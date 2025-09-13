Este viernes 12 de septiembre se estrenaron los dos programas del casting final de “Operación Triunfo 2025” por Prime Video, por lo que ya se tienen a los 18 participantes seleccionados para presentarse en la Gala 0 del lunes 15, fecha en la que deberán entregar lo mejor de sí con el fin de conseguir una de las 16 plazas de la Academia. Debido a ello, te damos a conocer quiénes son los concursantes seleccionados del reality.
Recordemos que en los dos episodios titulados “OT25: Los elegidos” se muestra cómo fue el proceso y las pruebas de selección de los 83 artistas, que fueron escogidos de entre 11,5000. De ese número, 18 se ganaron un lugar para presentarse el lunes. Ahora ellos, deben luchar por un cupo en el show que durará tres meses.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN “OPERACIÓN TRIUNFO 2025”?
A continuación, los 18 concursantes seleccionado de “OT 2025”. Ellos son:
1. CRESPO
- Nombre: Javier Crespo
- ¿De dónde es? Córdoba
- Edad: 21 años
- ¿A qué se dedica? Estudia Criminalística en Madrid
- Experiencia en realities: Ganó “La Voz 2022”
2. OLIVIA
- Nombre: Olivia Fernández
- ¿De dónde es? Madrid
- Edad: 19 años
- ¿A qué se dedica? Teatro musical
- Experiencia en realities: “La voz Kids”
3. GUILLE TOLEDANO
- Nombre: Guillermo Toledano
- ¿De dónde es? Guadalajara, Castilla-La Mancha
- Edad: 23 años
- ¿A qué se dedica? Cocinero en un restaurante
- Experiencia en realities: No
4. JUDIT
- Nombre: Judit
- ¿De dónde es? Barcelona
- Edad: 19 años
- ¿A qué se dedica? No hay información
- Experiencia en realities: Llegó al casting final de “OT 2023
5. CARLOS
- Nombre: Carlos
- ¿De dónde es? Mallorca
- Edad: 23 años
- ¿A qué se dedica? Estudia Danza
- Experiencia en realities: Se presentó en “OT 2023”
6. CRISTINA
- Nombre: Cristina
- ¿De dónde es? Sevilla
- Edad: 18 años
- ¿A qué se dedica? No hay información
- Experiencia en realities: No
7. CLAUDIA
- Nombre: Claudia Arenas
- ¿De dónde es? Alicante
- Edad: 19 años
- ¿A qué se dedica? No hay información
- Experiencia en realities: No
8. SALMA
- Nombre: Salma de Diego
- ¿De dónde es? Benidorm
- Edad: 19 años
- ¿A qué se dedica? Estudia Arte Dramático y actriz de teatro
- Experiencia en realities: No
9. TINHO
- Nombre: Tinho
- ¿De dónde es? A Coruña
- Edad: 21 años
- ¿A qué se dedica? Tiene su grupo Another Wasted Year o AWY con el que publicó el EP “Nueva vida”
- Experiencia en realities: No, pero sí estuvo con su grupo en el concierto de Los 40 de Santiago de Compostela
10. MARÍA CRUZ
- Nombre: María Cruz
- ¿De dónde es? Las Palmas
- Edad: 24 años
- ¿A qué se dedica? No hay información
- Experiencia en realities: No
11. QUIQUE
- Nombre: Quique
- ¿De dónde es? Madrid
- Edad: 21 años
- ¿A qué se dedica? Estudia Composición Musical
- Experiencia en realities: No
12. LUCÍA CASANI
- Nombre: Lucía Casani
- ¿De dónde es? Valencia
- Edad: 18 años
- ¿A qué se dedica? Estudia Ciencias Políticas
- Experiencia en realities: “La Voz Kids”, “Idol Kids” y en competiciones internacionales en Macedonia y Kazajistán.
13. MAX
- Nombre: Max
- ¿De dónde es? Barcelona
- Edad: 24 años
- ¿A qué se dedica? Estudia Periodismo, ballet y canto
- Experiencia en realities: No
14. IVÁN ROJO
- Nombre: Iván Rojo
- ¿De dónde es? Valladolid
- Edad: 23 años
- ¿A qué se dedica? Estudia Psicología
- Experiencia en realities: Se presentó a los castings de “Operación Triunfo” en 2020 y 2023.
15. SAM
- Nombre: Sam
- ¿De dónde es? Las Palmas
- Edad: 29 años
- ¿A qué se dedica? Es médico
- Experiencia en realities: No
16. GUILLO RIST
- Nombre: Guillo Rist
- ¿De dónde es? Barcelona
- Edad: 23 años
- ¿A qué se dedica? Actor musical de teatro
- Experiencia en realities: No
17. LAURA MUÑOZ
- Nombre: Laura Muñoz
- ¿De dónde es? Pamplona
- Edad: 20 años
- ¿A qué se dedica? Estudiando Ingeniería Electrónica y trabaja como camarera
- Experiencia en realities: No
18. TÉYOU
- Nombre: Elena
- ¿De dónde es? Santander
- Edad: 28 años
- ¿A qué se dedica? No hay información
- Experiencia en realities: No