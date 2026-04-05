Un pequeño desvío durante una entrega terminó cambiando por completo la vida de un adulto mayor de Idaho que estaba a punto de jubilarse. Dan Simpson, de 68 años, trabaja como repartidor de Domino’s en la ciudad de Boise. Su caso se dio a conocer luego de que decidiera hacer algo fuera de lo común: detenerse en una tienda para comprar bebidas para un cliente cuando el local donde trabajaba se había quedado sin ellas.
Todo ocurrió el 27 de marzo. El cliente, Brian Wilson, no respondió cuando Simpson lo llamó para preguntarle por una alternativa a la bebida que había pedido. Sin pensarlo demasiado, el repartidor cruzó la calle y compró dos botellas grandes de gaseosa para completar la entrega.
“En apariencia, probablemente parecía un gesto muy pequeño”, dijo Wilson al Idaho Statesman. “Pero para nosotros significó mucho más que eso. Ese tipo de consideración y atención personal se siente muy raro hoy en día”.
Cuando Simpson llegó con el pedido, Wilson no tenía dinero extra para dejar una mayor propina y se ofreció a llamar al restaurante para compensarlo; sin embargo, el repartidor rechazó la idea.
“Oh, no necesitas hacerlo. Es una buena propina”, dijo Simpson en el video.
El momento fue grabado y compartido en TikTok, donde el video superó las 600 mil reproducciones en poco tiempo. La reacción de los usuarios no tardó en llegar, generando una ola de apoyo hacia el repartidor.
Conmovido por lo ocurrido, Wilson decidió crear una campaña en GoFundMe para ayudar a Simpson, quien planea retirarse el 30 de abril y ha tenido dificultades económicas. En pocos días, la iniciativa superó los 44 mil dólares de un objetivo de 50 mil.
Wilson también explicó por qué el gesto tuvo un significado especial para él y su esposa.
“Lo que Dan no sabía es que mi esposa y yo tenemos discapacidad visual, así que salir rápidamente a una tienda no es algo simple ni fácil para nosotros”, señaló. “Lo que para él pudo haber sido una pequeña molestia, en realidad hizo una gran diferencia para nosotros”.
Por su parte, Simpson confesó que le cuesta asimilar todo lo que está ocurriendo. “Esto no puede ser real”, dijo, recordando cómo revisaba constantemente su teléfono mientras llegaban las donaciones. “Pensaba: ‘Esto debe ser algún tipo de estafa’”, agregó.
El repartidor, que también trabaja en el Departamento de Agricultura de Idaho, ha tenido una vida difícil.
Contó que en el pasado estuvo en prisión por conducir bajo los efectos del alcohol, logró rehabilitarse y retomó sus estudios hace más de 20 años, aunque aun así no ha podido ahorrar lo suficiente para su retiro.
“Siempre he tratado de ser una buena persona y ayudar a los demás, porque sé lo que es pasar por momentos difíciles”, afirmó.
La historia generó una ola de comentarios positivos en redes sociales. Muchos usuarios destacaron su actitud y empatía, celebrando que todavía existan personas dispuestas a ayudar sin esperar nada a cambio.
Ahora, gracias a ese gesto inesperado, Simpson podrá afrontar su jubilación con mayor tranquilidad económica. Planea seguir trabajando como repartidor y sueña con usar parte del dinero para viajar y conocer los famosos árboles Redwood en California.
“Dicen que hice un esfuerzo extra, pero, por Dios, no fue gran cosa”, comentó. “Bueno, ahora podría ir a Hawái. Aunque, en realidad, preferiría ir a Melba”.
