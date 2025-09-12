El reality de talentos más famoso de la televisión española está de regreso con su temporada número 12. Nos referimos a “La Voz”, que para esta edición trae dos nuevos coaches: Sebastián Yatra y Mika, quienes ya habían formado parte del programa, pero como asesores de Pablo López en las ediciones 7 y 11, respectivamente. Pero habrá más sorpresas que verás cuando empiece el show; por tal motivo, te doy a conocer la fecha de estreno.

Cuando los cuatro coaches de "La Voz 2025" estuvieron en el programa conducido por Pablo Motos (Foto: El Hormiguero / Instagram)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA VOZ 2025”?

“La Voz 2025” se estrena oficialmente el viernes 19 de septiembre por Antena 3 en su horario estelar; es decir, a las 22:00 horas. La noticia fue confirmada en “El hormiguero” por el conductor Pablo Motos.

Fecha confirmada del estreno de “La voz 2025”: 19 de septiembre

19 de septiembre Hora de estreno de “La Voz 2025”: 22:00 horas

22:00 horas Dónde ver el estreno de “La Voz 2025”: Por Antena 3

LOS COACHES Y LAS NOVEDAD DE “LA VOZ 2025”

Los coaches de la temporada 2025 de “La Voz” son Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika, quienes girarán sus sillas cuando sientan que las nuevas voces que escuchan en el show tienen un gran potencial para que brille. Vale precisar que la talentosa Eva González retoma la conducción del programa.

Al igual que ediciones anteriores, las herramientas estratégicas estarán disponibles para los coaches. Uno de ellos es el superbloqueo, usado para no permitir que su otro compañero pueda girar su silla, pero hay más novedades. Estás son:

MEGABLOQUEO. Cuando un coach decide asegurar automáticamente a un talento en su equipo, pese a que uno o hasta sus otros tres compañeros ya han girado sus sillas, tiene la posibilidad de bloquearlos a todos pulsando un botón. Pero esta opción solamente puede ser utilizada una sola vez en toda la temporada.

Cuando un coach decide asegurar automáticamente a un talento en su equipo, pese a que uno o hasta sus otros tres compañeros ya han girado sus sillas, tiene la posibilidad de bloquearlos a todos pulsando un botón. Pero esta opción solamente puede ser utilizada una sola vez en toda la temporada. BOTÓN DE ARREPENTIMIENTO. Como espectador hemos visto en varias ocasiones cómo los coaches no giran sus sillas ante una talentosa voz, por lo que la oportunidad para esa persona se acabó en el show, pero ahora las cosas cambiaron ya que si ninguno eligió al participante durante su presentación, podrá rescatarlo y llevarlo a su equipo. Al igual que en el caso anterior, será usado una sola vez en la temporada.

TAMBIÉN HABRÁ AUDICIONES SORPRESA

Otra de las grandes novedades serán las audiciones sorpresa. Para ello, se elige a tres aspirantes que no fueron seleccionados en el casting, por lo tanto, creen que su oportunidad ya pasó; sin embargo, sin previo aviso y con la ayuda de sus familiares serán llevados directo al escenario “a ciegas”, donde deben cantar sin banda y en acústico para los coaches. Si les gusta lo que oyen, girarán sus sillas.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí