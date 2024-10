Ben (@ben.the.vet), un veterinario británico con miles de seguidores en TikTok, compartió una serie de consejos sobre el cuidado de mascotas. En un video publicado recientemente, reveló cinco prácticas comunes que, según su experiencia como profesional, pueden poner en peligro la salud de un perro.

Ben comienza su lista enfatizando la importancia de pasear a los perros con correa. A través de una anécdota personal, el veterinario explica la importancia detrás de este hábito.

“Tengo un recuerdo muy claro de cuando tenía 16 años, de ver a este Shih Tzu atropellado por el neumático de una furgoneta. Milagrosamente, el perro estaba bien y ninguno de los pasajeros resultó herido. Pero, para mi fastidio, vi a esos mismos dueños paseando al perro por el mismo lugar unas semanas después”, señaló el experto.

“Es muy peligroso y realmente no vale la pena correr el riesgo. No importa cuán obediente o bien entrenado sea mi perro, nunca podría confiar en que no se distraiga con una ardilla o un petardeo de motor”, agregó.

El veterinario, del Reino Unido, suele compartir información sobre cómo cuidar responsablemente a las mascotas. (Foto referencial: giselastillhard / Pixabay)

Otro punto importante que destaca el veterinario es la peligrosidad de dar huesos a los perros.

“Cuando pasas media hora realizando un enema, quitando fragmentos de hueso del colon de un perro, probablemente sientes lo mismo. Estos huesos y astas son demasiado duros para que los mastiquen y les fracturan los dientes”, indicó el veterinario.

Según su experiencia, es muy común encontrar a perros con fracturas en los dientes carnívoros, algo que resulta demasiado doloroso para estos animales.

El veterinario también alerta sobre el peligro de dejar a los perros encerrados en vehículos durante el día.

“En un coche puede hacer calor muy rápido, incluso si abres un poco las ventanillas, y es un día especialmente cálido. En mi opinión, no vale la pena correr el riesgo. Si tuviera que salir a hacer algunos recados, dejaría a mi perro en casa, donde tiene un poco más de espacio”, aseguró el británico.

Como dueños de mascotas, somos responsables de garantizar el bienestar del animal. (Foto referencial: Lepale / Pixabay)

Ben también abordó el peligro de darle comida cruda a un perro.

“Si estuviera preparando pollo crudo, nunca le frotaría la cara a mis hijos con el jugo de carne cruda de mis manos. Pero, en esencia, si le das carne cruda a tu perro y luego te lame a ti o a los niños de la familia, estás haciendo lo mismo”, alertó.

Finalmente, el veterinario destacó la importancia de mantener a los perros en un peso saludable.

“Me atrevería a decir que la mayoría de los perros que veo como veterinario tienen sobrepeso o son obesos”, advirtió.

“Y por eso, haría todo lo posible para mantenerlos lindos y delgados, para que tengan menos probabilidades de desarrollar artritis a una edad temprana y, con suerte, vivan la mayor cantidad de años posible, porque todos queremos que nuestros perros vivan para siempre”, finalizó.

Cuáles son los alimentos prohibidos para perros

El portal Zooplus advierte que los perros deben evitar ciertos alimentos para prevenir problemas de salud. Entre los alimentos prohibidos destacan: