Este viernes 12 de septiembre se estrenaron los dos programas del casting final de “Operación Triunfo 2025” por Prime Video, por lo que ya se tienen a los 18 participantes seleccionados para presentarse en la Gala 0 del lunes 15, fecha en la que deberán entregar lo mejor de sí con el fin de conseguir una de las 16 plazas de la Academia. Debido a ello, te damos a conocer quiénes son los concursantes seleccionados del reality.

Recordemos que en los dos episodios titulados “OT25: Los elegidos” se muestra cómo fue el proceso y las pruebas de selección de los 83 artistas, que fueron escogidos de entre 11,5000. De ese número, 18 se ganaron un lugar para presentarse el lunes. Ahora ellos, deben luchar por un cupo en el show que durará tres meses.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “OPERACIÓN TRIUNFO 2025”?

A continuación, los 18 concursantes seleccionado de “OT 2025”. Ellos son:

1. CRESPO

Crespo forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Javier Crespo

Javier Crespo ¿De dónde es? Córdoba

Córdoba Edad: 21 años

21 años ¿A qué se dedica? Estudia Criminalística en Madrid

Estudia Criminalística en Madrid Experiencia en realities: Ganó “La Voz 2022”

2. OLIVIA

Olivia forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Olivia Fernández

Olivia Fernández ¿De dónde es? Madrid

Madrid Edad: 19 años

19 años ¿A qué se dedica? Teatro musical

Teatro musical Experiencia en realities: “La voz Kids”

3. GUILLE TOLEDANO

Guille forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Guillermo Toledano

Guillermo Toledano ¿De dónde es? Guadalajara, Castilla-La Mancha

Guadalajara, Castilla-La Mancha Edad: 23 años

23 años ¿A qué se dedica? Cocinero en un restaurante

Cocinero en un restaurante Experiencia en realities: No

4. JUDIT

Judit forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Judit

Judit ¿De dónde es? Barcelona

Barcelona Edad: 19 años

19 años ¿A qué se dedica? No hay información

No hay información Experiencia en realities: Llegó al casting final de “OT 2023

5. CARLOS

Carlos forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Carlos

Carlos ¿De dónde es? Mallorca

Mallorca Edad: 23 años

23 años ¿A qué se dedica? Estudia Danza

Estudia Danza Experiencia en realities: Se presentó en “OT 2023”

6. CRISTINA

Cristina forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Cristina

Cristina ¿De dónde es? Sevilla

Sevilla Edad: 18 años

18 años ¿A qué se dedica? No hay información

No hay información Experiencia en realities: No

7. CLAUDIA

Claudia forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Claudia Arenas

Claudia Arenas ¿De dónde es? Alicante

Alicante Edad: 19 años

19 años ¿A qué se dedica? No hay información

No hay información Experiencia en realities: No

8. SALMA

Salma forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Salma de Diego

Salma de Diego ¿De dónde es? Benidorm

Benidorm Edad: 19 años

19 años ¿A qué se dedica? Estudia Arte Dramático y actriz de teatro

Estudia Arte Dramático y actriz de teatro Experiencia en realities: No

9. TINHO

Tinho forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Tinho

Tinho ¿De dónde es? A Coruña

A Coruña Edad: 21 años

21 años ¿A qué se dedica? Tiene su grupo Another Wasted Year o AWY con el que publicó el EP “Nueva vida”

Tiene su grupo Another Wasted Year o AWY con el que publicó el EP “Nueva vida” Experiencia en realities: No, pero sí estuvo con su grupo en el concierto de Los 40 de Santiago de Compostela

10. MARÍA CRUZ

María Cruz forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: María Cruz

María Cruz ¿De dónde es? Las Palmas

Las Palmas Edad: 24 años

24 años ¿A qué se dedica? No hay información

No hay información Experiencia en realities: No

11. QUIQUE

Quique forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Quique

Quique ¿De dónde es? Madrid

Madrid Edad: 21 años

21 años ¿A qué se dedica? Estudia Composición Musical

Estudia Composición Musical Experiencia en realities: No

12. LUCÍA CASANI

Lucía forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Lucía Casani

Lucía Casani ¿De dónde es? Valencia

Valencia Edad: 18 años

18 años ¿A qué se dedica? Estudia Ciencias Políticas

Estudia Ciencias Políticas Experiencia en realities: “La Voz Kids”, “Idol Kids” y en competiciones internacionales en Macedonia y Kazajistán.

13. MAX

Max forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Max

Max ¿De dónde es? Barcelona

Barcelona Edad: 24 años

24 años ¿A qué se dedica? Estudia Periodismo, ballet y canto

Estudia Periodismo, ballet y canto Experiencia en realities: No

14. IVÁN ROJO

Iván Rojo forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Iván Rojo

Iván Rojo ¿De dónde es? Valladolid

Valladolid Edad: 23 años

23 años ¿A qué se dedica? Estudia Psicología

Estudia Psicología Experiencia en realities: Se presentó a los castings de “Operación Triunfo” en 2020 y 2023.

15. SAM

Sam forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Sam

Sam ¿De dónde es? Las Palmas

Las Palmas Edad: 29 años

29 años ¿A qué se dedica? Es médico

Es médico Experiencia en realities: No

16. GUILLO RIST

Guillo forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Guillo Rist

Guillo Rist ¿De dónde es? Barcelona

Barcelona Edad: 23 años

23 años ¿A qué se dedica? Actor musical de teatro

Actor musical de teatro Experiencia en realities: No

17. LAURA MUÑOZ

Laura forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Laura Muñoz

Laura Muñoz ¿De dónde es? Pamplona

Pamplona Edad: 20 años

20 años ¿A qué se dedica? Estudiando Ingeniería Electrónica y trabaja como camarera

Estudiando Ingeniería Electrónica y trabaja como camarera Experiencia en realities: No

18. TÉYOU

Téyou forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

Nombre: Elena

Elena ¿De dónde es? Santander

Santander Edad: 28 años

28 años ¿A qué se dedica? No hay información

No hay información Experiencia en realities: No