Si estás buscando una película llena de acción ubicada en el oeste, donde abundan los pistoleros, los duelos, los vaqueros, bastante alcohol y más, sin duda alguna debes darle un vistazo a Netflix, toda vez que aterrizó en su plataforma un filme de 1995. Lo mejor de todo es que si estabas acostumbrado a ver a un hombre enfrentarse a punta de balas con el resto, en esta ocasión verás en su lugar a una mujer que busca tomar la justicia por sus propias manos. ¿Adivinas a qué título se hace referencia?

Otra pista para ver si adivinas el nombre del filme es que está protagonizado por una estrella de Hollywood que no dudó en ponerse un sombrero de ala ancha, camisas de manga larga, pantalones y botas de cuero, y cinturones anchos con hebillas llamativas para demostrar que puede hacerle frente a cualquiera tal como lo hacen los habitantes varones. Este papel es representado por Sharon Stone, la actriz que llegó a convertirse tres años antes en una de las mujeres más deseadas de la industria.

Bueno, si no lograste dar con la cinta, te cuento que hago referencia a “Rápida y mortal” (en inglés: “The Quick and the Dead”), una producción wéstern, de la cual te brindo mayores detalles en los siguientes párrafos.

Sharon Stone interpreta a una pistolera que llega al Viejo Oeste, donde participa en un concurso de eliminación rápida en duelo de pistolas (Foto: TriStar Pictures)

SINOPSIS DE “RÁPIDA Y MORTAL”

“Rápida y mortal” sigue a una misteriosa pistolera que llega a la frontera del oeste buscando venganza por el asesinato del sheriff de la ciudad, quien es su padre. Ella tiene en la mira al despiadado John Herod, pues él fue quien envió a matarlo.

Su llegada coincide con el torneo anual que busca coronar al mejor pistolero del estado. Varios hombres se inscriben, pero lo que no esperaban era que esta persona de nombre Ellen también lo hiciera. Pese a que varios la subestiman, poco a poco demostrará de lo que es capaz cuando tiene en las manos su arma, la cual maneja con mucha velocidad y precisión.

Además de ella, entre los otros competidos se encuentran Cort, una personas muy misteriosa, y el joven Kid, que es hijo ilegítimo de Herod. La adrenalina invadirá a cada uno de los contrincantes. ¿Quién saldrá victorioso?

En "Rápida y mortal", la fronteriza ciudad de Redemption es controlada por John Herod (Foto: TriStar Pictures)

¿CÓMO VER “RÁPIDA Y MORTAL”?

La película wéstern “Rápida y mortal” ya está disponible en Netflix; por tanto, para poder disfrutar de los 107 minutos de duración de la trama debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.

En "Rápida y mortal", ella es conocida como La Dama que se une a una competición de duelo mortal en un intento de vengarse por la muerte de su padre (Foto: TriStar Pictures)

TRÁILER DE LA PELÍCULA “RÁPIDA Y MORTAL”

“En una ciudad llamada Redención, la muerte es el camino para vivir. Algunos luchan por dinero… otros por la gloria, pero una desconocida ha llegado buscando algo diferente”, se escucha una voz en off al comienzo del tráiler. En tanto, vemos de fondo las imágenes de diversos duelos.

Luego vemos a Ellen reunida en una cena con el despiadado John Herod, a quien le pregunta qué clase de persona es. Como él le contesta con la pregunta: “¿Qué clase de hombre soy?”, ella no duda en señalarle: “De la clase que la gente odia”, algo que desata la risa burlona del individuo.

Posteriormente, escuchamos sobre la inauguración del concurso de pistolas rápidas, en la que cualquiera puede desafiar a quien le apetezca. Cuando la mujer dice que participará, varios se burlan, pero no saben las habilidades escondidas que tiene con las armas. Su objetivo es saldar la deuda pendiente que tiene. ¿De qué manera? Con la muerte del que considera su enemigo. “En esta ciudad, o eres rápido o estás muerto”, concluye la voz en off.

ELENCO DE “RÁPIDA Y MORTAL”

Ellen es interpretada por Sharon Stone

John Herod es interpretado por Gene Hackman

Cort es interpretado por Russell Crowe

Fee “El Chico” es interpretado por Leonardo DiCaprio

Dog Kelly es interpretado por Tobin Bell

Ratsy es interpretado por Raynor Scheine

Doc Wallace es interpretado por Roberts Blossom

Eugene Dred es interpretado por Kevin Conway

Sgt. Clay Cantrell es interpretado por Keith David

Ace Hanlon es interpretado por Lance Henriksen

Horace es interpretado por Pat Hingle

The Marshal es interpretado por Gary Sinise

Scars es interpretado por Mark Boone Junior

Katie es interpretada por Olivia Burnette

Niño ciego es interpretada por Jerry Swindall

Mattie Silk es interpretada por Fay Masterson

Gutzon es interpretado por Sven-Ole Thorsen

En "Rápida y mortal", un joven y poco conocido Leonardo DiCaprio (Foto: TriStar Pictures)

MÁS DATOS SOBRE “RÁPIDA Y MORTAL”

“Rápida y mortal” es una película de wéstern de 1995, dirigida por Sam Raimi.

La actriz Sharon Stone firmó como estrella y coproductora.

Este filme fue el debut cinematográfico estadounidense de Russell Crowe y fue la última actuación de Woody Strode.

Sharon Stone reveló en sus memorias de 2021 que para la contratación de un desconocido Leonardo DiCaprio tuvo que pagarle de su propio sueldo.

