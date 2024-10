Rebbeca Gordon, de Estados Unidos, puede decir que tuvo una boda de ensueño. Y es que cuando se casó con Carton Peterson, todo salió a la perfección. Desde el vestuario, la comida, la decoración, hasta el singular baile que protagonizó con su padre, Robert Gordon. Justamente, sobre esto último voy a profundizar aquí. Realmente, fue increíble.

En su cuenta de TikTok (@beccers_gordonn), la mujer dio a conocer que contrajo matrimonio en Utah y vivió un momento sumamente especial con sus familiares y amigos, pero lo que más atrajo la atención de sus seguidores y muchos otros usuarios es el video del baile con su progenitor.

Ambos no bailaron una música lenta, sino todo lo contrario. De hecho, se movieron al ritmo de varias canciones. De acuerdo a Newsweek, todo comenzó con el tema ‘American Pie’, luego se escuchó ‘Fire Burning’ de Sean Kingston y ‘Yeah!’ de Usher. Ya para finalizar sonó ‘Let it be’ de The Beatles.

En esta imagen se puede apreciar cómo una mujer, en el día de su boda, deslumbró en la pista de baile con su padre. (Foto: @beccers_gordonn / TikTok)

Mientras todas esas canciones sonaban, la hija y su padre demostraron tener un gran talento para el baile, hecho que divirtió a todos los presentes, tal y como se puede apreciar en un video compartido en TikTok. “Lo que inspiró el baile padre-hija es que cuando yo era joven, mi padre y yo siempre estábamos bailando. Poníamos música, desde que empecé a caminar, y bailábamos canciones como ‘Bye Bye Bye’ de NSYNC y ‘American Pie’”, contó Rebbeca en diálogo con la citada fuente.

En esta imagen permite apreciar cómo una mujer, en el día de su boda, fue el centro de atención junto con su padre. (Foto: @beccers_gordonn / TikTok)

Tener un baile completamente lento no estaba en los planes

“Mi padre es un chico muy divertido y pensé que un baile así sería perfecto. Tampoco quería hacer un baile lento porque sabía que probablemente lloraría todo el tiempo y se me quitaría todo el maquillaje”, agregó la mujer, que también confesó que ella y su padre tuvieron que practicar bastante la coreografía.

Esta imagen muestra cómo una mujer, en el día de su boda, realizó un gran baile en compañía de su padre. (Foto: @beccers_gordonn / TikTok)

“Queríamos terminar bailando lentamente durante unos 30 segundos y elegimos ‘Let It Be’. Mi abuela falleció repentinamente en 2019 y ‘Let It Be’ me recuerda a ella. También sonó mágicamente en la radio de la heladería a la que fuimos después de su funeral y nuevamente en Sam’s Club justo después de eso”, aseveró Rebecca. Sin duda, el día de su boda lo recordará por siempre.

