“Ponies” es la serie que llega a Peacock con una interesante propuesta que mezcla thriller de espionaje, drama de la Guerra Fría y hasta toques de comedia. Así, protagonizada por Emilia Clarke, estrella reconocida a nivel global gracias a su papel de Daenerys Targaryen en la exitosa “Game of Thrones”, y Haley Lu Richardson, recordada por su trabajo en “The White Lotus 2”, la producción promete mantenerte enganchado a lo largo de sus 8 episodios. Pero, ¿sabes de qué trata exactamente la ficción? Pues, te invito a descubrirlo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la serie es una creación de Susanna Fogel, quien también asume el rol de directora, y David Iserson, quien es el showrunner.

Además, gran parte del rodaje se llevó a cabo en Budapest, Hungría, ciudad que sirvió como locación principal de este proyecto audiovisual.

¿DE QUÉ TRATA “PONIES”?

Ambientada en el Moscú de 1977, en plena Guerra Fría, “Ponies” narra la historia de Bea (Emilia Clarke) y Twila (Haley Lu Richardson), dos mujeres que trabajan como secretarias en la embajada estadounidense.

Sin embargo, su vida da un giro radical cuando ambas pierden a sus esposos en un misterioso accidente aéreo dentro de la Unión Soviética.

Entonces, ante la imposibilidad de enviar más agentes estadounidenses sin levantar sospechas, las dos viudas son reclutadas por la CIA para realizar operaciones de inteligencia encubiertas.

De esta manera, se convierten en las agentes perfectas para infiltrarse en los círculos del KGB y descubrir la verdad detrás de la muerte de sus maridos.

Cabe resaltar que el término “PONIES” es un acrónimo utilizado en la jerga de inteligencia que significa “personas sin interés” (“persons of no interest”), dado que nadie les presta atención real ni las considera una amenaza... tal como nuestras protagonistas.

MIRA EL TRÁILER DE “PONIES”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “PONIES”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Ponies”:

Emilia Clarke como Bea , una mujer sobrecualificada, hija de inmigrantes soviéticos que domina el idioma ruso.

, una mujer sobrecualificada, hija de inmigrantes soviéticos que domina el idioma ruso. Haley Lu Richardson como Twila , una joven impulsiva y directa proveniente de un pequeño pueblo estadounidense.

, una joven impulsiva y directa proveniente de un pequeño pueblo estadounidense. Adrian Lester como Dane , un agente experimentado de la CIA

, un agente experimentado de la CIA Artjom Gilzcomo Andrei

Andrei Nicholas Podany como Ray

como Ray Petro Ninovskyi como Sasha

como Sasha Vic Michaelis como Cheryl

como Cheryl Maxim Gall como Trent

¿CÓMO VER “PONIES”?

“Ponies” tiene fechas de lanzamiento diferenciadas según el territorio.

Por ejemplo, en Estados Unidos, la serie completa estará disponible desde el jueves 15 de enero del 2026 en la plataforma Peacock.

En España, mientras tanto, su estreno será el viernes 30 de enero del 2026 a través de SkyShowtime.

Entonces, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming que le corresponde a tu país.

El póster de "Ponies", serie de suspenso creada por Susanna Fogel y David Iserson (Foto: Universal Television / Peacock)

