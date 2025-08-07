La segunda temporada de “Wednesday” nos presenta una nueva estudiante de Nevermore: Adgens DeMille, una excéntrica, impulsiva, carismática y peligrosa adolescente que está completamente fascinada por Merlina. Tanta es su veneración hacia ella que hará de todo – incluso pensar en matar – para convertirse en su nueva mejor amiga. El papel de este desconcertante personaje es interpretado por Evie Templeton, una joven actriz de 16 años que se abre paso en el mundo de la actuación, y aunque ya participó en algunos proyectos, sin duda la serie de Netflix es su primer gran papel. Debido a ello, te cuento cómo fue su casting para llegar a esta exitosa producción.

Agnes DeMille es un nuevo personaje dentro de la serie "Wednesday 2" (Foto: Netflix)

ASÍ FUE EL CASTING DE EVIE TEMPLETON PARA “WEDNESDAY”

Si bien, Evie Templeton había ganado experiencia en producciones teatrales – incluso a los 10 años formó parte del West End de Los Miserables, donde interpretó a las jóvenes Éponine y Cosette por seis meses – y algunas series y películas, cuando llegó el momento de audicionar para la “Wednesday 2” no lo dudó ni un segundo.

Al recibir los diálogos, que supuestamente no debía saber de qué producción se trataba, por lo que estaban llenos de nombres clave, su intuición le decía que era para “Merlina”. “Estaba obsesionada con la primera temporada. Mi hermana y yo nos la vimos de corrido al menos tres veces, si no más. Somos muy fans. Como era una gran fan de la primera temporada, y por el tono de las audiciones y cómo estaban escritas, se me ocurrió una idea”, contó a Tudum por Netflix.

Siguiendo los procedimientos, lo primero que hizo fue enviar una grabación inicial y después ir a una audición en persona. Al pasar los días y no obtener respuesta, prefirió olvidarse del papel, pues anteriormente en otros castings tuvo mucha expectativa, pero terminó decepcionada y no quería sentirse mal nuevamente. Sin embargo, dos semanas después de la Navidad se comunicaron con Evie. Era Tim Burton y los cocreadores y showrunners Alfred Gough y Miles Millar, quienes querían reunirse con ella vía Zoom.

A pesar de que estaba muy nerviosa, la manera cómo se dirigían a ella, la calmaron. “Simplemente hablaron de mí como persona, de mi idea de Agnes, y empezamos a construirla juntas. Tuvieron un enfoque muy colaborativo durante todo el rodaje, lo cual es increíble”, contó.

Posteriormente, seguía la lectura de química por Zoom con Jenna Ortega, la protagonista de “Wednesday”, y Emma Myers, quien interpreta a Enid. A esta última, Agnes quiere desaparecer para ocupar su lugar en la vida de Merlina. Como temía que sus nervios la traicionaran, antes intentó relajarse escuchando algunos temas de Billie Eilish, también hizo un poco de respiración triangular, para finalmente pensar que se trataba de una conversación de amigos.

Jenna Ortega como Merlina Addams y Evie Templeton como Agnes DeMille en una escena de la temporada 2 de la serie "Wednesday" (Foto: Netflix)

EVIE TEMPLETON SE QUEDÓ CON EL PAPEL DE AGNES DEMILLE EN “WEDNESDAY”

Burton supo desde el primer momento que había encontrado a la actriz perfecta para Agnes DeMille: “Cuando la vi por primera vez, me quedó muy claro que era la persona indicada para este papel; y su elección contribuyó a moldear el personaje. Era como ver a Jenna de otra manera: sabías inmediatamente que era Wednesday. Evie tiene una cualidad, una apariencia y una energía únicas. Es como una actriz de cine mudo, peculiar”.

Por su parte, uno de los showrunners Miles Millar se refirió a su mirada: “Tiene unos ojos increíbles que pueden transmitir compasión y un comportamiento psicótico absoluto”.

La mirada de Evie Templeton conquistó a los showrunners durante su casting para "Wednesday 2" (Foto: Netflix)

