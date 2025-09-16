“Next Geb Chef” sigue a 21 chefs en ascenso, todos menores de 30 años, quienes deben enfrentarse a una serie de retos dentro de Culinary Institute of America (Foto: Alfred Street Industries / UltraBoom Media / Fulwell Entertainment)
Judith Vicente
Judith Vicente

La competencia culinaria más competitiva entre jóvenes participantes, cuya edad máxima es de 30 años, está por comenzar en . Este reality, de ocho episodios, tendrá lugar en las instalaciones del Culinary Institute of America (CIA), donde deberán enfrentar diversos desafíos para convertirse en la próxima estrella de alta cocina de su generación, además de llevarse el millonario premio de medio millón de dólares. A continuación, conoce a los concursantes que forman parte de este show.

Antes te comento que Olivia Culpo será la anfitriona, mientras que los jueces son Carlton McCoy (Maestro Sumiller y Director Ejecutivo de Lawrence Wine Estates) y Kelsey Barnard Clark (ganadora del premio Top Chef de Bravo y nominada al premio James Beard), asi como íconos culinarios que rotarán a lo largo de los episodios.

LOS 21 PARTICIPANTES DEL REALITY “NEXT GEN CHEF”

Averigua quiénes son los 21 jóvenes cocineros que participan en el reality “Next Gen Chef”:

ABBY KIRN

  • Nombre: Abby Kirn
  • Edad: 30 años
  • ¿Qué es? Chef privada
  • Especialidad o habilidad: especialista en crear experiencias gastronómicas íntimas y elegantes
  • Instagram:

ALICIA HERRANZ

  • Nombre: Alicia Herranz
  • Edad: 22 años
  • ¿Qué es? Chef de I+D del Restaurante Barro
  • Especialidad o habilidad: Enfoque vanguardista y experimental de la ciencia culinaria
  • Instagram:

ANDREW SARGENT

  • Nombre: Andrew Sargent
  • Edad: 29 años
  • ¿Qué es? Sous chef en Per Se de Thomas Keller
  • Especialidad o habilidad: Alta cocina
  • Instagram:

COURTNEY EVANS

  • Nombre: Courtney Evans
  • Edad: 25 años
  • ¿Qué es? Chef privada
  • Especialidad o habilidad: Creación de menús personalizados que combina comida reconfortable con técnica
  • Instagram:

ELI KOCHMAN

  • Nombre: Eli Kochman
  • Edad: 24 años
  • ¿Qué es? Sous chef en Chleo
  • Especialidad o habilidad: Platos coloridos y animados con un gran estilo
  • Instagram:

ILKE SCHAAF

  • Nombre: Ilke Schaaf
  • Edad: 23 años
  • ¿Qué es? Cocinera de línea en Coverhill BK
  • Especialidad o habilidad: Sabores audaces con toque juvenil
  • Instagram:

JACOB-BAO NGUYEN

  • Nombre: Jacob-Bao Nguyen
  • Edad: 30 años
  • ¿Qué es? Chef privado y propietario de un restaurante emergente Than Thai
  • Especialidad o habilidad: Cocina auténtica que conmueve
  • Instagram:

JAVAUNEEKA JACOBS

  • Nombre: Javauneeka Jacobs
  • Edad: 27 años
  • ¿Qué es? Chef de Frontera Grill
  • Especialidad o habilidad: Se inspira en las tradiciones mexicanas modernas con un toque de picante
  • Instagram:

JOAQUÍN CARIASO

  • Nombre: Joaquín Cariaso
  • Edad: 23 años
  • ¿Qué es? Sous Chef de Manhatta
  • Especialidad o habilidad: Alta cocina
  • Instagram:

KARLA PEREZ

  • Nombre: Karla Perez
  • Edad: 21 años
  • ¿Qué es? Tournant en Blue Hill en Stone Barns
  • Especialidad o habilidad: Conoce todas las áreas de la cocina, desde la preparación de carnes hasta los postres
  • Instagram:

KEYANA JADALI

  • Nombre: Keyana Jadali
  • Edad: 30 años
  • ¿Qué es? Chef privada
  • Especialidad o habilidad: Creación de comidas personalizadas que abarcan sabores globales que satisfacen las necesidades dietéticas
  • Instagram:

KHAN BATAA

  • Nombre: Khan Bataa
  • Edad: 27 años
  • ¿Qué es? Sous chef en Hamdi
  • Especialidad o habilidad: Técnicas refinadas que realzan sus raíces culinarias mongolas
  • Instagram:

LONDON CHASE

  • Nombre: London Chase
  • Edad: 29 años
  • ¿Qué es? Subchef junior en Essential by Christophe
  • Especialidad o habilidad: Cocina de élite
  • Instagram:

MAX CENTAURO

  • Nombre: Max Centauro
  • Edad: 28 años
  • ¿Qué es? Chef ejecutivo en Chica & the Don
  • Especialidad o habilidad: Cocina innovadora con sabores múltiples
  • Instagram:

NIKKI PATTERSON-NASH

  • Nombre: Nikki Patterson-Nash
  • Edad: 29 años
  • ¿Qué es? Chef privada
  • Especialidad o habilidad: Máximo detalles en sus platos y presentaciones
  • Instagram:

PETER MCTIERNAN

  • Nombre: Peter McTiernan
  • Edad: 25 años
  • ¿Qué es? Chef ejecutivo en Dio Mio
  • Especialidad o habilidad: Aportar ideas audaces para los platos
  • Instagram:

SAM DRISCOLL

  • Nombre: Sam Driscoll
  • Edad: 26 años
  • ¿Qué es? Chef de cocina en Tavern on State
  • Especialidad o habilidad: Gestionar una cocina concurrida
  • Instagram:

SAM ETIENNE

  • Nombre: Sam Etienne
  • Edad: 28 años
  • ¿Qué es? Chef privado en Rose Catering
  • Especialidad o habilidad: menús personalizados con un toque de encanto artesanal
  • Instagram:

SAM SEIDEMAN

  • Nombre: Sam Seideman
  • Edad: 20 años
  • ¿Qué es? Chef privado y estudiante
  • Especialidad o habilidad: Talento innato en la cocina
  • Instagram:

SIDNEY RUBENSTEIN

  • Nombre: Sidney Rubenstein
  • Edad: 21 años
  • ¿Qué es? Chef privado de los New York Jets
  • Especialidad o habilidad: Cocina de alto rendimiento que equilibra sabor y nutrición
  • Instagram:

ZACHARY ETHAN ATKINS

  • Nombre: Zachary Ethan Atkins
  • Edad: 26 años
  • ¿Qué es? Chef viajero
  • Especialidad o habilidad: perspectiva global de varios sabores que lo ayudan a crear estilos de cocina inventivos y adaptables
  • Instagram:

