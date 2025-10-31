Después de Halloween, ¿buscas una opción diferente al terror, el suspenso o fantasmas? Netflix agrega a su catálogo la última película de una popular franquicia de acción para los fanáticos de la adrenalina y los automóviles. ¿Sabes de cuál se trata? La cinta dirigida por Louis Leterrier (“Furia de titanes”, “El increíble Hulk”) a partir del guion de Justin Lin y Dan Mazeau tiene una duración de 141 minutos y fue estrenada en los cines de Estados Unidos el 19 de mayo de 2023.

Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena y Scott Eastwood lideran el elenco que también cuenta con las actuaciones de Helen Mirren, Charlize Theron, Alan Richtson y Rita Moreno.

“Rápidos y furiosos X” (“Fast & Furious X” en su idioma original), que contó con la producción ejecutiva de Joseph M. Caracciolo, Jr., David Cain, Chris Morgan, Amanda Lewis y Mark Bomback, tuvo un presupuesto de 340 000 000 dólares y logró recaudar $ 724 998 540.

La filmación comenzó el 21 de abril de 2022 e incluyó lugares de rodaje como Roma y varias localizaciones de España, entre ellas la presa de Aldeadávila. Tras su estreno, recibió reseñas generalmente mixtas de parte de la crítica y la audiencia.

En "Rápidos y Furiosos X", Dom Toretto debe proteger a su hijo de la venganza de Dante Reyes (Jason Momoa) (Foto: Universal Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “RÁPIDOS Y FURIOSOS X”?

De acuerdo con la sinopsis de Universal Pictures, en “Fast X”, “durante numerosas misiones más que imposibles, Dom Toretto (Vin Diesel) y su familia han sido capaces de ser más listos, de tener más valor y de ir más rápido que cualquier enemigo que se cruzara con ellos. Pero ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal que jamás hayan conocido: un terrible peligro que resurge del pasado, que se mueve por una sangrienta sed de venganza y que está dispuesto a destrozar a la familia y destruir para siempre todo lo que a Dom le importa.

En Fast & Furious 5, de 2011, Dom y su equipo derrotaron al notorio rey brasileño de la droga, Hernán Reyes, y acabaron con su imperio en un puente de Río de Janeiro. Pero no saben que Dante (Jason Momoa, Aquaman), el hijo de Reyes, lo vio todo y ha pasado los últimos doce años planeando cómo hacérselo pagar a Dom.

El complot de Dante desperdigará a la familia de Dom desde Los Ángeles hasta las catacumbas de Roma, de Brasil a Londres, y de Portugal a la Antártida. Aparecerán nuevos aliados y reaparecerán viejos enemigos. Pero todo cambiará cuando Dom descubra que su hijo de ocho años (Leo Abelo Perry) es el objetivo escogido por Dante para saciar su sed de venganza.”

¿CÓMO VER “RÁPIDOS Y FURIOSOS X”?

“Rápidos y furiosos X” estará disponible en Netflix desde el sábado 1 de noviembre de 2025. Por lo tanto, para ver la décima película de la saga principal solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

“Fast X”, producida por Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeff Kirschenbaum y Samantha Vincent, también está disponible en Amazon Prime Video.

TRÁILER DE “FAST & FURIOUS X”

ACTORES Y PERSONAJES DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS X”

Vin Diesel como Dominic “Dom” Toretto

Jason Momoa como Dante Reyes

Jason Statham como Deckard Shaw

Michelle Rodriguez como Leticia “Letty” Ortiz

Charlize Theron como Cipher

Tyrese Gibson como Roman “Rome” Pearce

Ludacris como Tej Parker

Jordana Brewster como Mia Toretto

Sung Kang como Han Seoul-Oh

John Cena como Jakob Toretto

Nathalie Emmanuel como Megan Ramsey

Brie Larson como Tess

Daniela Melchior como Isabel Neves

Alan Richtson como Aimes

Scott Eastwood como Eric Reisner / Little Nobody

Rita Moreno como Abuelita Toretto

Luis Da Silva como Diogo

Michael Irby como Zizi

Joaquim de Almeida como Hernán Reyes

Leo Abelo Perry como Brian Marcos

Ludmilla

Pete Davidson como Bowie

Meadow Walker

Dante Reyes (Jason Momoa), el hijo del mafioso y narcotraficante brasileño Hernán Reyes, quiere vengarse de Toretto en la película "Rápidos y Furiosos X" (Foto: Universal Pictures) / Univers

