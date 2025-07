¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “SUPERMAN”?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En “Superman” de James Gunn, Clark Kent (David Corenswet) reconcilia su herencia kryptoniana con su familia humana adoptiva en Smallville, Kansas. La nueva película empieza aclarando que los metahumanos existen desde hace tres siglos, que hace treinta años Jor-El (Bradley Cooper) y Lara Lor-Van (Angela Sarafyan) enviaron a su hijo Kal-El a la Tierra para salvarlo de la destrucción del planeta Kriptón. Clark Kent fue adoptado por Jonathan y Martha Kent. Clark, quien trabaja como reportero del Daily Planet en Metrópolis y tiene una relación con Lois Lane (Rachel Brosnahan) se convirtió en superhéroe hace tres años.

Y hace tres semanas, detuvo una invasión de Boravia, un aliado de los Estados Unidos, en Jarhanpur. Esta intervención los lleva a perder un enfrentamiento contra Ultraman, quien trabaja para el brillante multimillonario Lex Luthor (Nicholas Hoult). Para que el superhéroe se recupere, el perro superpoderoso Krypto lleva a Superman a la Fortaleza de la Soledad en la Antártida.

Posteriormente, Superman tiene que lidiar con Luthor y su equipo, quienes roban y restauran el mensaje que sus padres le dejaron. Al revelarse su verdadera misión, el mundo lo ve como una amenaza así que el superhéroe se entrega a las autoridades y termina en una prisión de Luthor en una dimensión de bolsillo bajo la vigilancia de Rex Mason /Metamorpho (Anthony Carrigan).

Al final de “Superman”, el protagonista logra escapar de esa prisión y con ayuda de Lois, Mister Terrific y otros personajes derrota a Ultraman y a Luthor, quien termina en prisión. Tras salvar a la Tierra, regresa a la Fortaleza para recuperarse y recibe la visita de su prima Kara Zor-El (Milly Alcock), quien busca a su perro Krypto. Esta escena prepara el terreno para la próxima película de Supergirl que llegará en 2026.

Clark Kent y Krypto son los protagonistas de la primera escena post-créditos de la película "Superman" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS ESCENAS POST-CRÉDITOS DE “SUPERMAN”?

“Superman” tiene dos escenas post-créditos. La primera es breve y muestra a Superman abrazando a Krypto mientras observan la Tierra desde lejos, presumiblemente sentados en la Luna. Esta imagen es similar al primer póster animado que DC Studios lanzó para esta película y en el que aparecian el personaje de David Corenswet y el perro de Supergirl sentados en el espacio con la Tierra al fondo.

Se trata de una referencia al cómic “All-Star Superman”, creado por Grant Morrison y Frank Quitely. En esta serie limitada de doce números se muestra una imagen parecida.

En la segunda escena post-créditos de “Superman”, Superman y Mister Terrific observan una grieta en un edificio. Cuando el kryptoniano señala que la edificación no terminó de unirse de manera correcta, Mister Terrific responde que hizo lo mejor que pudo.

Aunque esta última escena es una broma para los espectadores, también puede ser una muestra de la relación que existe entre los superhéroes y una pista de futuras colaboraciones. Después de todo, Mister Terrific es parte de la Banda de la Justicia, que al final de la película inauguró el Salón de la Justicia en Metropolis.

Michael Holt / Mister Terrific (Edi Gathegi) aparece en la segunda escena post-créditos de la película "Superman", escrita y dirigida por James Gunn (Foto: Warner Bros. Pictures)

Los que James Gunn reveló sobre las escenas post-créditos

En una entrevista con ScreenRant, el guionista y director de “Superman”, James Gunn, reveló la razón detrás de presentar escenas de créditos que no se relacionan directamente con futuros proyectos. “Bueno, durante mi tiempo en Marvel descubrí que, en primer lugar, las escenas postcréditos que más le gustaban a la gente eran las más absurdas. Así, con Howard el Pato al final de ‘Guardianes’ y Stan Lee al final de ‘Guardianes 2’”, explicó.

“Y realmente lo he descubierto, y lo he dicho antes, pero he preparado escenas poscréditos, y Marvel también prepara escenas poscréditos que nunca dan resultado. A menos que sea seguro que lo darán... como si estuviéramos haciendo... ya sabemos de qué va la película de Supergirl. Así que si hubiera una al final de los créditos relacionado con algo de la película de Supergirl, estaría abierto a ello. Sabemos que eso está pasando. Pero no quiero montar nada sólo porque sea una escena post créditos impactante que nunca vamos a pagar.”, agregó.

¿CÓMO VER “SUPERMAN”?

“Superman” se estrenó en el Teatro Chino TCL el 7 de julio de 2025 y Warner Bros. Pictures la lanzará en los cines de Estados Unidos el viernes 11 de julio. Mientras que a Latinoamérica llega el jueves 10.

