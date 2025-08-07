El episodio final de la primera temporada de “Wednesday” (conocida en Latinoamérica como “Merlina” y en España como “Miércoles”) nos mostró una enigmática escena en la que veíamos a la protagonista de la historia -interpretada por Jenna Ortega- recibiendo el mensaje anónimo de un acosador. Así, tuvieron que pasar un par de años para descubrir la identidad de esa persona, ya que la temporada 2 de la serie de Netflix por fin nos dio la respuesta que tanto necesitábamos: sí, ya sabemos quién es.

Vale precisar que la segunda entrega de la producción nos trae de vuelta a Merlina Addams, quien regresa a la Academia Nunca Más (“Nevermore”) para enfrentar un nuevo misterio sobrenatural.

De esta manera, cargados de secretos oscuros, nuevos enemigos y dilemas familiares, los nuevos episodios del show televisivo prometen mucho más caos macabro.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Wednesday” - Temporada 2:

¿QUIÉN ES FINALMENTE LA ACOSADORA DE MERLINA EN “WEDNESDAY”?

ATENCIÓN SPOILERS. En el segundo episodio de la segunda entrega de la serie de Netflix, Enid y Bruno, el nuevo interés romántico de la mujer loba, son secuestrados y sometidos a un juego mortal que Merlina debe resolver.

Nuestra protagonista lo logra y, tras salvar a Enid y Bruno, Agnes DeMille, una estudiante de la Academia Nunca Más con poderes de invisibilidad y fan de Merlina, se revela como su acosadora.

Resulta que la chica -interpretada por Evie Templeton- había robado el manuscrito de Merlina y organizado juego mortal contra Enid y Bruno para llamar la atención de su “ídola”, pues cree que así puede acercarse más a ella.

Y, eventualmente, su plan funciona: Merlina la recluta para ayudarla en su investigación, generando tensiones con Enid.

Cabe resaltar que Agnes niega su participación en la muerte de Galpin, por lo que la identidad del asesino es el misterio que sigue sin explicarse hasta el final de la primera parte de la temporada 2 de “Wednesday”.

¿CÓMO NACIÓ LA IDEA DEL PERSONAJE DE AGNES EN “WEDNESDAY”?

En declaraciones para TVLine, los showrunners Alfred Gough y Miles Millar explicaron que la idea de Agnes como acosadora surgió de la ferviente admiración de los fans por la serie.

“Nos gustó la idea de que Merlina tuviera este tipo de superfans extraños después de salvar la escuela, y la forma en que esta fan quiere profesar su amor y admiración es básicamente acabar con su compañera de habitación”, dijo Gough.

Millar, por su parte, agregó: “Vimos a tantas chicas jóvenes disfrutar del programa con tanto entusiasmo que pensamos: ‘¿Y si una de esas muchachas, que era alumna de Nunca Más, se convirtiera en esta acosadora?’. Se basó en eso y en nuestra propia experiencia al ser testigos del éxito y el fanatismo que generaba el programa".

En el segundo episodio de la temporada 2 de la serie "Wednesday", Agnes DeMille se revela como la acosadora de Merlina (Foto: Netflix)

