heweliusz" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “HEWELIUSZ”?

“Heweliusz”, que cuenta con Anna Kępińska como productora ejecutiva, tiene cinco episodios.

¿DÓNDE SE GRABÓ “HEWELIUSZ”?

“Heweliusz” se grabó en Świnoujście, Szczecin, Zgorzelec, Gdynia, Sopot, Nowy Port, Wrocław, Varsovia, Chałupki y Stargard. Las escenas de acción acuática se filmaron en un estudio de Bruselas.

