Imagínate enamorarte sin poder mirar a tu persona favorita, o sentir el deseo de acercarte a alguien a quien no puedes tocar. Esa contradicción es el pulso romántico que late en “Románticos anónimos”, la nueva serie japonés-surcoreana de Netflix que mezcla timidez, pasión y dulzura. Con una estética cuidada, una historia cargada de emoción y personajes que parecen salidos de un sueño, esta propuesta promete convertirse en un nuevo clásico del romance en streaming.

¿DE QUÉ TRATA “ROMÁNTICOS ANÓNIMOS”?

La trama gira en torno a Hana, una joven chocolatera brillante pero profundamente tímida, que sufre por mantener contacto visual con las personas. Ella comienza a trabajar en una pequeña chocolatería, reto que se complica aún más cuando conoce a Sosuke, un heredero con un problema peculiar: no puede tocar a nadie. Entre recetas, inseguridades y encuentros fortuitos, ambos descubrirán que, contra todas las barreras, el sentimiento puede florecer.

La serie profundiza en los miedos internos, el autoaislamiento y las formas torpes en que los corazones intentan comunicarse cuando no saben usar palabras. Es una historia de crecimiento personal, aceptación y de cómo el amor puede nacer en los rincones más inesperados.

La serie estará disponible para transmitir en todo el mundo en Netflix el 16 de octubre (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ DEBERÍAS VER “ROMÁNTICOS ANÓNIMOS”?

Primero, porque no es un romance común: hay una tensión emocional que va más allá del cliché de pareja perfecta. Cada mirada esquiva, cada torpeza en el acercamiento, está cargada de significado. Además, la serie combina la atmósfera sensorial del chocolate —su aroma, su textura— con el silencio emocional de los protagonistas, haciendo que cada escena resuene en la piel del espectador.

También se diferencia por su delicadeza: en lugar de grandes gestos dramáticos, “Románticos anónimos” apuesta por lo íntimo, las pequeñas victorias sobre el miedo y los silencios cargados de promesa. Si te gustan las historias románticas que respiran con tranquilidad y profundidad, esta es para ti.

EL REPARTO DE “ROMÁNTICOS ANÓNIMOS”

Entre los nombres que encabezan esta producción se encuentran:

Shun Oguri como Sosuke, el heredero que no puede tocar

como Sosuke, el heredero que no puede tocar Han Hyo-joo como Hana, la chocolatera tímida con el don para crear dulzura

como Hana, la chocolatera tímida con el don para crear dulzura Yuri Nakamura figura también como parte del elenco principal.

figura también como parte del elenco principal. Jin Akanishi, otro rostro destacado en la serie

Estos actores tienen trayectorias que unen el cine y la televisión en Japón y Corea, lo que añade una riqueza cultural al proyecto. Además, la serie se presentó en el Festival Internacional de Cine de Busan 2025 con sus primeros dos episodios.

FECHA DE ESTRENO DE “ROMÁNTICOS ANÓNIMOS”

“Románticos anónimos” llegará al catálogo de Netflix el 16 de octubre de 2025 como estreno global. La versión japonesa-surcoreana toma como punto de origen la película franco-belga “Romantics Anonymous” (2010), adaptando su esencia romántica a las sensibilidades asiáticas contemporáneas.

La serie se posiciona dentro del género romántico con tintes de drama suave, y busca conectar con audiencias que valoran emociones contenidas, personajes introspectivos y relaciones que se construyen con fragilidad y honestidad.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “ROMÁNTICOS ANÓNIMOS”?

Para poder ver esta serie en EE. UU., necesitas una suscripción válida de Netflix. A 2025, los planes en EE. UU. quedan así:

Standard con anuncios : US$ 7,99/mes

: Standard (sin anuncios) : US$ 17,99/mes

: Premium: US$ 24,99/mes

Cabe mencionar que los precios pueden variar con impuestos locales y dependiendo de promociones o cambios futuros. Pero con cualquiera de esos planes podrás acceder al catálogo completo, incluyendo “Románticos anónimos” cuando llegue la fecha.

