El lunes 15 de septiembre, solamente 16 de los 18 participantes se quedarán en la Academia (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
Judith Vicente
Este viernes 12 de septiembre se estrenaron los dos programas del casting final de “Operación Triunfo 2025” por Prime Video, por lo que ya se tienen a los 18 participantes seleccionados para presentarse en la Gala 0 del lunes 15, fecha en la que deberán entregar lo mejor de sí con el fin de conseguir una de las 16 plazas de la Academia. Debido a ello, te damos a conocer quiénes son los concursantes seleccionados del .

Recordemos que en los dos episodios titulados “OT25: Los elegidos” se muestra cómo fue el proceso y las pruebas de selección de los 83 artistas, que fueron escogidos de entre 11,5000. De ese número, 18 se ganaron un lugar para presentarse el lunes. Ahora ellos, deben luchar por un cupo en el show que durará tres meses.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “OPERACIÓN TRIUNFO 2025”?

A continuación, los 18 concursantes seleccionado de “OT 2025”. Ellos son:

1. CRESPO

Crespo forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Javier Crespo
  • ¿De dónde es? Córdoba
  • Edad: 21 años
  • ¿A qué se dedica? Estudia Criminalística en Madrid
  • Experiencia en realities: Ganó “La Voz 2022”

2. OLIVIA

Olivia forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Olivia Fernández
  • ¿De dónde es? Madrid
  • Edad: 19 años
  • ¿A qué se dedica? Teatro musical
  • Experiencia en realities: “La voz Kids”

3. GUILLE TOLEDANO

Guille forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Guillermo Toledano
  • ¿De dónde es? Guadalajara, Castilla-La Mancha
  • Edad: 23 años
  • ¿A qué se dedica? Cocinero en un restaurante
  • Experiencia en realities: No

4. JUDIT

Judit forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Judit
  • ¿De dónde es? Barcelona
  • Edad: 19 años
  • ¿A qué se dedica? No hay información
  • Experiencia en realities: Llegó al casting final de “OT 2023

5. CARLOS

Carlos forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Carlos
  • ¿De dónde es? Mallorca
  • Edad: 23 años
  • ¿A qué se dedica? Estudia Danza
  • Experiencia en realities: Se presentó en “OT 2023”

6. CRISTINA

Cristina forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Cristina
  • ¿De dónde es? Sevilla
  • Edad: 18 años
  • ¿A qué se dedica? No hay información
  • Experiencia en realities: No

7. CLAUDIA

Claudia forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Claudia Arenas
  • ¿De dónde es? Alicante
  • Edad: 19 años
  • ¿A qué se dedica? No hay información
  • Experiencia en realities: No

8. SALMA

Salma forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Salma de Diego
  • ¿De dónde es? Benidorm
  • Edad: 19 años
  • ¿A qué se dedica? Estudia Arte Dramático y actriz de teatro
  • Experiencia en realities: No

9. TINHO

Tinho forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Tinho
  • ¿De dónde es? A Coruña
  • Edad: 21 años
  • ¿A qué se dedica? Tiene su grupo Another Wasted Year o AWY con el que publicó el EP “Nueva vida”
  • Experiencia en realities: No, pero sí estuvo con su grupo en el concierto de Los 40 de Santiago de Compostela

10. MARÍA CRUZ

María Cruz forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: María Cruz
  • ¿De dónde es? Las Palmas
  • Edad: 24 años
  • ¿A qué se dedica? No hay información
  • Experiencia en realities: No

11. QUIQUE

Quique forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Quique
  • ¿De dónde es? Madrid
  • Edad: 21 años
  • ¿A qué se dedica? Estudia Composición Musical
  • Experiencia en realities: No

12. LUCÍA CASANI

Lucía forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Lucía Casani
  • ¿De dónde es? Valencia
  • Edad: 18 años
  • ¿A qué se dedica? Estudia Ciencias Políticas
  • Experiencia en realities: “La Voz Kids”, “Idol Kids” y en competiciones internacionales en Macedonia y Kazajistán.

13. MAX

Max forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Max
  • ¿De dónde es? Barcelona
  • Edad: 24 años
  • ¿A qué se dedica? Estudia Periodismo, ballet y canto
  • Experiencia en realities: No

14. IVÁN ROJO

Iván Rojo forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Iván Rojo
  • ¿De dónde es? Valladolid
  • Edad: 23 años
  • ¿A qué se dedica? Estudia Psicología
  • Experiencia en realities: Se presentó a los castings de “Operación Triunfo” en 2020 y 2023.

15. SAM

Sam forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Sam
  • ¿De dónde es? Las Palmas
  • Edad: 29 años
  • ¿A qué se dedica? Es médico
  • Experiencia en realities: No

16. GUILLO RIST

Guillo forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Guillo Rist
  • ¿De dónde es? Barcelona
  • Edad: 23 años
  • ¿A qué se dedica? Actor musical de teatro
  • Experiencia en realities: No

17. LAURA MUÑOZ

Laura forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Laura Muñoz
  • ¿De dónde es? Pamplona
  • Edad: 20 años
  • ¿A qué se dedica? Estudiando Ingeniería Electrónica y trabaja como camarera
  • Experiencia en realities: No

18. TÉYOU

Téyou forma parte de "OT 2025" (Foto: Operación Triunfo / Instagram)
  • Nombre: Elena
  • ¿De dónde es? Santander
  • Edad: 28 años
  • ¿A qué se dedica? No hay información
  • Experiencia en realities: No
