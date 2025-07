El episodio 1136 de “One Piece” se consolidó como uno de los mejores del 2025 hasta el momento, al obtener un puntaje de 9.8 en IMDb y el respaldo de los miles de fans del anime alrededor del mundo. Así, ahora la producción tiene el difícil reto de continuar con la historia. En ese sentido, si no te quieres perder el capítulo 1137 del show televisivo, aquí te presento la fecha, la hora y el link para disfrutarlo en Crunchyroll. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que el episodio 1136 del exitoso anime le puso fin al emotivo arco del flashback de Kuma, a quien vimos seguir siendo un héroe en la medida de sus posibilidades.

De esta manera, el programa nos ofreció la despedida más conmovedora que esta parte del relato podía ofrecer... dejando todo listo para volver a la acción.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 1137 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1137 de “One Piece” tiene como título “Lo siento, papá - Las lagrimas de Bonney y el puño de Kuma” (transcripción: “Gomen ne, Otōsan - Bonī no Namida to Kuma no Kobushi”).

A continuación, lee su sinopsis: “Desde los experimentos con drogas en Ginny hasta la verdadera naturaleza de las habilidades de Bonney. Saturn revela la cruel verdad sin permitir que Bonney se defienda. El terror distorsiona el futuro. ¿Se consumirá el corazón de Bonney por la desesperación?“.

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 1137 DE “ONE PIECE”

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1137 DE “ONE PIECE”?

Los fans de “One Piece” van a tener que esperar algunos días adicionales para ver el episodio 1137 del anime, ya que la producción se tomará un descanso de su emisión semanal.

En ese sentido, si bien se esperaba que el capítulo se estrenara el sábado 19 de julio, este finalmente se lanzará el sábado 26 de julio del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1137 DE “ONE PIECE”?

El capítulo llega a Crunchyroll de acuerdo con la programación establecida en el siguiente cuadro.

Horario según países:

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1137 DE “ONE PIECE”?

Como mencioné previamente, “One Piece” está disponible en el catálogo de Crunchyroll. Entonces, para disfrutar del episodio 1137, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming. Así podrás acceder sin problemas al LINK OFICIAL de la ficción.

Tras el final del flashback de Kuma, el anime "One Piece" retoma su historia principal en el episodio 1137 (Foto: Toei Animation)

