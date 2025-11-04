Poco después de partir, el ferri Heweliusz se ve arrastrado por un fuerte temporal en “Heweliusz”, miniserie polaca de Netflix. Tras una catastrófica tragedia, la tripulación y los pasajeros deben luchar por su vida en el mar. En tierra, sus familias intentan averiguar lo que realmente sucedió. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes de la producción dirigida por Jan Holoubek.
El drama histórico escrito por Kasper Bajon tiene como protagonistas a Magdalena Różczka, Borys Szyc, Michał Żurawski, Konrad Eleryk y Justyna Wasilewska. El elenco también cuenta con las actuaciones de Jan Englert, Magdalena Zawadzka, Jacek Koman, Mirosław Zbrojewicz, Andrzej Konopka, Tomasz Schuchardt, Łukasz Lewandowski, Dariusz Chojnacki y Jacek Beler.
“HEWELIUSZ” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?
“Heweliusz”, producida por la compañía Bartłomiej Kaczmarek, narra el hundimiento del MS Jan Heweliusz mientras cruzaba el mar Báltico en ruta desde Świnoujście (Polonia) a Ystad (Suecia). De los 64 pasajeros y tripulantes, 55 fallecieron en el desastre.
¿DE QUÉ TRATA “HEWELIUSZ”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Heweliusz”, “el 13 de enero de 1993, el ferri Heweliusz sale de Świnoujście (Polonia) en dirección a Ystad (Suecia). Pero la travesía pronto se convierte en una auténtica lucha por la supervivencia, al desatarse un fuerte temporal que obliga a la tripulación y a los pasajeros a enfrentarse a la descomunal fuerza del mar.
En tierra, sus familiares se las ven con el lado más oscuro de la naturaleza humana y emprenden una batalla igual de difícil para averiguar la verdad sobre el accidente y velar por la dignidad y el buen nombre de los desaparecidos en el mar.”
Por lo que he visto en el tráiler, los familiares de los fallecidos exigen justicia y conocer la verdad sobre la tragedia, pero la empresa involucrada solo busca que sus negocios no se vean afectados por el incidente. ¿Quiénes fueron los responsables?
¿CÓMO VER “HEWELIUSZ”?
“Heweliusz” se estrenará el miércoles 5 de noviembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama histórico polaco solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.
TRÁILER DE “HEWELIUSZ”
ACTORES Y PERSONAJES DE “HEWELIUSZ”
- Magdalena Różczka como Jolanta Ułasiewicz
- Borys Szyc como el capitán Ułasiewicz
- Michał Żurawski como Binter
- Konrad Eleryk como Skirmuntt
- Justyna Wasilewska como Kaczkowska
- Jan Englert como el padre de Binter
- Magdalena Zawadzka como la madre de Binter
- Jacek Koman como Ignacy Budzisz
- Mirosław Zbrojewicz como el Capitán Portu
- Andrzej Konopka como Kubara
- Tomasz Schuchardt como Kaczkowski
- Łukasz Lewandowski como Skrzypczyński
- Dariusz Chojnacki como Karpiel
- Jacek Beler como Lemański
- Michał Pawlik como Zawadzki
- Mia Goti como Aga
- Marcin Januszkiewicz como Ferenc
- Mateusz Górski como Zajdel
- Piotr Łukaszczyk como Korzyński
- Anna Dereszowska como Zylbern
- Michalina Łabacz como Jadwiga Skirmuntt
- Mirosław Kropielnicki como Kosiorek
- Magdalena Osińska como Stewardess Ola
- Dominika Kluźniak como Zaborek
- Julian Świeżewski como el mensajero militar
- Joachim Lamża como Sulik
- Piotr Rogucki como Szwedes
- Bartłomiej Kotschedoff
- Sylwia Gola
- Katharina Nesytowa
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “HEWELIUSZ”?
“Heweliusz”, que cuenta con Anna Kępińska como productora ejecutiva, tiene cinco episodios.
¿DÓNDE SE GRABÓ “HEWELIUSZ”?
“Heweliusz” se grabó en Świnoujście, Szczecin, Zgorzelec, Gdynia, Sopot, Nowy Port, Wrocław, Varsovia, Chałupki y Stargard. Las escenas de acción acuática se filmaron en un estudio de Bruselas.
