Coreografías impresionantes y derroche de elegancia y energía son algunas de las cosas que veremos en “Bailando con las estrellas 2025”, el reality español que llega a las pantallas a través de Telecinco. Si quieres saber el horario en el que se emitirá este programa, donde las celebridades dejarán todo en la pista, sigue leyendo esta nota.

Vale precisar que esta es la tercera edición del formato. Se estrenó por primera vez en 2018, año en el que ganó el cantante y compositor David Bustamante; en la segunda temporada, en 2024, se alzó con la victoria la cantante María Isabel.

¿CUÁL ES EL HORARIO PARA VER “BAILANDO CON LAS ESTRELLAS 2025”?

“Bailando con las estrellas” se estrena este sábado 13 de septiembre a las 22.00 horas por Telecinco. Por tanto, este show de baile se emitirá todos los sábados a las 10:00 de la noche.

¿Qué días se emitirá “Bailando con las estrellas 2025”? Los sábados

Los sábados ¿Qué días se emitirá “Bailando con las estrellas 2025”? A las 22:00 horas

En total, 13 celebridades formarán parte del show, por lo que tratarán de convencer a los cinco jurados que para esta entrega son:

Blanca Li. Bailarina, coreógrafa y actriz.

Bailarina, coreógrafa y actriz. Julia Gómez Cora. Directora de musicales.

Directora de musicales. Gorka Márquez. Coreógrafo y bailarín de salón.

Coreógrafo y bailarín de salón. Pelayo Díaz. Estilista y diseñador.

Estilista y diseñador. Inmaculada Casal. Periodista

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES DE “BAILANDO CON LAS ESTRELLAS 2025”?

Ellos son los 13 famosos que harán brillar la pista de baile y se someterán a las críticas de los jurados cada sábado:

Aless Gibaja: youtuber e influencer

youtuber e influencer Anabel Pantoja: Influencer y colaboradora de TV

Influencer y colaboradora de TV Bárbara Rey: Vedette y personalidad mediática

Vedette y personalidad mediática Blanca Romero: Actriz, modelo y presentadora

Actriz, modelo y presentadora Iago García: Actor

Actor Jorge González: Cantante

Cantante Matías Roure: Barman de First Dates

Barman de First Dates Manu Tenorio: Cantante

Cantante Nerea Rodríguez: Cantante y actriz

Cantante y actriz Nona Sobo: Actriz

Actriz Pepe Navarro: Presentador de TV

Presentador de TV Sara Escudero: Actriz y humorista

Actriz y humorista Tania Medina: Influencer y participante de “La isla de las tentaciones”

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí