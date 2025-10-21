Prepárate para adentrarte en uno de los rincones más oscuros de la mente humana: “Monstruo: La historia de Ed Gein” nos arrastra sin miramientos al origen del mal bajo una premisa perturbadora y magnética. Esta entrega de la antología de Netflix no solo revive los hechos, sino que busca responder la pregunta: ¿cómo se forja un monstruo? A través de una narrativa visual intensa y actuaciones que estremecen, la serie convierte la realidad más macabra en un espejo de la obsesión humana por entender lo inexplicable.

¿DE QUÉ TRATA “MONSTRUO: LA HISTORIA DE ED GEIN”?

La historia se centra en Ed Gein, un campesino de Wisconsin cuya vida aparentemente anodina escondía una perturbadora capacidad de horror. Desde las rígidas reglas impuestas por su madre hasta la locura individual que le llevó a profanar tumbas y fabricar trofeos humanos, esta serie dramatiza su descenso al abismo con una mezcla de fidelidad histórica y licencia creativa.

Con un ritmo hipnótico y una estética rural inquietante, “Monstruo” nos sumerge en la América profunda, donde el fanatismo, la represión y el aislamiento se combinan para dar vida a uno de los asesinos más icónicos de la historia criminal.

Aunque parte de los hechos son bien conocidos —como el arresto de Gein en 1957 y el hallazgo de su granja convertida en pesadilla— la serie enfatiza tanto su patología como la cultura pop que lo rodea. Las conexiones con clásicos del cine de terror como “Psycho” o “The Texas Chain Saw Massacre” se hacen explícitas, recordándonos que el horror moderno tiene raíces mucho más profundas de lo que imaginamos.

En este sentido, la producción no solo reconstruye un crimen, sino también el nacimiento del mito, explorando cómo la fascinación colectiva puede convertir la tragedia en inspiración artística.

Tal como se ve en "Monster: The Ed Gein Story", la motosierra es un elemento clave en la historia de Ed Gein (Foto: Netflix)

Dirigida por Ian Brennan, esta entrega consta de ocho episodios que combinan drama, suspenso y biografía con un tono casi documental. Lanzada globalmente en Netflix el pasado 3 de octubre, la serie tiene una mezcla de estética elegante y horror psicológico que descompone lentamente la mente de sus protagonistas. Cada capítulo profundiza un poco más en la dinámica enfermiza entre Ed Gein y su madre, ofreciendo una interpretación tan inquietante como dolorosamente humana.

EL REPARTO DE ACTORES DE “MONSTRUO: LA HISTORIA DE ED GEIN”?

En cuanto al reparto, destacan nombres como Charlie Hunnam (en el rol de Ed Gein), Laurie Metcalf (como la madre Augusta Gein) y Suzanna Son en un papel clave que mezcla realidad y ficción. Hunnam ofrece una actuación contenida y visceral, que muestra a un hombre dividido entre la culpa y el deseo, mientras Metcalf encarna con maestría la figura opresiva que alimenta el delirio de su hijo.

El elenco secundario, igualmente sólido, contribuye a que el espectador sienta el peso psicológico de una historia que traspasa los límites del horror tradicional.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “MONSTRUO: LA HISTORIA DE ED GEIN”?

Y para que no haya obstáculos al verla, recuerda que en Estados Unidos los planes de suscripción de Netflix son aproximadamente: US$7.99/mes para el plan con anuncios, US$17.99/mes para el estándar sin anuncios y US$24.99/mes para el plan Premium (4K + HDR). Estos precios pueden variar, pero garantizan acceso al amplio catálogo de series y películas que sigue consolidando a Netflix como líder en contenido original.

Así que, si buscas una experiencia intensa y escalofriante, esta es una de esas series que justifican cada dólar invertido.

