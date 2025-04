No entiendo del todo cómo funciona el algoritmo de Netflix porque en ocasiones no encuentro en su página principal algo que me llame la atención lo suficiente para ver o maratonear, pero hay veces en las que me deja completamente desconcertado. Esta semana, por ejemplo, me metí a revisar el top 10 de películas más vistas en Estados Unidos y, para mi sorpresa, me encuentro con que una cinta que casi nadie recordaba —y que, sinceramente, es bastante mala— está arrasando entre los usuarios. Se trata de “Life or Something Like It”, o “Siete días y una vida” en países de habla española, una cinta de 2002 protagonizada por Angelina Jolie, que ahora mismo es la segunda más vista del país y eso que ha bajado de lugar, pues estaba en la cima de las preferencias.

Y no es que sea una joya oculta en el catálogo del gigante del streaming o una de esas películas mal entendidas por la crítica en su momento y que, con el tiempo, se convierten en de culto. No, no es nada de eso, así que mi sorpresa ha sido enorme. Este contenido audiovisual tiene apenas un 28% de aprobación en Rotten Tomatoes, basada en más de 120 reseñas profesionales. Y por si eso no fuera suficiente, los propios usuarios le dan un 44%, lo que habla por sí solo. Así que, de verdad, no entiendo cómo llegó tan arriba… pero acá estamos y vamos a ahondar un poco más al respecto.

“LIFE OR SOMETHING LIKE IT” TIENE UNA TRAMA DIGNA DE TELENOVELA

La historia sigue a Lanie Kerrigan (Angelina Jolie), una reportera de televisión de Seattle que cree tener la vida resuelta: novio famoso, trabajo prometedor, apartamento de catálogo… todo aparentemente perfecto hasta que una vidente callejera le suelta una bomba: su vida no tiene sentido y va a morir en una semana. Obviamente, todo se le empieza a venir abajo y entra en esa típica crisis existencial hollywoodense donde descubre que la felicidad estaba en las cosas simples de la vida. Sí, ya sé, suena cliché y, sinceramente, lo es.

La trama intenta ir por ese camino inspirador y reflexivo, pero se queda corta en todos los sentidos. No hay una conexión real con los personajes, los diálogos son poco creíbles, y ni siquiera la presencia de Jolie logra levantar algo que desde el principio ya está medio tambaleando. Y mira que me encanta ella como actriz, pero acá ni siquiera sus mejores gestos salvan el guion.

¿CÓMO ASÍ HABRÍA SUBIDO EN EL TOP DE NETFLIX?

Yo creo que una de las razones por las que esta peli se coló en el top de Netflix es porque es de esas producciones que casi nadie recuerda. O peor aún, que muchos ni sabían que existían. Entonces, al ver el nombre de Angelina Jolie en la miniatura, y con ese look rubio que no se ve tan seguido en ella, la gente piensa: “Uh, esto debe ser algo nuevo o al menos interesante”, y le dan play sin pensarlo, sin saber que se pueden estar metiendo en un calvario de 103 minutos.

El problema es que, como pasa muchas veces, esa curiosidad inicial no se traduce en una buena experiencia porque una cosa es que una película sea vieja, y otra muy distinta es que sea floja. Y “Life or Something Like It” es flojísima en casi todos los aspectos. Es de esas que ves una vez y después te preguntas por qué no te saliste a la mitad. ¿Será que da flojera agarrar el control y retroceder a la página principal?

Otra teoría que tengo es que hay una especie de efecto nostalgia mal entendido. Como Jolie fue una megaestrella en los 2000s, mucha gente tiene ganas de “revivir” esa época dorada, pero el problema es que esta no es ni de cerca una de sus mejores pelis. De hecho, está muy lejos de títulos como Inocencia interrumpida o incluso las Tomb Raider, que, aunque eran medio exageradas, al menos entretenían.

Eso sí, hay que reconocer que la opinión que los expertos puedan tener no siempre puede ir alineada con tus gustos. De hecho, hay personas que, bajo su juicio, ver este título como uno de los mejores o, simplemente, una película llevadera. Todo va a depender de tus preferencias, pues no todos vemos o pensamos igual.

Póster oficial de la película "Life or Something Like It" (Foto: Regency Enterprises) ×

EL PODER DE LA IMAGEN DE ANGELINA JOLIE

Lo que sí me parece interesante es cómo esto demuestra que Angelina Jolie sigue siendo una figura magnética. A más de 20 años del estreno de esta película, su imagen sigue teniendo el poder suficiente como para arrastrar a miles de personas a ver una cinta que, objetivamente, no tiene mucho que ofrecer. Es como si su simple presencia fuera garantía de “vamos a ver de qué se trata”.

Y ojo, no tengo nada en contra de que alguien disfrute esta peli. Cada uno con sus gustos. Pero no deja de parecerme curioso —y un poco gracioso— cómo estas películas medio olvidadas y bastante flojas logran resucitar de la nada, solo porque las plataformas las empujan al frente y la nostalgia hace el resto.

En fin, “Life or Something Like It” no es una película que recomendaría, al menos no con expectativas altas. Si quieres ver algo ligero para tener de fondo mientras cocinas o respondes mails, puede que funcione. Pero si estás buscando una buena historia, actuaciones memorables o una comedia romántica que te mueva el corazón, esta no es.