Prevenir la anemia es una de las misiones más importantes para los padres, pero también una que ocasiona más de un dolor de cabeza cuando los niños se niegan a comer verduras o ciertos alimentos que son grandes fuentes de hierro. Es aquí donde resulta vital implementar mejores prácticas de alimentación saludable para el cuidado infantil. Lograrlo no tiene que ser complicado, pues hay una gran variedad de recetas que te permiten integrar opciones como la sangrecita o espinaca en novedosas preparaciones en las que pasarán desapercibidas, pero no dejarán de ser altamente nutritivas. Aquí te lo explico de la mano de dos amantes de la repostería.

Este trastorno es causado por la disminución de la cantidad de hemoglobina en la sangre, que se produce principalmente por la falta de hierro o una mala absorción de este componente. Si no se trata a tiempo, puede desencadenar diversos problemas de salud. Desde Mayo Clinic explican que esto puede ocasionar cansancio, dificultad para respirar, dolor de cabeza, mareos o vértigo, debilidad, piel pálida y falta de apetito principalmente en bebés y niños con anemia ferropénica.

Si bien la deficiencia se puede corregir con suplementos de hierro, siempre es vital acudir al médico en lugar de tomar alguna decisión por su cuenta. Si el especialista autoriza el consumo de sangrecita o verduras como la espinaca, entonces prueba con estas recetas.

Recetas con sangrecita y espinaca para combatir la anemia

Una de las mejores formas de prevenir la anemia es cuidando la alimentación y llevando una dieta equilibrada. La espinaca se vuelve una gran aliada porque ofrece un elevado contenido de minerales como hierro y calcio, además de vitaminas A, B9, C y E, betacaroteno y fibra. Si bien comerlas crudas es correcto, también se pueden hervir por 8 minutos e incluirlas en otras preparaciones.

Por su parte, la sangrecita tiene un alto valor en hierro. Se recomienda utilizar la de pollo en preparaciones de alimentos para así incrementar la producción de glóbulos rojos. Sabiendo esto, aquí te dejo algunas ideas de cómo alimentar mejor a tus hijos.

Panqueques de sangrecita contra la anemia

En una licuadora colocar 1 plátano, 1 cucharada de cacao en polvo, 1/2 taza de harina de avena, 1 huevo y 1 cucharadita de sangrecita en polvo. Licuar muy bien y llevar la mezcla a una sartén antiadherente dándole forma a los discos. Una vez listos los puedes rellenar con mantequilla de maní o dárselos solos en la lonchera o media tarde.

“La sangrecita en polvo es muy fácil de usar porque ya está previamente sancochada y deshidratada y la puedes agregar en comidas ya listas como guisos, menestras, estofado, entre otros y solo necesitas una cucharadita y mezclar. Otra opción también es incorporarla en tortillas, panqueques, waffles, donas o queques no solo en la masa, sino como toppings y mezclarla con un foudge hecho con cacao. También puedes crear gomitas de sangrecita que están muy de moda o mezclarla con alguna fruta y hasta preparar helados en verano. No recomiendo mezclarla con cocoa, café o infusiones como té o manzanilla porque el organismo no absorbe el hierro. Solo necesitas 1 cucharadita que ya tiene 11 miligramos de hierro. No combinar con lácteos, yogurt o queso si el niño está con anemia, pero si no tiene problemas y solo se quiere reforzar, es bueno sumarla a alimentos llenos de vitamina C. No solo los niños la necesitan sino todos los que tienen las defensas bajas”, explicó Isabel Medina Gómez, dueña del emprendimiento ‘Preparaciones Nutrihierro’ quien preparó una torta de sangrecita con charada en el concurso repostero ‘Ferias que Conectan’ de Field ganando el primer lugar en Lima.

Waffles, trufas o un mousse pueden incluir sangrecita en polvo para volverlos más nutritivos y con una gran dosis de hierro. (Foto: MAG)

Ella también le dio una idea a las madres que van a celebrar el cumpleaños de sus hijos en el nido: “para la torta utilicé galletas de vainilla, de soda, sangrecita en el queque, mermelada de fresa casera, foudge de sangrecita y para la decoración galletas charadas y fruta. Hay que usar panela o endulzantes más saludables. Qué mejor que celebrar con una torta única para que todos los niños puedan consumirla porque es algo nutritivo y rico y ellos solo piensan que es de chocolate y felices se la comen”.

Isabel Medina Gómez también contó que se pueden preparar trufas y solo se necesita desmenuzar un poco algún keke que hayamos preparado en casa, agregarle 1 cucharadita de sangrecita en polvo, plátano aplastado, mermelada casera y formar las bolitas. Decorar con kiwicha y se convierte en un postre rico en hierro y 100% saludable.

La torta de sangrecita con charada y la tarta de espinaca y charada son grandes opciones llenas de nutrientes para los niños. (Foto: MAG)

Otra opción es la que propone Elena Agurto del emprendimiento Candeal quien participó con la tarta de espinaca y charada. “A mi hija le hacía crepes cuando era más pequeña con zanahoria porque era la única forma que la coma y como veía en las fiestas infantiles que las tortas eran de colores, pues feliz se la comía. La torta de red velvet también se puede hacer con beterraga y tenemos muchos colores naturales para usar y ‘engañar’ a los niños. Hay que usar también harina de trigo y almendra para mejorar más la forma de alimentación de los pequeños. Acá en la torta hay dulces, pero también hay salud. Si quieren hacer panqueques, le recomiendo que bajen un poco la cantidad de harina y le pongan más mezcla de espinaca cocida y licuada con leche para que vaya más suave. Hay muchas cosas que se pueden hacer y solo se necesita tiempo e imaginación”, agregó la emprendedora que concursó en el espacio que buscó destacar la creatividad de los reposteros peruanos y cuya máxima ganadora fue Corina Torres de Ica quien se llevó 30 mil soles con su “Chocoteja de pie de limón y Vainilla Field”.

