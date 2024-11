Mika Houston (@m1kalove) es una joven estadounidense que se encuentra en medio de un dilema. Hace un tiempo, se animó a comprar un coche eléctrico de Tesla, sintiéndose atraída por su tecnología y su impacto ambiental; sin embargo, ahora se siente incómoda con su decisión. En un video de TikTok que se volvió viral, compartió los motivos detrás de su frustración.

“¿Soy solo yo? ¿Alguien más se siente avergonzado por esto?”, dijo la usuaria, cuyo clip superó las 160 mil reproducciones. “¿Alguien más compró su auto hace dos o tres años y ahora se siente avergonzado, pero tú estás como estancado y tienes que conducirlo avergonzado?”.

La joven explicó que, aunque se siente agradecida de tener un auto que no consume gasolina, no se siente cómoda manejando su vehículo eléctrico por la calle. “Si la gente quiere cortarme el paso o no dejarme entrar, casi digo: ‘Sí, lo entiendo. Lo entiendo’”, aseguró.

En un video de TikTok, la joven aseguró que se siente incómoda con su decisión de comprar un coche eléctrico. (Foto: @m1kalove)

Si bien Mika no nombró directamente a Elon Musk en su video, insinuó que el multimillonario dueño de Tesla sería el motivo detrás de su arrepentimiento, ya que en la descripción de su publicación escribió “#elonmuskisawful”.

Su testimonio, como era de esperarse, generó una gran cantidad de comentarios entre los usuarios. Algunos compartieron sus experiencias, como cambiar su Tesla por otro vehículo eléctrico para desvincularse de Musk. Otros, sin embargo, destacaron las innovaciones tecnológicas del coche y aseguraron que seguirían conduciéndolo a pesar de las acciones de su fundador.

“Hay una calcomanía que dice ‘Compré esto antes de saber que estaba loco’, ¡la he visto un par de veces!”, escribió una persona.

“Cambié el mío por un BMW I4. El pago es más alto, pero vale la pena no tener nada asociado con Musk”, señaló otra.

“No, no estoy de acuerdo con Elon, pero eso no me impedirá disfrutar del mejor vehículo eléctrico que existe. La tecnología, la conducción autónoma total, está muy por delante de la competencia”, agregó un tercero.

Cabe agregar que un informe de la BBC se refirió a algo que muchos propietarios de Tesla veían venir: la popularidad de Musk está afectando negativamente la percepción de la marca.

Muchas personas se identificaron con el sentimiento de Mika y aseguraron sentir lo mismo. (Foto referencial: Pixabay)

Algunos usuarios están empezando a sentirse incómodos con la asociación entre el coche y su polémico CEO, quien parece estar enfocado en hacer declaraciones muy controvertidas, por decir lo menos.

“Elon Musk ha hecho que me dé vergüenza conducir mi Tesla ahora”, señaló Anne Marie, una ex periodista de Connecticut que habló sobre su malestar en un artículo publicado en el portal Fast Company.