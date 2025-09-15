Este lunes 15 de septiembre de 2025, volvió por todo lo alto “Operación Triunfo”, el reality de canto que comenzó con su Gala 0, en el que los 18 participantes seleccionados dieron lo mejor de sí con el único fin de conseguir una de las 16 plazas para ingresar a la Academia. Si bien, 15 lograron entrar por decisión del jurado y el equipo de profesores, la última vacante estuvo en manos de público que decidió a través de sus votos quién se quedaba. Para que no te pierdas ningún detalle de lo que ocurre en cada edición, te doy a conocer el calendario oficial de las galas y del nuevo programa Conexión OT.

Vale precisar que el show español se emitirá por primera vez en directo en seis países de Latinoamérica: México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú a través de Amazon Prime Video. Además, esta nueva temporada trae novedades, siendo la principal el fin de la posgala, que será integrada a la gala en sí.

El lunes 15 de septiembre, solamente 16 de los 18 participantes se quedarán en la Academia (Foto: Operación Triunfo / Instagram)

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER LAS GALAS DE “OPERACIÓN TRIUNFO 2025” Y CONEXIÓN OT?

A continuación, los días y el horario en el que puedes ver “Operación Triunfo 2025”, así como Conexión OT.

GALAS DE “OPERACIÓN TRIUNFO 2025”:

Lunes: 22:00 horas

Las galas principales de “Operación Triunfo 2025” se emitirán en directo cada lunes a las 22:00 horas (hora peninsular). ¿Por dónde? En exclusiva por Amazon Prime Video.

CONEXIÓN OT

“Conexión OT” es un programa que se emite de martes a sábado a las 20:00 horas, pero cada día se verá algo distinto. Así tenemos:

Martes: veremos todo lo que sucede en la Academia con entrevistas al expulsado y al favorito

veremos todo lo que sucede en la Academia con entrevistas al expulsado y al favorito Miércoles: es el turno de los nominados

es el turno de los nominados Jueves: tendrá lugar el pase de micros

tendrá lugar el pase de micros Viernes: los concursantes responderán en directo a las inquietudes de los fans

los concursantes responderán en directo a las inquietudes de los fans Sábados: tendrá lugar el pase de micros

Cabe señalar que la conducción de Conexión OT está a cargo de la cantante y finalista de Operación Triunfo 2017, Miriam Rodríguez. Además, todos los pases de micros se verán en Prime Video y no en YouTube, como en anteriores ediciones.

LA CARA B DE “OPERACIÓN TRIUNFO 2025”

“La Cara B” recopilará los momentos más divertidos, sorprendentes y curiosos de las galas, de la Academia y lo que pasa en todo momento las 24 horas.

Domingos: 20:00 horas

¿CUÁNDO ES EL REPARTO DE TEMAS?

El reparto de temas para los participantes de “Operación Triunfo 2025” se realiza los martes a las 10:00 horas. Con eso empiezan los preparativos para la siguiente gala.

HORARIO SEGÚN TU UBICACIÓN PARA VER “OPERACIÓN TRIUNFO”

PAÍSES GALAS EN VIVO

(Lunes) CONEXIÓN OT

(martes a sábado) LA CARA B (domingos) España 22:00 horas

(10:00 p.m.) 20:00 horas

(8:00 p.m.) 20:00 horas

(8:00 p.m.) México 15:00 horas

(3:00 p.m.) 13:00 horas

(1:00 p.m.) 13:00 horas

(1:00 p.m.) Argentina 18:00 horas

(6:00 p.m.) 16:00 horas

(4:00 p.m.) 16:00 horas

(4:00 p.m.) Brasil 18:00 horas

(6:00 p.m.) 16:00 horas

(4:00 p.m.) 16:00 horas

(4:00 p.m.) Colombia 16:00 horas

(4:00 p.m.) 14:00 horas

(2:00 p.m.) 14:00 horas

(2:00 p.m.) Chile 18:00 horas

(6:00 p.m.) 16:00 horas

(4:00 p.m.) 16:00 horas

(4:00 p.m.) Perú 16:00 horas

(4:00 p.m.) 14:00 horas

(2:00 p.m.) 14:00 horas

(2:00 p.m.)

EL JURADO DE “OPERACIÓN TRIUNFO 2025”

El jurado de “Operación Triunfo 2025” está conformado por los cantantes Abraham Mateo y Leire Martínez, el productor musical Guille Milkyway y Cris Regatero, periodista musical y locutora.

En tanto, el equipo de profesores lo lidera Noemí Galera, directora de la Academia. Junto a ella se encuentran: Manu Guix en la dirección musical, Mamen Márquez en la técnica vocal, Vicky Gómez encargado de las coreografías, Judith Endje a cargo de las clases de baile urbano, y Pablo Lluch y Vic Mirallas en el repaso musical.

Asimismo, La Dani como nuevo profesor de interpretación, Andrea Vilallonga en imagen y comunicación, y Pol Cejas en entrenamiento físico y yoga.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí