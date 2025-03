A finales de marzo, los observadores del cielo en ciertas partes de Estados Unidos serán testigos de un nuevo espectáculo celestial, siguiendo al reciente eclipse lunar total que nos regaló la impresionante “luna de sangre”. Sin embargo, este evento no será un eclipse total ni lunar. Se trata de un eclipse solar parcial, visible en varios estados del noreste de EE.UU. Este fenómeno astronómico ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol, bloqueándolo parcialmente desde la Tierra, y proyectando una sombra sobre partes del hemisferio norte.

Aunque el espectáculo será diferente al sensacional eclipse solar total de abril de 2024, que deslumbró a millones de estadounidenses, este eclipse parcial aún ofrece una oportunidad única para observar la mecánica celeste. El evento, aunque menos dramático, permite apreciar cómo la Luna interactúa con el Sol y la Tierra. La visibilidad variará según la ubicación geográfica, con las regiones del noreste de EE.UU. experimentando la mayor cobertura. Si vives en Maine, New Hampshire y Massachusetts, consulta en este artículo a qué hora ver el doble amanecer del eclipse solar del sábado 29 de marzo de 2025.

¿A qué hora ver el doble amanecer del eclipse solar del 29 de marzo en Maine?

En Maine, estado ubicado en la región Noreste de EE.UU. que limita al oeste con New Hampshire, al sureste con el golfo de Maine y al noreste y noroeste con las provincias canadienses de New Brunswick y Quebec, y comparte frontera marítima con Nueva Escocia, el eclipse solar parcial empezará a las 4:50 a.m. ET (0850 GMT), y el eclipse máximo -cuando la Luna cubre la mayor parte del Sol- ocurriá a las 6:47 a.m. ET (1047 GMT).

¿A qué hora ver el doble amanecer del eclipse solar del 29 de marzo en New Hampshire?

En New Hampshire, estado ubicado en la región Noreste de EE.UU. que limita al sur con Massachusetts, al oeste con Vermont, al este con Maine y el golfo de Maine y al norte con la provincia canadiense de Quebec, el eclipse solar parcial empezará a las 4:50 a.m. ET (0850 GMT), y el eclipse máximo -cuando la Luna cubre la mayor parte del Sol- ocurriá a las 6:47 a.m. ET (1047 GMT).

Tras el eclipse lunar total del 14 de marzo, ¿cuál es el fenómeno astronómico que ocurrirá este mes?. (Fuente: iStock)

¿A qué hora ver el doble amanecer del eclipse solar del 29 de marzo en Massachusetts?

En Massachusetts, estado ubicado en la región de Nueva Inglaterra de EE.UU. que limita al este con el océano Atlántico y el golfo de Maine, al sur con Connecticut y Rhode Island, al norte con New Hampshire y Vermont y al oeste con Nueva York, el eclipse solar parcial empezará a las 4:50 a.m. ET (0850 GMT), y el eclipse máximo -cuando la Luna cubre la mayor parte del Sol- ocurriá a las 6:47 a.m. ET (1047 GMT).

El 29 de marzo de 2025, un eclipse solar parcial oscurecerá parcialmente el Sol, proyectando su sombra sobre el hemisferio norte. A diferencia de un eclipse total, la Luna no cubrirá completamente el Sol desde ninguna ubicación terrestre. Este evento astronómico requiere precauciones visuales: se recomienda el uso de protección ocular certificada o métodos de proyección indirecta para observar el eclipse de forma segura y evitar daños oculares. | Crédito: GEC