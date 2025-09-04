Es probable que seas fanático de todo lo relacionado con el universo de “NCIS”, así que seguro llevas tiempo esperando este momento. Después de años de especulación, Michael Weatherly y Cote de Pablo regresan como Tony DiNozzo y Ziva David en el nuevo spin-off de la franquicia, titulado “NCIS: Tony & Ziva”. Esta serie no solo marca el regreso de dos de los personajes más queridos, sino que también explora una nueva etapa en sus vidas, como padres y fugitivos en Europa.

Estos dos personajes han evolucionado más allá del drama policial tradicional. Y es que, en esta ocasión, los veremos lidiar con algo mucho más complejo que resolver crímenes: proteger a su hija, Tali, mientras intentan descubrir quién está detrás del ataque a la empresa de seguridad de Tony. Y lo mejor de todo: ya tenemos las fechas exactas de estreno de cada episodio y los horarios según tu país. Aquí te lo explico todo para que vayas organizando tu agenda.

En “NCIS: Tony & Ziva”, veremos nuevamente en acción a los protagonistas, quienes deben recuperar la confianza en el otro (Foto: CBS Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “NCIS: TONY & ZIVA”?

La temporada 1 de NCIS: Tony & Ziva se estrenó el 4 de septiembre de 2025 exclusivamente por Paramount+. Ese día, los tres primeros episodios estarán disponibles para ver desde el primer minuto. Luego, cada jueves se lanzará un nuevo capítulo hasta completar los 10 episodios programados.

HORARIOS DE ESTRENO POR PAÍS

Según confirmó Paramount+, los episodios se publicarán a las 3:00 a.m. (hora del Este de EE.UU.), lo que significa que la hora cambia dependiendo de dónde te encuentres.

Estados Unidos (EST): 3:00 a.m.

México (CDMX): 1:00 a.m.

Colombia / Perú / Ecuador: 2:00 a.m.

Venezuela: 3:00 a.m.

Chile / Bolivia / República Dominicana / Paraguay: 3:00 a.m.

Argentina / Uruguay: 4:00 a.m.

CALENDARIO COMPLETO DE EPISODIOS

Aquí te dejo el calendario detallado de la primera temporada. Anótalo o guárdalo, porque será tu guía semanal para seguir cada paso de Tony, Ziva y Tali:

Episodios 1, 2 y 3: Jueves 4 de septiembre

Episodio 4: Jueves 11 de septiembre

Episodio 5: Jueves 18 de septiembre

Episodio 6: Jueves 25 de septiembre

Episodio 7: Jueves 2 de octubre

Episodio 8: Jueves 9 de octubre

Episodio 9: Jueves 16 de octubre

Episodio 10 (Final de temporada): Jueves 23 de octubre

¿DE QUÉ TRATA “NCIS: TONY & ZIVA”?

La historia se ubica años después de que ambos personajes salieran del equipo original de “NCIS”. Ahora están criando a su hija Tali en París, intentando llevar una vida tranquila. Sin embargo, todo cambia cuando la empresa de seguridad de Tony sufre un ataque por parte de una organización desconocida.

Esto obliga a la familia a emprender una huida por Europa mientras tratan de descubrir quién los quiere fuera del mapa. Es un drama con acción, espionaje, momentos familiares y, por supuesto, ese tira y afloja tan característico entre Tony y Ziva que tanto nos gusta.

Michael Weatherly, Cote de Pablo y Isla Gie en el spin-off "NCIS: Tony & Ziva" (Foto: CBS Studios)

EL ELENCO DE LA SERIE

Michael Weatherly como Tony DiNozzo

Cote de Pablo como Ziva David

Isla Gie como Tali, la hija de Tony y Ziva

Amita Suman como Claudette, directora técnica en la empresa de Tony

Maximilian Osinski como Boris, un hacker informático

Lara Rossi como Sophie, experta del Servicio Aéreo Especial (SAS)

Nassima Benchicou como Martine, ex agente de inteligencia francesa

Terence Maynard como Dr. Lang, terapeuta de Ziva

Julian Ovenden como Jonah, agente de Interpol

James D’Arcy como Henry, otro agente de Interpol

