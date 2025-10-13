¿Eres fanático del videojuego “Tom Clancy’s Splinter Cell” o simplemente te gustan las series animadas con muchísima acción? Entonces Netflix te va a sorprender con su próximo estreno: “Splinter Cell: Deathwatch”. Esta nueva producción de ocho capítulos llega al gigante del streaming este martes 14 de octubre de 2025 con la consigna de atrapar, principalmente, a un público adulto, aunque se espera que su alcance vaya más allá de eso.

La serie tiene como productor y guionista a Derek Kolstad, responsable de la saga de “John Wick “, así que tenemos la seguridad de que esta animación será de primer nivel, lo cual potenciará mucho más a la franquicia. ¿Quieres saber más acerca de este nuevo título que se convertirá en el favorito de miles en todo el mundo? Pues, sigue leyendo este artículo, en el que te detallaré toda la información que necesitas saber antes de iniciar tu maratón.

¿DE QUÉ TRATA “SPLINTER CELL: DEATHWATCH”?

La historia sigue a Sam Fisher, leyenda del espionaje, quien tras retirarse regresa a la acción debido a un caso personal y se convierte en mentor de Zinnia McKenna, una joven agente. Juntos enfrentan una conspiración global, presentando una trama original no basada específicamente en ningún juego previo, con el objetivo de renovar la franquicia e introducir nuevas temáticas y personajes para atraer tanto a fans veteranos como a nuevas audiencias.

ACTORES DE DOBLAJE EN “SPLINTER CELL: DEATHWATCH”

Liev Schreiber como Sam Fisher

Kirby Howell-Baptiste como Zinnia McKenna

Janet Varney como Anna Grimsdottir

Walles Hamonde

Joel Oulette como Thunder

Miranda Raison

LISTA DE EPISODIOS DE “SPLINTER CELL: DEATHWATCH”

Up From the Grave Dinner First, Talk Later Welcome to the 4th Echelon Scars of Bagram Simple as That The Man is The Mission Chaos Theory: Part One Chaos Theory: Part Two

FICHA TÉCNICA

Elemento Detalle Título original “Splinter Cell: Deathwatch” Año 2025 Países de origen Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Francia Dirección Derek Kolstad; Guillaume Dousse (director), Félicien Colmet-Daage (codirector) Guion Derek Kolstad, David Daitch, Katie J. Stone, Naomi G. Davis Productoras FOST Studio, Sun Creature Studio, Ubisoft Film & Television Distribuidora Netflix Género Animación, Acción, Espionaje, Thriller, Ciencia Ficción Idioma Inglés Lanzamiento 14 de octubre de 2025 Temporadas / Episodios 1 temporadas, 8 episodios confirmados

¿CÓMO VER “SPLINTER CELL: DEATHWATCH”?

La serie “Splinter Cell: Deathwatch” puede verse exclusivamente en Netflix. Es necesario tener una suscripción activa al servicio para acceder a los ocho capítulos, que estarán disponibles en la plataforma desde el martes 14 de octubre de 2025 a nivel mundial.

