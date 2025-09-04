Es probable que seas fanático de todo lo relacionado con el universo de “NCIS”, así que seguro llevas tiempo esperando este momento. Después de años de especulación, Michael Weatherly y Cote de Pablo regresan como Tony DiNozzo y Ziva David en el nuevo spin-off de la franquicia, titulado “NCIS: Tony & Ziva”. Esta serie no solo marca el regreso de dos de los personajes más queridos, sino que también explora una nueva etapa en sus vidas, como padres y fugitivos en Europa.
Estos dos personajes han evolucionado más allá del drama policial tradicional. Y es que, en esta ocasión, los veremos lidiar con algo mucho más complejo que resolver crímenes: proteger a su hija, Tali, mientras intentan descubrir quién está detrás del ataque a la empresa de seguridad de Tony. Y lo mejor de todo: ya tenemos las fechas exactas de estreno de cada episodio y los horarios según tu país. Aquí te lo explico todo para que vayas organizando tu agenda.
¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “NCIS: TONY & ZIVA”?
La temporada 1 de NCIS: Tony & Ziva se estrenó el 4 de septiembre de 2025 exclusivamente por Paramount+. Ese día, los tres primeros episodios estarán disponibles para ver desde el primer minuto. Luego, cada jueves se lanzará un nuevo capítulo hasta completar los 10 episodios programados.
HORARIOS DE ESTRENO POR PAÍS
Según confirmó Paramount+, los episodios se publicarán a las 3:00 a.m. (hora del Este de EE.UU.), lo que significa que la hora cambia dependiendo de dónde te encuentres.
- Estados Unidos (EST): 3:00 a.m.
- México (CDMX): 1:00 a.m.
- Colombia / Perú / Ecuador: 2:00 a.m.
- Venezuela: 3:00 a.m.
- Chile / Bolivia / República Dominicana / Paraguay: 3:00 a.m.
- Argentina / Uruguay: 4:00 a.m.
CALENDARIO COMPLETO DE EPISODIOS
Aquí te dejo el calendario detallado de la primera temporada. Anótalo o guárdalo, porque será tu guía semanal para seguir cada paso de Tony, Ziva y Tali:
- Episodios 1, 2 y 3: Jueves 4 de septiembre
- Episodio 4: Jueves 11 de septiembre
- Episodio 5: Jueves 18 de septiembre
- Episodio 6: Jueves 25 de septiembre
- Episodio 7: Jueves 2 de octubre
- Episodio 8: Jueves 9 de octubre
- Episodio 9: Jueves 16 de octubre
- Episodio 10 (Final de temporada): Jueves 23 de octubre
¿DE QUÉ TRATA “NCIS: TONY & ZIVA”?
La historia se ubica años después de que ambos personajes salieran del equipo original de “NCIS”. Ahora están criando a su hija Tali en París, intentando llevar una vida tranquila. Sin embargo, todo cambia cuando la empresa de seguridad de Tony sufre un ataque por parte de una organización desconocida.
Esto obliga a la familia a emprender una huida por Europa mientras tratan de descubrir quién los quiere fuera del mapa. Es un drama con acción, espionaje, momentos familiares y, por supuesto, ese tira y afloja tan característico entre Tony y Ziva que tanto nos gusta.
EL ELENCO DE LA SERIE
- Michael Weatherly como Tony DiNozzo
- Cote de Pablo como Ziva David
- Isla Gie como Tali, la hija de Tony y Ziva
- Amita Suman como Claudette, directora técnica en la empresa de Tony
- Maximilian Osinski como Boris, un hacker informático
- Lara Rossi como Sophie, experta del Servicio Aéreo Especial (SAS)
- Nassima Benchicou como Martine, ex agente de inteligencia francesa
- Terence Maynard como Dr. Lang, terapeuta de Ziva
- Julian Ovenden como Jonah, agente de Interpol
- James D’Arcy como Henry, otro agente de Interpol
