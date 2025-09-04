“The Paper” es una interesante alternativa para los fans de las comedias estadounidenses, ya que es el spin-off de la divertidísima “The Office”. Resulta que la serie sigue al mismo equipo documental que inmortalizó las locuras de los trabajadores de Dunder Mifflin, pero ahora centrándose en un periódico local en declive. Así, con sus 10 primeros episodios ya disponibles en la plataforma estadounidense Peacock, quizá te gustaría repasar los momentos claves de su desenlace. Por eso, en esta nota, te presento su final explicado.

Vale precisar que la producción fue creada por Greg Daniels y Michael Koman. Además, cuenta con figuras como Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei y Oscar Núñez en el elenco.

Todos juntos narran la historia de Ned Sampson (Gleeson), un idealista editor en jefe que llega al Toledo Truth-Teller con la misión casi imposible de revitalizar un periódico histórico que -claramente- ha visto días mejores.

Sin embargo, su presencia genera tensión inmediata con Esmeralda Grand (Impacciatore), la editora ejecutiva que prefiere el contenido ‘clickbait’ digital por sobre el periodismo tradicional.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “THE PAPER”?

Hacia el final de la serie spin-off de “The Office”, el Toledo Truth-Teller logra ser nominado a los prestigiosos Ohio Journalism Awards.

Durante la ceremonia de premiación, tanto Oscar como Mare resultan ganadores en sus respectivas categorías. Y, por si fuera poco, el Toledo Truth-Teller gana el premio a ‘Outstanding Print Coverage’, pero Ned no está presente en el salón para recibirlo.

Esmeralda, entonces, aprovecha la oportunidad para subir al escenario junto a Ken, acaparando los reflectores.

Eventualmente, cuando Ned llega a pronunciar su discurso de agradecimiento... Esmeralda colapsa y le roba -otra vez- el protagonismo.

No obstante, Ned evita molestarse: su satisfacción por haber devuelto el prestigio al diario supera cualquier deseo de reconocimiento individual.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LOS ROMANCES DE “THE PAPER”?

A lo largo de la serie, mientras Nicole ha mantenido una postura firme sobre no querer relaciones monógamas, Detrick tuvo que luchar por sus sentimientos genuinos.

Así, la tensión estalla cuando Nicole descubre que Detrick le ha estado mintiendo sobre salir con otra persona y él sugiere terminar la relación.

Sea como sea, los espectadores sabemos que los sentimientos de Nicole son más profundos de lo que admite (lo cierto es que la chica se puso a llorar luego de ver a Detrick con alguien más).

Por otro lado, Ned confronta lo que siente por Mare y ambos deciden besarse para “resolver” la atracción. Sin embargo, el momento confirma que -en realidad- ambos están enamorados.

Cabe resaltar que “The Paper” ya ha sido renovada para una segunda temporada, en la que podríamos ver a Nicole sincerándose con Detrick o a Ned y Mare navegando por la dinámica de ser pareja y colegas.

Finalmente, el éxito en los premios podría significar mayor visibilidad para el Toledo Truth-Teller, quizá atrayendo más recursos, presión corporativa o mucho más caos en el equipo.

El póster de "The Paper" serie de comedia creada por Greg Daniels y Michael Koman

