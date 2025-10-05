Con la llegada de octubre, Crunchyroll actualiza su catálogo y ofrece a los aficionados del anime una de las selecciones más esperadas del año. La plataforma reunirá héroes, monstruos y nuevos protagonistas en más de 40 series, sumando continuaciones de sagas icónicas y apuestas originales que buscarán conquistar la conversación global en streaming.

Desde secuelas largamente anticipadas como “My Hero Academia: Temporada Final”, “Spy x Family: Temporada 3” y “To Your Eternity: Temporada 3”, hasta estrenos como “Gachiakuta”, la cartelera de estrenos para octubre 2025 en Crunchyroll abarca desde acción y comedia hasta fantasía, terror y romance. Cada título llega con subtítulos y algunos con doblaje, accesibles desde distintos territorios del mundo y pensados para un público cada vez más diverso y exigente.

¿CUÁLES SON LOS ANIMES QUE SE ESTRENAN EN OCTUBRE DE 2025 EN CRUNCHYROLL?

Los principales animes que se estrenan en octubre en Crunchyroll son:

“Let’s Play” – 1 de octubre

– 1 de octubre “Kakuriyo -Bed & Breakfast for Spirits- : Temporada 2” – 1 de octubre

: Temporada 2” – 1 de octubre “My Awkward Senpai” – 2 de octubre

– 2 de octubre “May I Ask for One Final Thing?” – 3 de octubre

– 3 de octubre “Shabake” – 3 de octubre

– 3 de octubre “My Hero Academia: Temporada Final” – 4 de octubre

"My Hero Academia: Temporada Final" – 4 de octubre

“Spy x Family: Temporada 3” – 4 de octubre

"Spy x Family: Temporada 3" – 4 de octubre

“To Your Eternity: Temporada 3” – 4 de octubre

– 4 de octubre “Pass the Monster Meat, Milady!” – 2 de octubre

– 2 de octubre “Touring After the Apocalypse” – 4 de octubre

– 4 de octubre “Tales of Wedding Rings: Temporada 2” – 4 de octubre

– 4 de octubre “SI-VIS: The Sound of Heroes” – 4 de octubre

– 4 de octubre “Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota” – 4 de octubre

– 4 de octubre “Kingdom: Temporada 6” – 4 de octubre

– 4 de octubre “Digimon Beatbreak” – 4 de octubre

– 4 de octubre “Chitose Is in the Ramune Bottle” – 7 de octubre

– 7 de octubre “Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill: Temporada 2 ” – 7 de octubre

” – 7 de octubre “GNOSIA” – 11 de octubre

– 11 de octubre “Li’l Miss Vampire Can’t Suck Right” – 12 de octubre

“One Punch Man: Temporada 3” – octubre (fecha exacta pendiente)

Ficha de Crunchyroll

Nombre : Crunchyroll

: Crunchyroll Lanzamiento : 2006

: 2006 Propietario actual : Sony Group Corporation

: Sony Group Corporation Sede principal: San Francisco, California, EE. UU.

San Francisco, California, EE. UU. Presencia : Disponible en más de 200 países y territorios

: Disponible en más de 200 países y territorios Usuarios registrados : Más de 120 millones (2025)

: Más de 120 millones (2025) Suscriptores de pago : Más de 10 millones (2025)

: Más de 10 millones (2025) Catálogo: Más de 1,000 series de anime, más de 200 dramas asiáticos, títulos exclusivos y originales.

