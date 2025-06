Algunos artículos, por más comunes e inofensivos que parezcan, simplemente no están permitidos en un avión. Para evitar pasar un mal momento en el aeropuerto, una experta en viajes y exazafata está advirtiendo a los pasajeros frecuentes sobre ciertos objetos que no deben llevar en su equipaje.

“Como exazafata, lo he visto todo a 12.000 metros de altura”, contó Barbara Bacilieri, influencer de 32 años, según el New York Post. “Pero nada me preparó para el día en que un hombre abrió una bolsa de supermercado llena de dólares y me preguntó si podía llevarla así”.

La exazafata, que tiene más de 4,9 millones de seguidores en redes sociales, asegura que viajar con grandes cantidades de dinero en efectivo no está permitido. “Nunca lo olvidaré: no era un sobre discreto ni un cinturón con dinero”, recordó. “Era una bolsa ruidosa, completamente abierta, con lo que parecían ser 20.000 dólares en billetes”.

“No hizo ninguna declaración ni aviso a seguridad”, continuó. “Solo había billetes flotando con una almohada de cuello encima”.

Barbara Bacilieri, conocida en redes sociales como Barbiebac, es una exazafata argentina que ahora se dedica a crear contenido para las redes sociales. (Foto: @barbiebac)

Bacilieri explicó que la mayoría de las personas no sabe que hay un límite de 10.000 dólares, o su equivalente en otra moneda, al volar internacionalmente. “Si llevas más, debes declararlo”, advirtió. “De lo contrario, te arriesgas a que te lo confisquen, te multen o algo peor”.

Además del dinero, hay otros objetos que no se pueden llevar en un avión. Según la TSA y otras autoridades, productos como manzanas o fuegos artificiales también están prohibidos por seguridad. Aun así, algunas restricciones suelen generar momentos incómodos entre los viajeros.

“Una vez vi a una mujer llorar porque tuvo que tirar una crema facial de lujo que acababa de comprar”, recordó Bacilieri. “Estaba en un envase de 150 ml, aunque estuviera medio vacío”.

“La seguridad del aeropuerto no se fija en cuánto producto queda”, explicó. “Si la botella dice más de 100 ml (3.4 oz), va directo a la basura”.

Algunos artículos, por más comunes e inofensivos que parezcan, pueden generar problemas entre los pasajeros y el personal del aeropuerto. (Foto: Freepik)

La experta también recomienda no llevar ciertos dispositivos electrónicos en el equipaje facturado. “El pasajero promedio sube al avión con seis dispositivos con batería de litio”, indicó. “Incluye teléfonos, tablets, portátiles, relojes inteligentes y auriculares inalámbricos”.

Aunque son pequeños, estas baterías pueden incendiarse si se dañan o se calientan demasiado. “De hecho, ahora son la causa principal de incendios a bordo”, afirmó.

Otro error común es comprar una navaja suiza como recuerdo. “Entiendo que estés en Ginebra y veas una navaja preciosa, perfecta como souvenir”, dijo la influencer. “Pero he visto a muchos pasajeros perderlas en el control de seguridad”.

La azafata recomienda revisar siempre las normas de la aerolínea antes de empacar. (Foto referencial: Pixabay)

“Si la hoja mide más de 6 cm, está prohibida en el equipaje de mano, punto final”, agregó. Su consejo es ponerla en la maleta facturada o prepararse para despedirse de ella.

Por último, la exazafata recomienda revisar siempre las normas de la aerolínea antes de empacar. “Algunos creen que ya están listos para volar después de pasar seguridad, pero no es así”, advirtió. “Las aerolíneas pueden prohibir cosas que la seguridad permite”.

Como ejemplo, mencionó un balón inflado. “Puede pasar el escáner, pero la tripulación puede quitártelo, ya que podría explotar por la presión. No es peligroso, pero sí molesto”, concluyó. “Revisen la web de su aerolínea antes de volar. Todo está allí, y puede evitarles un error costoso”.

La lista de artículos que no pueden ir en un avión

LATAM, al igual que otras aerolíneas, restringe ciertos artículos tanto en el equipaje de mano como en el facturado para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y la tripulación.

Artículos prohibidos en el equipaje de mano: no se permite llevar objetos punzocortantes (tijeras grandes, cuchillos), armas de fuego o réplicas, explosivos o imitaciones (fuegos artificiales), herramientas de trabajo que puedan usarse como arma (taladros, martillos), y sustancias inflamables (gasolina, aerosoles inflamables).

Artículos prohibidos tanto en equipaje de mano como facturado: hay una categoría de artículos que están totalmente prohibidos en cualquier tipo de equipaje debido a su naturaleza peligrosa. Esto incluye explosivos, gases (como camping gas), líquidos y sólidos inflamables, sustancias oxidantes, sustancias tóxicas o infecciosas, materiales radiactivos, materiales corrosivos y baterías de litio dañadas o defectuosas.