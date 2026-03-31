El universo animado de Nintendo vuelve a la cartelera con “The Super Mario Galaxy Movie” (en español: “Super Mario Galaxy: La película”), una secuela que retoma la historia de Mario, Luigi y compañía... ahora en una aventura espacial que está dando que hablar entre los fans del videojuego y de la primera cinta. Así, si tienes planeado disfrutar de la producción (o ya estás en la sala de cine), seguro te gustaría saber si esta tiene escenas post-créditos. Por eso, para descubrir la respuesta, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el filme llega a los cines de Estados Unidos, España y varios países de Latinoamérica el miércoles 1 de abril del 2026, bajo la dirección de Aaron Horvath y Michael Jelenic, realizadores que ya estuvieron al frente de la primera entrega.

Además, en el elenco de voces en inglés, regresan: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser) y Keegan-Michael Key (Toad), a quienes se suman Brie Larson (Rosalina), Donald Glover (Yoshi), Benny Safdie (Bowser Jr.), Issa Rae (Honey Queen), Luis Guzmán (Wart) y Kevin Michael Richardson (Kamek).

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Super Mario Galaxy Movie”:

“THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE”, ¿TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es SÍ . La película incluye dos escenas adicionales tras el final de la historia principal.

La primera aparece justo a mitad de los créditos.

aparece justo a mitad de los créditos. La segunda se reserva para el cierre absoluto del extenso bloque de créditos, siguiendo el modelo popularizado por las cintas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

En ese sentido, no conviene abandonar la sala hasta que la pantalla se ponga completamente negra, pues ambas escenas funcionan como puentes narrativos hacia futuros proyectos de la franquicia.

Sin entrar en spoilers, se ha adelantado que una se centra en un personaje que podría encabezar su propio spin-off, mientras la otra presenta a una figura clave que también gana terreno para próximas películas dentro de esta saga cinematográfica.

Luigi, Mario, Yoshi y la princesa Peach en una escena de la película animada "The Super Mario Galaxy Movie" (Foto: Illumination Entertainment / Universal Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE”?

En “The Super Mario Galaxy Movie”, Mario y Luigi dejan atrás el Reino Champiñón para embarcarse en una aventura espacial junto a Peach, Toad, Yoshi y Rosalina, luego de que una nueva amenaza ponga en riesgo el equilibrio de distintas galaxias.

Así, la trama sigue a los hermanos mientras intentan frustrar los planes de Bowser Jr. y evitar que Bowser recupere todo su poder, al mismo tiempo que descubren mundos inéditos y se cruzan con personajes emblemáticos de otros rincones del universo Nintendo, siempre con el humor y las referencias a los videojuegos que marcaron la primera cinta.

FICHA TÉCNICA DE “THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE”

Año de estreno: 2026

2026 Duración: 98 min.

98 min. Países: Estados Unidos, Francia, Japón

Estados Unidos, Francia, Japón Dirección: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Aaron Horvath, Michael Jelenic Guion: Matthew Fogel

Matthew Fogel Videojuego: Nintendo, Shigeru Miyamoto

Nintendo, Shigeru Miyamoto Música: Brian Tyler

Brian Tyler Compañías: Illumination Entertainment, Nintendo, Universal Pictures

Illumination Entertainment, Nintendo, Universal Pictures Distribuidora: Universal Pictures

El póster de "The Super Mario Galaxy Movie", película animada dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic que se desarrolla a lo largo de 98 minutos de metraje (Foto: Illumination Entertainment / Universal Pictures)

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