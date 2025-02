La actriz de doblaje Celeste Perez compartió en TikTok un encuentro incómodo que tuvo con un mecánico de Valvoline mientras le cambiaban el aceite a su coche. Sucede que, lo que comenzó como una conversación habitual sobre su profesión, terminó con un comentario inapropiado por parte del empleado, dejando a la actriz tan sorprendida como indignada.

“Me preguntó a qué me dedicaba y le dije: ‘Soy actriz’, y él me dijo: ‘Oh, ¿te he visto en algo?’, y yo le dije: ‘Uh, ¿ves anime? Eso es realmente lo que hago la mayor parte del tiempo”, relató la estadounidense, cuyo testimonio superó el millón de reproducciones.

Tras una breve conversación sobre un programa en el que Perez participa, el mecánico soltó un comentario que dejó a la actriz sin palabras: “Bueno, no deben pagarte mucho porque necesitas un coche nuevo”.

Lo que comenzó como una conversación habitual terminó con un comentario inapropiado por parte del mecánico. (Foto: @celezaperez)

Tras una breve conversación sobre un programa en el que Perez participa, el mecánico de Valvoline soltó un comentario que dejó a la actriz sin palabras. (Foto referencial: Freepik)

La reacción de Perez fue de sorpresa e incredulidad, y su video, como era de esperarse, generó todo tipo de comentarios. Muchos usuarios expresaron su asombro y desaprobación ante el comentario del trabajador. Otros bromearon sobre la situación y pidieron ver el coche de la actriz para juzgar por sí mismos.

A pesar del comentario del mecánico, Perez tiene una carrera exitosa como actriz de doblaje de anime. Ha participado en numerosas series populares como One Piece, Honey Lemon Soda y Kaiju No. 8, entre muchas otras. Su página de IMDb registra más de 38 apariciones en series, algunas de ellas con personajes recurrentes.

Cabe agregar que el salario de un actor de doblaje puede variar considerablemente según diversos factores, como la experiencia, la importancia del papel y el número de apariciones; sin embargo, según algunas estimaciones, los actores de doblaje de anime pueden ganar entre 917 y 13.330 dólares al mes, e incluso entre 50.000 y 70.000 dólares al año, según Booth.

Cuáles son los requisitos que se necesitan para ser actor de doblaje

Según Domestika, los requisitos básicos para ser actor de doblaje se centran en habilidades de actuación y dominio de la voz. Esto implica la capacidad de interpretar una amplia gama de personajes, desde niños hasta ancianos o incluso personajes animados, transmitiendo emociones creíbles a través de la voz, ya sean tristeza, felicidad o miedo.

Además de la actuación, se requiere un control técnico de la voz, lo que significa tener buena dicción, modulación y proyección vocal. También es importante saber respirar correctamente y tener la capacidad de adaptar la voz a diferentes registros y acentos. La sincronización labial es otra habilidad técnica fundamental, ya que el actor de doblaje debe ajustar su voz a los movimientos de los labios del personaje original.