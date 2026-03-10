En el estado mexicano de San Luis Potosí, una historia de ingenio y cariño por los animales llamó la atención de las redes sociales. La protagonista es Maya, una perrita mestiza que perdió una de sus patas traseras y además vive con una enfermedad crónica. A pesar de esas dificultades, su familia encontró una forma creativa de ayudarla a seguir caminando y mantener su salud.

El caso comenzó a hacerse viral después de que se publicaran videos en TikTok desde la cuenta @leticiaortiz7132. Las imágenes muestran cómo la perrita utiliza un dispositivo hecho en casa para desplazarse con mayor facilidad.

Con el paso de los días, la historia también se difundió en otras redes sociales como X, donde miles de usuarios reaccionaron al ver la solución que ideó su familia.

Su familia diseñó una prótesis artesanal con una botella de plástico para ayudarla a caminar tras perder una pata. (Foto:@leticiaortiz7132 / TikTok)

La situación de Maya es compleja porque no solo enfrenta la pérdida de una extremidad. La perrita también padece diabetes mellitus, una enfermedad que requiere cuidados constantes.

En los perros que viven con esta condición, la actividad física es fundamental, ya que ayuda al organismo a procesar la glucosa y evita complicaciones graves como la cetoacidosis.

Sin embargo, la falta de movilidad estaba empeorando su estado de salud. Al no poder caminar con normalidad, sus niveles de azúcar en sangre aumentaban y su columna comenzaba a sufrir por el esfuerzo de sostener el cuerpo con solo tres patas. Por eso, encontrar una forma de devolverle movilidad se volvió una prioridad para su familia.

El dispositivo también es clave para que la mascota pueda hacer ejercicio y controlar su diabetes. (Foto:@leticiaortiz7132 / TikTok)

El problema era el costo de una prótesis veterinaria profesional. En México, estos dispositivos pueden llegar a costar hasta 15.000 pesos ($852), una cantidad que no todas las familias pueden pagar. Ante esa dificultad, su dueña, Leticia, decidió buscar una alternativa con los materiales que tenía a su alcance.

La solución fue fabricar una prótesis artesanal utilizando una botella de plástico moldeada para adaptarse al cuerpo de la perrita. Para hacerla más cómoda, el soporte fue cubierto con una tela suave de color rosa que protege la piel y evita el roce directo del plástico.

Además, el dispositivo cuenta con correas que ayudan a distribuir el peso de manera equilibrada para que la pata sana no se sobrecargue. Gracias a este diseño, Maya puede salir a caminar nuevamente y moverse con mayor libertad por las calles de su ciudad.

El caso se volvió viral y conmovió a miles de internautas. (Foto:@leticiaortiz7132 / TikTok)

El caso de la perrita generó todo tipo de comentarios en internet. Muchos usuarios destacan que la historia demuestra cómo la creatividad y el cuidado responsable pueden mejorar la vida de una mascota.

Las imágenes de Maya moviendo la cola mientras camina con su nueva prótesis se convirtieron en una muestra de cómo una solución ingeniosa puede marcar una gran diferencia en la vida de un ser vivo.

