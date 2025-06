El cada vez más extenso Universo Marvel se renueva constantemente con versiones más jóvenes de sus personajes o con otros que heredan el espíritu de sus icónicos superhéroes. Ambas opciones se mezclan en la serie ‘Ironheart’, en la que Riri Williams hereda el legado de Iron Man, una apuesta arriesgada y oscura que llega este miércoles a Disney+.

Los tres primeros episodios de "Ironheart" se estrenan en Disney+. (Foto: Marvel)

¿Quién es la protagonista de Ironheart?

Dominique Thorne es Riri Williams, un personaje de los cómics de Marvel creado en 2016 como una especie de admiradora de Iron Man, que dos años después pasó a protagonizar su propia saga, ‘Ironheart’.

El personaje de Williams fue criticado por su imagen sexualizada para una chica de 15 años, algo que ha desaparecido por completo en su salto a la pequeña pantalla, tras haber aparecido ya en la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’ (2022).

A sus 27 años, la actriz tiene el reto de reemplazar a Robert Downey Jr, uno de los actores más populares de las películas de Marvel, cuyo personaje, Iron Man, murió en un sacrificio épico en ‘Avengers: Endgame’ (2019).

En “Ironheart”, Anthony Ramos interpreta a Parker Roobins / The Hood (Foto: Marvel Television / Proximity Media / Disney Plus)

¿Cuál es el argumento de Ironheart?

Riri es una joven genio que estudia en el prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Technology ) y ha conseguido desarrollar una armadura similar a las de Iron Man, pero es expulsada por un incidente en el laboratorio y decide volver a su Chicago natal.

Allí conoce al misterioso Parker Robbins ‘the Hook’ (Anthony Ramos), que lidera una banda de maleantes y no es quien dice ser. Algo similar a lo que ocurre con Joe McGillicudd (Alden Ehrenreich), con quien Riri tropieza como por casualidad pero que parece conocer todo el trabajo de la joven.

En “Ironheart”, Lyric Ross interpreta a Natalie Washington (Foto: Marvel Television / Proximity Media / Disney Plus)

¿Cuántos episodios tiene Ironheart?

La magia y la tecnología se enfrentan en esta producción de seis episodios que se estrenan en dos tandas. Este miércoles llegan los tres primeros y el 2 de julio, los tres siguientes.

Con un tono que se va haciendo más oscuro a medida que avanza la historia, ‘Ironheart’ sube en intensidad con cada capítulo y poco a poco va desvelando los misterios que se apuntan desde el inicio.

También tiene muchos toques de humor, principalmente aportados por el personaje de Natalie (Lyric Ross), la fallecida mejor amiga de la protagonista, convertida en una Inteligencia Artificial.

Una serie en la que Thorne soporta con solvencia el peso de la historia, con un estilo que se parece más al de Spider-Man que al de Iron Man. Algo normal ya que su edad -tanto ficticia como real- es casi la misma que la de Tom Holland (29), mientras que le separan 33 de Downey Jr. (60).

Esa juventud se refleja en el estilo de una serie que está claramente enfocada al público más joven de la plataforma de Disney, con una gran importancia a la música.

En “Ironheart”, Alden Ehrenreich interpreta a Joe McGillicuddy (Foto: Marvel Television / Proximity Media / Disney Plus)

Una banda sonora que promete

Muchas escenas están editadas para que bailen al ritmo de las canciones que conforman la banda sonora, entre las que están ‘Rumble’, de Flowdan, Skrillex y Fred Again; ‘No Evil’, de SiR; ‘Fearmonger’, de Saba, o ‘Best Friend’ de Swaeetie’.

Aunque también hay temas más clásicos como ‘Sinnerman’, de Nina Simone, o ‘You Oughta Know’, de Alanis Morisette.

Arranca la fase seis del universo de Marvel

Con ‘Ironheart’ se cierra la fase cinco del universo de Marvel, que se ha desarrollado entre 2023 y 2025, con títulos como ‘Guardians of the Galaxy Vol 3’, ‘Captain America: Brave New World’, ‘Thunderbolts’, ‘Deadpool & Wolverine’ o las segundas temporadas de ‘Loki’ o ‘What If...?’.

A partir del estreno de ‘The Fantastic Four: First Steps’, previsto para el 25 de julio, comienza la sexta fase, que se desarrollará hasta 2027 y que incluyen desde nuevas entregas de Spider-Man y Wonder Woman a dos títulos de Avengers.

El primero será ‘Avengers: Doomsday’, en el que participarán 27 estrellas de Marvel, como Chris Hemsworth (Thor), Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Pedro Pascal (Mr Fantastic), Vanessa Kirby (Invisible Woman), Channing Tatum (Gambit), Anthony Mackie, (Captain America) o Letitia Wright (Black Panther) y que tendrá a Robert Downey Jr como el malo de la película.