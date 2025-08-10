La segunda temporada de “Wednesday” en Netflix ha llegado cargada de respuestas y de nuevas incógnitas. Entre asesinos, conspiraciones y secretos familiares, hay una pregunta que mantiene a los fans al borde del asiento: ¿quién es la mujer misteriosa que Wednesday rescata en los últimos minutos de la Parte 1? Una aparición fugaz que, sin embargo, parece destinada a sacudir los cimientos de la historia en la Parte 2.

La pista surge en el episodio cuatro, cuando Wednesday (Jenna Ortega) y el tío Fester (Fred Armisen) se infiltran en Willow Hill para desmantelar LOIS, una operación clandestina encabezada por Judi Spannegel (Heather Matarazzo). Su objetivo: secuestrar marginados y extraerles sus poderes para transferirlos a los normies. Entre las víctimas, Wednesday encuentra a una mujer en particular por la que muestra un interés especial, escoltándola hasta ponerla a salvo.

¿QUIÉN ES ESTA MUJER MISTERIOSA?

Una de las teorías más sólidas es que esta mujer podría ser Ophelia, la tía desaparecida de Wednesday . Hermana de Morticia, con habilidades psíquicas similares y una historia de inestabilidad emocional, Ophelia fue enviada a Willow Hill hace 20 años y nunca volvió a ser vista. Si ha estado cautiva desde entonces, su aparición explicaría tanto el silencio de décadas como el interés de Wednesday en salvarla.

La conexión entre Ophelia y Wednesday va más allá del parentesco: ambas han experimentado las enigmáticas lágrimas negras, señal de un límite psíquico peligroso. Morticia teme que su hija siga el mismo camino que su hermana, y el hecho de que Fester confirmara que Ophelia fue paciente en Willow Hill refuerza esta teoría. Si la prisionera es realmente ella, la temporada 2 podría revelar secretos familiares que cambiarían todo.

Jenna Ortega como Merlina Addams y Evie Templeton como Agnes DeMille en una escena de la temporada 2 de la serie "Wednesday" (Foto: Netflix)

Pero no todos los caminos llevan a Ophelia. Algunos fans creen que la mujer misteriosa podría ser Françoise Galpin, la madre de Tyler, quien también es un hyde . Oficialmente, Françoise murió en Willow Hill después de una depresión posparto. Sin embargo, ¿y si nunca falleció? El interés obsesivo del detective Galpin por investigar LOIS podría deberse a sospechas sobre el destino de su esposa, sospechas que tal vez lo llevaron a su propia muerte.

Si la teoría es cierta, la liberación de Françoise podría abrir la puerta a un reencuentro tenso con Tyler, un personaje que rechaza cualquier figura materna sustituta, como la señorita Thornhill. Este giro no solo añadiría profundidad emocional a la trama, sino que también podría forzar a Tyler a replantearse su papel en la historia y su lealtad.

Claro que, en el universo de “Wednesday”, nada impide que todo esto sea un elaborado truco narrativo. Quizá la misteriosa mujer no tenga relación con personajes conocidos y su presencia sirva únicamente para distraer a la audiencia, manteniéndonos especulando hasta el estreno de la segunda parte. Sin embargo, la serie rara vez introduce elementos sin propósito.

