Para los amantes de los reality shows de competencia, pero de cocina llega “Next Gen Chef”. Un programa en el que los competidores, todos cocineros menores de 30 años, lucharán para convertirse en el mejor de su generación y así poder llevarse un millonario premio. ¿De qué trata el show y cómo verlo? Lo que debes saber en los siguientes párrafos.

“Next Gen Chef” se trata de un exigente reality de cocina (Foto: Alfred Street Industries / UltraBoom Media / Fulwell Entertainment)

¿DE QUÉ TRATA DE “NEXT GEN CHEF”?

“Next Geb Chef” es el reality que sigue a 21 chefs en ascenso, todos menores de 30 años, quienes deben enfrentarse a una serie de retos dentro de la Culinary Institute of America (CIA). En sus instalaciones, ellos deberán demostrar todo lo que saben y convencer el paladar de un exigente jurados.

La persona que gane la competencia se llevará el millonario premio de medio millón de dólares. Así que los participantes deben dejar todo en la cocina, fogones y sus estaciones.

Así fue la llegada de los cocineros participantes a “Next Gen Chef” (Foto: Alfred Street Industries / UltraBoom Media / Fulwell Entertainment)

TRÁILER DE “NEXT GEN CHEF”

El tráiler de “Next Gen Chef” no muestra en un primer momento los exteriores del Culinary Institute of America, recinto que albergará a los mejores chefs más de Estados Unidos. Ellos participarán en una competencia culinaria única en su tipo, pues serán sometidos a una serie de pruebas extenuantes para llevarse la victoria.

Sin embargo, para llegar a instancias mayores, las personalidades más importantes del mundo culinario tomarán la decisión de quiénes se quedan y quiénes deben irse. “No van a tardar en eliminar a los que no van a sobrevivir (…). Es más que una competencia, es la oportunidad de consagrar su nombre como el Next Gen Chef”, se oye en la voz en off.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “NEXT GEN CHEF”?

“Next Gen Chef” se estrena el 17 de septiembre de 2025 a nivel mundial en Netflix; por tanto, para disfrutar del show culinario debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Afiche de “Next Gen Chef” sobre la fecha de estreno (Foto: Alfred Street Industries / UltraBoom Media / Fulwell Entertainment)

MÁS DETALLES SOBRE “NEXT GEN CHEF”

El formato culinario es presentado por la influencer Olivia Culpo.

Los jueces son: Carlton McCoy, maestro sommelier, y Kelsey Barnard Clark, chef, autora y ganadora de la temporada 16 de “Top Chef”.

“Next Gen Chef” se emitirá en ocho episodios, cada uno de aproximadamente 45 minutos.

Entre los jueces invitados, que rotarán, están: Thomas Keller (cocinero, empresario y escritor estadounidense. Especializado en gastronomía francesa y de EE.UU.), Daniel Boulud (embajador de la cocina francesa en América), Grant Achatz (chef y restaurador estadounidense reconocido por sus contribuciones a la gastronomía molecular o la cocina progresista) y Christina Tosi (chef y autora de libros de cocina, además de ser la fundadora y copropietaria, junto con Momofuku, de Milk Bar). También Kwame Onwuachi, Francis Lam, Cat Cora, Paul Carmichael, Susan Feniger, Dale Talde, Harold Dieterle, Emma Bengtsson y más.

El reality es producido por Alfred Street Industries, UltraBoom Media y Fulwell Entertainment en asociación con la CIA.

En “Next Gen Chef”, cada segundo contará para que los participantes presenten sus platos (Foto: Alfred Street Industries / UltraBoom Media / Fulwell Entertainment)