Equipos de emergencia en el estado de Kentucky, EE. UU., trabajaron juntos para rescatar a un perro que había quedado atrapado dentro de un desagüe pluvial. Gracias a la rápida intervención, el animal fue liberado sano y salvo y pudo volver con su familia después de varios días desaparecido. El rescate ocurrió en la ciudad de London, luego de que el centro de emergencias London-Laurel County 911 Center recibiera una llamada temprano en la mañana alertando sobre un perro atrapado dentro de un drenaje.

Según informó el London-Laurel Rescue Squad, los equipos fueron notificados alrededor de las 8 a. m. y acudieron rápidamente al lugar para atender la situación.

“Aproximadamente a las 8 de la mañana de hoy, el centro 911 de London-Laurel County notificó a las unidades sobre un perro que estaba atrapado en un desagüe pluvial”, indicó el equipo de rescate en una publicación en Facebook.

El incidente fue reportado al London-Laurel County 911 Center luego de que un ciudadano encontrara al animal desaparecido. (Foto: London - Laurel Rescue Squad / Facebook)

Para liberar al animal, los socorristas del London City Fire Department y del London-Laurel Rescue Squad trabajaron juntos para llegar hasta el interior del drenaje y sacarlo con cuidado. Las autoridades confirmaron que el perro fue rescatado sin sufrir ninguna lesión.

Más tarde, el departamento de bomberos explicó que la operación también fue posible gracias a la ayuda de un vecino que vio al perro y avisó a las autoridades.

“También queremos agradecer al ciudadano que localizó al perro después de que había estado desaparecido durante varios días y avisó a las autoridades”, escribió el departamento en Facebook. “Su rápida acción ayudó a que el rescate fuera un éxito”.

Finalmente, el perro fue reunido con su familia gracias a la rápida acción de la comunidad y los equipos de emergencia. (Foto referencial: Freepik)

Tras ser liberado, el perro fue devuelto a su familia.

“Este es un gran ejemplo del trabajo en equipo entre nuestros equipos de emergencia y la comunidad para ayudar a quienes lo necesitan, incluso a nuestros amigos de cuatro patas”, agregó el departamento.

Qué hacer si un perro se pierde

Si tu perro se pierde en Estados Unidos, lo primero que recomiendan las organizaciones de bienestar animal es actuar rápido y comenzar la búsqueda de inmediato. Según la Sociedad Protectora de Animales, debes recorrer el vecindario, llamar a tu mascota por su nombre y revisar lugares donde podría estar escondida, como garajes, patios o debajo de vehículos.

Otro paso importante es avisar a refugios de animales, veterinarios y control animal de tu zona. Si alguien encuentra un perro perdido, muchas veces lo lleva a un refugio o lo reporta a estas autoridades, por lo que es recomendable contactarlos e incluso visitar los refugios personalmente para revisar si tu mascota fue encontrada.

Además, se aconseja difundir la información en tu comunidad. Puedes colocar carteles de “perro perdido” con una foto y tu número de contacto, y compartir la publicación en redes sociales o grupos vecinales. Las autoridades también recomiendan asegurarse de que tu mascota tenga placa de identificación o microchip, ya que esto aumenta mucho las probabilidades de que sea devuelta a su familia si alguien la encuentra.

