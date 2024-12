Empezar un nuevo trabajo suele ser una experiencia llena de ilusión y nervios; sin embargo, para Nico de Blas, un joven español, su primer día terminó convirtiéndose en una insólita anécdota que jamás olvidará. ¿Qué ocurrió?

Nico (@nico.de.blas), quien además de actor trabaja como técnico de laboratorio, compartió en un video de TikTok cómo perdió su nuevo empleo en menos de una hora. Todo comenzó cuando recibió una llamada telefónica ofreciéndole un contrato por sustitución en un hospital.

Muy emocionado, el joven se presentó a su primer día, llenó toda la documentación, se puso el uniforme y hasta se tomó la foto para la credencial, pero al llegar al laboratorio se encontró con una sorpresa: el trabajador al que debía sustituir ya había recibido el alta médica y estaba en su puesto.

Al consultarle, esta persona explicó: “No, es que me han dado el alta ayer, he ido al médico y no tenía ninguna forma de comunicártelo”.

Desilusionado, Nico tuvo que regresar a casa sin poder hacer nada. Como él mismo bromeó en su video, “en los días que pienses que tienes mala suerte, piensa en mí”.

Su testimonio se ha vuelto viral, acumulando miles de reproducciones y todo tipo de comentarios. Muchos usuarios se divirtieron con su anécdota y otros le expresaron su solidaridad.

“Suerte rápida, pero no efectiva”, escribió una persona. “Si te sirve de consuelo, no eres el primer caso que conozco de algo así”, señaló otra.

“Al menos no ha sido tu culpa”, agregó un tercero a modo de broma.

A pesar de lo desafortunado del incidente, el joven se tomó la situación con humor, demostrando tener una actitud positiva.

Qué son los trabajos temporales por sustitución

Según el portal Empatif, los trabajos por sustitución son contrataciones de corta duración que se ofrecen para cubrir ausencias temporales de empleados regulares. El motivo de estas ausencias pueden ser vacaciones, enfermedades o permisos de maternidad, entre otros. Por ello, la duración de estos empleos puede variar. De hecho, pueden ir desde unos pocos días hasta varios meses. Todo dependerá de las necesidades específicas de la empresa y la situación del empleado ausente.

Los trabajos temporales de sustitución suelen ofrecer mucha flexibilidad. Pueden ser puestos a tiempo completo o parcial, dependiendo de las necesidades de la empresa. Además, los contratantes tienden a ser específicos sobre las tareas a realizar, lo que facilita la planificación.

Los empleos de sustitución ofrecen mucha flexibilidad. Además, sirven para aprender cosas nuevas y ganar experiencia. (Foto referencial: hamonazaryan1 / Pixabay)

Las responsabilidades en estos trabajos son variadas, ya que van desde tareas administrativas hasta roles más especializados, brindando oportunidades para aprender cosas nuevas y ganar experiencia en diferentes áreas.