Prime Video se ha consolidado como una de las plataformas de streaming con mejor oferta de thrillers y series de suspenso. Producciones como “Reacher” o “The Terminal List” han demostrado su capacidad para atrapar a millones de espectadores, reforzando el prestigio de la plataforma en este género. Sin embargo, su más reciente actualización sobre “Mr. & Mrs. Smith” supone un revés inesperado después de una primera temporada que había resultado todo un éxito.

La primera temporada de “Mr. & Mrs. Smith” fue recibida con entusiasmo tanto por el público como por la crítica. Con un sólido 90% de aprobación en Rotten Tomatoes, Prime Video no dudó en renovarla apenas tres meses después de su estreno, generando altas expectativas entre sus suscriptores. El plan era claro: convertirla en una serie de largo recorrido dentro del catálogo de thrillers de la plataforma.

PERO LA ILUSIÓN DE UNA TEMPORADA 2 DE “MR. & MRS. SMITH” SE PONE EN PAUSA

Prime Video confirmó que la producción de la segunda temporada se encuentra retrasada indefinidamente , lo que significa que no existe una fecha de inicio de rodaje ni de estreno. La causa principal son los problemas de reparto, ya que aún no hay contratos cerrados ni un elenco completamente definido para dar continuidad a la historia.

La noticia resulta especialmente dura porque todo parecía indicar que la producción avanzaba con paso firme. Había anuncios sobre cambios de locación y nuevos fichajes para el elenco, lo que hacía pensar que la temporada 2 se encontraba en marcha. Incluso se había mencionado que el rodaje comenzaría en otoño de 2025, un calendario que ahora queda totalmente en el aire.

Los problemas con el reparto parecen ser la causa del aplazamiento de la producción (Foto: Prime Video)

UNA SITUACIÓN COMPLICADA PARA EL SERVICIO DE STREAMING DE AMAZON

La pérdida no solo afecta a los fans, sino también al propio Prime Video, que contaba con “Mr. & Mrs. Smith” para sostener la racha de éxitos en su catálogo de suspenso. La ausencia de una fecha clara deja un vacío difícil de cubrir, ya que pocas producciones recientes han logrado generar el mismo nivel de expectativa y frescura en el género.

Parte de ese atractivo radicaba en la capacidad de la serie para inspirarse en la película de 2005 sin limitarse a replicarla. Si bien mantenía la chispa de la relación entre John y Jane, con su acción divertida y tensiones constantes, también innovó al presentar múltiples versiones de los protagonistas y nuevas misiones llenas de giros inesperados.

El reparto de la primera temporada fue clave en su éxito, y las nuevas incorporaciones que se habían anunciado prometían elevar todavía más la historia. Además, el cambio de escenario principal había despertado curiosidad, pues se esperaba que diera un aire fresco a la narrativa. Todo ello hacía que la segunda temporada se perfilara como una de las apuestas más sólidas de Prime Video.

