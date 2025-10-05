Con la llegada de octubre, Crunchyroll actualiza su catálogo y ofrece a los aficionados del anime una de las selecciones más esperadas del año. La plataforma reunirá héroes, monstruos y nuevos protagonistas en más de 40 series, sumando continuaciones de sagas icónicas y apuestas originales que buscarán conquistar la conversación global en streaming.
Desde secuelas largamente anticipadas como “My Hero Academia: Temporada Final”, “Spy x Family: Temporada 3” y “To Your Eternity: Temporada 3”, hasta estrenos como “Gachiakuta”, la cartelera de estrenos para octubre 2025 en Crunchyroll abarca desde acción y comedia hasta fantasía, terror y romance. Cada título llega con subtítulos y algunos con doblaje, accesibles desde distintos territorios del mundo y pensados para un público cada vez más diverso y exigente.
¿CUÁLES SON LOS ANIMES QUE SE ESTRENAN EN OCTUBRE DE 2025 EN CRUNCHYROLL?
Los principales animes que se estrenan en octubre en Crunchyroll son:
- “Let’s Play” – 1 de octubre
- “Kakuriyo -Bed & Breakfast for Spirits-: Temporada 2” – 1 de octubre
- “My Awkward Senpai” – 2 de octubre
- “May I Ask for One Final Thing?” – 3 de octubre
- “Shabake” – 3 de octubre
- “My Hero Academia: Temporada Final” – 4 de octubre
- “Spy x Family: Temporada 3” – 4 de octubre
- “To Your Eternity: Temporada 3” – 4 de octubre
- “Pass the Monster Meat, Milady!” – 2 de octubre
- “Touring After the Apocalypse” – 4 de octubre
- “Tales of Wedding Rings: Temporada 2” – 4 de octubre
- “SI-VIS: The Sound of Heroes” – 4 de octubre
- “Inexpressive Kashiwada and Expressive Oota” – 4 de octubre
- “Kingdom: Temporada 6” – 4 de octubre
- “Digimon Beatbreak” – 4 de octubre
- “Chitose Is in the Ramune Bottle” – 7 de octubre
- “Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill: Temporada 2” – 7 de octubre
- “GNOSIA” – 11 de octubre
- “Li’l Miss Vampire Can’t Suck Right” – 12 de octubre
- “One Punch Man: Temporada 3” – octubre (fecha exacta pendiente)
Ficha de Crunchyroll
- Nombre: Crunchyroll
- Lanzamiento: 2006
- Propietario actual: Sony Group Corporation
- Sede principal: San Francisco, California, EE. UU.
- Presencia: Disponible en más de 200 países y territorios
- Usuarios registrados: Más de 120 millones (2025)
- Suscriptores de pago: Más de 10 millones (2025)
- Catálogo: Más de 1,000 series de anime, más de 200 dramas asiáticos, títulos exclusivos y originales.
