“Spy x Family” temporada 3 regresa con la familia Forger y se estrena semanalmente en Crunchyroll desde el 4 de octubre (Foto: Crunchyroll)
Sileña Cisneros
Con la llegada de octubre, actualiza su catálogo y ofrece a los aficionados del anime una de las selecciones más esperadas del año. La plataforma reunirá héroes, monstruos y nuevos protagonistas en más de 40 series, sumando continuaciones de sagas icónicas y apuestas originales que buscarán conquistar la conversación global en streaming.

Desde secuelas largamente anticipadas como “My Hero Academia: Temporada Final”, “Spy x Family: Temporada 3” y “To Your Eternity: Temporada 3”, hasta estrenos como “Gachiakuta”, la cartelera de estrenos para octubre 2025 en Crunchyroll abarca desde acción y comedia hasta fantasía, terror y romance. Cada título llega con subtítulos y algunos con doblaje, accesibles desde distintos territorios del mundo y pensados para un público cada vez más diverso y exigente.

¿CUÁLES SON LOS ANIMES QUE SE ESTRENAN EN OCTUBRE DE 2025 EN CRUNCHYROLL?

Los principales animes que se estrenan en octubre en Crunchyroll son:

  • “Let’s Play” – 1 de octubre
  • “Kakuriyo -Bed & Breakfast for Spirits-: Temporada 2” – 1 de octubre
  • “My Awkward Senpai” – 2 de octubre
  • “May I Ask for One Final Thing?” – 3 de octubre
  • “Shabake” – 3 de octubre
  • “My Hero Academia: Temporada Final” – 4 de octubre
“My Hero Academia Final Season” inicia la batalla final entre Deku y Shigaraki este 4 de octubre (Foto: Crunchyroll)
“Spy x Family” estrenará su tercera temporada el 4 de octubre(Foto: Crunchyroll)
  • “To Your Eternity: Temporada 3” – 4 de octubre
  • “Pass the Monster Meat, Milady!” – 2 de octubre
  • “Touring After the Apocalypse” – 4 de octubre
  • “Tales of Wedding Rings: Temporada 2” – 4 de octubre
  • “SI-VIS: The Sound of Heroes” – 4 de octubre
  • “Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota” – 4 de octubre
  • “Kingdom: Temporada 6” – 4 de octubre
  • “Digimon Beatbreak” – 4 de octubre
  • “Chitose Is in the Ramune Bottle” – 7 de octubre
  • “Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill: Temporada 2” – 7 de octubre
  • “GNOSIA” – 11 de octubre
  • “Li’l Miss Vampire Can’t Suck Right” – 12 de octubre
  • “One Punch Man: Temporada 3” – octubre (fecha exacta pendiente)

Ficha de Crunchyroll

  • Nombre: Crunchyroll
  • Lanzamiento: 2006
  • Propietario actual: Sony Group Corporation
  • Sede principal: San Francisco, California, EE. UU.
  • Presencia: Disponible en más de 200 países y territorios
  • Usuarios registrados: Más de 120 millones (2025)
  • Suscriptores de pago: Más de 10 millones (2025)
  • Catálogo: Más de 1,000 series de anime, más de 200 dramas asiáticos, títulos exclusivos y originales.

