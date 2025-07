Cada semana, “One Piece” sorprende a sus fanáticos con emocionantes episodios del anime que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, con quienes busca el legendario tesoro y así convertirse en el Rey de los Piratas. Los últimos capítulos se han centrado en la historia de fondo de Kuma. ¿Sucederá lo mismo con el siguiente? ¿Cuándo se estrenará y dónde verlo?

En “¡Al mar donde se encuentra mi padre! El futuro elegido por Bonney” (”To the Sea Where My Father is! The Future Bonney Chooses"), anterior capítulo de la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda, luego de escuchar a escondidas la conversación de Vegapunk y Kuma, San Saturn les impone unas crueles condiciones a cambio de tratar la enfermedad de Bonney.

Bonney escapa de la iglesia y aborda un barco con los amigos de Kuma, gracias a los poderes de la Fruta de la Edad. Cuando Alpha descubre el engaño, la persigue con la intención de matarla, pero Kuma utilizó la Fruta de la Edad para “convertirse” en Nika y eliminar al rival. ¿Qué pasará en el siguiente episodio?

Jewelry Bonney en una secuencia del episodio 1135 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1136 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1136 de “One Piece” se estrena el domingo 13 de julio del 2025, a nivel mundial, con subtítulos y determinados doblajes, en la plataforma de streaming Crunchyroll.

Una semana después de su estreno en Crunchyroll, el nuevo episodio de “One Piece” estará disponible en Netflix, el sábado 19 de julio.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1136 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1136 de “One Piece” llega a streaming el domingo 13 de julio a las 8:45 a. m., hora estándar del Pacífico (PST), 11:45 a. m., hora estándar del Este (EST) y 4:45 p. m., hora de verano británica (BST). ¿A qué hora puedes ver el episodio en otros países?

Países Horarios Estados Unidos 8:45 a.m. (PT) / 11:45 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:45 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:45 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:45 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 12:45 p.m. España 5:45 p.m.

TRÁILER DEL EPISODIO 1136 DE “ONE PIECE”

¿DÓNDE VER EL EPISODIO 1136 DE “ONE PIECE”?

Al igual que los anteriores capítulos, el episodio 1136 de “One Piece” estará disponible en Crunchyroll y Netflix, así que necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1136 DE “ONE PIECE”?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial de “Kuma’s Life” (“La vida de Kuma”), episodio 1136 de “One Piece”, el primer avance revela que el nuevo capítulo mostrará el desenlace de la historia de fondo de Kuma, el segundo más alto de los antiguos Siete Señores de la Guerra del Mar.

La historia de Kuma terminará en el episodio 1136 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

