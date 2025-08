Tras un breve descanso en su emisión semanal, “One Piece” regresó a las pantallas -el pasado 27 de julio del 2025- con su capítulo 1137. Así, después de verlo, quizá te quedaste con ganas de más. Por eso, en esta nota, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link de Crunchyroll para disfrutar del episodio 1138 online. ¡Presta atención!

Vale precisar que, tras explorar la historia de fondo de Bartholomew Kuma, el episodio 1137 de “One Piece” hizo que la trama vuelva al presente, justo cuando Jaygarcia Saturn se disponía a matar a Bonney.

Y si bien la situación parecía crítica, la salvación llegó de una forma inesperada: Kuma golpeó a Saturn y nos ofreció una de las grandes catarsis del anime.

¿Ahora? Es momento de saber qué ocurre en el show televisivo luego del esperado reencuentro entre Bonney y su padre adoptivo.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo 1138 de “One Piece”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1138 DE “ONE PIECE”?

Este episodio se lanza el domingo 3 de agosto del 2025, bajo el título "Gracias, papá: el cálido abrazo de Bonney y Kuma" (en inglés: "Thank You, Dad - Bonney and Kuma’s Warm Embrace" y transcripción: "Arigatō, Otōsan - Bonī to Kuma no Atsuki Hōyō“).

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1138 DE “ONE PIECE”?

El horario de estreno del capítulo en Crunchyroll respeta la conversión establecida en la siguiente tabla.

Horario según países:

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1138 DE “ONE PIECE”?

Al igual que el resto del anime, el episodio 1138 de “One Piece” podrá verse a través de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Con esto en consideración, puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL de la producción.

Jewelry Bonney en una escena del episodio 1138 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

