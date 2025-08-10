La segunda temporada de “Wednesday” en Netflix ha llegado cargada de respuestas y de nuevas incógnitas. Entre asesinos, conspiraciones y secretos familiares, hay una pregunta que mantiene a los fans al borde del asiento: ¿quién es la mujer misteriosa que Wednesday rescata en los últimos minutos de la Parte 1? Una aparición fugaz que, sin embargo, parece destinada a sacudir los cimientos de la historia en la Parte 2.
La pista surge en el episodio cuatro, cuando Wednesday (Jenna Ortega) y el tío Fester (Fred Armisen) se infiltran en Willow Hill para desmantelar LOIS, una operación clandestina encabezada por Judi Spannegel (Heather Matarazzo). Su objetivo: secuestrar marginados y extraerles sus poderes para transferirlos a los normies. Entre las víctimas, Wednesday encuentra a una mujer en particular por la que muestra un interés especial, escoltándola hasta ponerla a salvo.
¿QUIÉN ES ESTA MUJER MISTERIOSA?
Una de las teorías más sólidas es que esta mujer podría ser Ophelia, la tía desaparecida de Wednesday. Hermana de Morticia, con habilidades psíquicas similares y una historia de inestabilidad emocional, Ophelia fue enviada a Willow Hill hace 20 años y nunca volvió a ser vista. Si ha estado cautiva desde entonces, su aparición explicaría tanto el silencio de décadas como el interés de Wednesday en salvarla.
La conexión entre Ophelia y Wednesday va más allá del parentesco: ambas han experimentado las enigmáticas lágrimas negras, señal de un límite psíquico peligroso. Morticia teme que su hija siga el mismo camino que su hermana, y el hecho de que Fester confirmara que Ophelia fue paciente en Willow Hill refuerza esta teoría. Si la prisionera es realmente ella, la temporada 2 podría revelar secretos familiares que cambiarían todo.
Pero no todos los caminos llevan a Ophelia. Algunos fans creen que la mujer misteriosa podría ser Françoise Galpin, la madre de Tyler, quien también es un hyde. Oficialmente, Françoise murió en Willow Hill después de una depresión posparto. Sin embargo, ¿y si nunca falleció? El interés obsesivo del detective Galpin por investigar LOIS podría deberse a sospechas sobre el destino de su esposa, sospechas que tal vez lo llevaron a su propia muerte.
Si la teoría es cierta, la liberación de Françoise podría abrir la puerta a un reencuentro tenso con Tyler, un personaje que rechaza cualquier figura materna sustituta, como la señorita Thornhill. Este giro no solo añadiría profundidad emocional a la trama, sino que también podría forzar a Tyler a replantearse su papel en la historia y su lealtad.
Claro que, en el universo de “Wednesday”, nada impide que todo esto sea un elaborado truco narrativo. Quizá la misteriosa mujer no tenga relación con personajes conocidos y su presencia sirva únicamente para distraer a la audiencia, manteniéndonos especulando hasta el estreno de la segunda parte. Sin embargo, la serie rara vez introduce elementos sin propósito.
¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí.