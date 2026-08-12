Este miércoles 12 de agosto de 2026 España vivirá un evento astronómico extraordinario: un eclipse total de Sol recorrerá buena parte del norte de la península. Sin embargo, la respuesta corta para quienes lo observen desde Madrid capital es clara: no se verá como total, sino como un eclipse parcial de enorme magnitud, con una ocultación cercana al 99,9% del disco solar.

Puede parecer una diferencia mínima, pero no lo es. Ese fino filo luminoso que permanecerá visible impide que aparezcan la oscuridad súbita, la corona solar y los efectos atmosféricos característicos de la totalidad. Aun así, Madrid ofrecerá una de las observaciones parciales más impactantes de Europa, siempre que el cielo acompañe y se elija un horizonte limpio hacia el oeste-noroeste.

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¿Madrid verá un eclipse total de Sol?

No. En la ciudad de Madrid el eclipse del 12 de agosto será parcial durante toda su duración . La Luna pasará casi exactamente por delante del Sol, pero no llegará a cubrirlo por completo: quedará expuesto un borde muy estrecho de fotosfera, la superficie solar visible y extremadamente brillante.

La franja de totalidad —la zona geográfica desde la que la Luna oculta el 100% del disco solar— rozará el norte de la Comunidad de Madrid. Allí, en determinados municipios, sí se podrán vivir entre 30 y 90 segundos de totalidad. Madrid capital queda fuera de esa banda umbral, por lo que no tendrá un apagón diurno ni permitirá contemplar la corona solar sin filtros.

La precisión geográfica es decisiva en un eclipse. Desplazarse unos pocos kilómetros puede separar una experiencia parcial de otra totalmente distinta: la fase total. Por eso, el hecho de que Madrid alcance un porcentaje tan alto no debe confundirse con estar dentro de la trayectoria de la sombra central de la Luna.

Porcentaje de eclipse en Madrid: ¿cuánto se ocultará el Sol?

En el máximo del fenómeno, Madrid capital tendrá aproximadamente entre 99,9% y 99,95% de ocultación del disco solar, según los datos divulgados por el Ayuntamiento y el Planetario de Madrid . En términos de magnitud astronómica, los cálculos sitúan el valor cerca de 0,999, es decir, la Luna cubrirá casi todo el diámetro aparente del Sol.

No obstante, la magnitud del eclipse y el porcentaje de oscurecimiento no son conceptos idénticos. La magnitud mide la fracción del diámetro solar cubierta por la Luna; la ocultación, en cambio, se refiere a la proporción del área del disco solar tapada. Para el observador, la clave es sencilla: aunque solo sobreviva una pequeña porción del Sol, su intensidad lumínica seguirá siendo suficiente para evitar la oscuridad propia de un eclipse total.

Eso significa que desde Madrid no deberían esperarse perlas de Baily, anillo de diamantes ni corona solar en condiciones de totalidad. Estos fenómenos dependen de que la fotosfera quede completamente bloqueada durante unos instantes.

Horarios del eclipse solar en Madrid

El eclipse ocurrirá al atardecer, un factor que hará la observación más espectacular, pero también más exigente. El Sol estará bajo sobre el horizonte oeste-noroeste; edificios, árboles, colinas o bruma pueden ocultarlo antes de que alcance el momento culminante.

Fase del eclipse en Madrid Hora local aproximada Inicio del eclipse parcial 19:36-19:37 h Máximo de ocultación 20:32 h Porcentaje máximo visible 99,9%-99,95% Puesta de Sol 21:17 h Tipo de eclipse en Madrid capital Parcial

Aunque algunos cálculos astronómicos prolongan técnicamente el eclipse parcial hasta después de las 21:15 h, la puesta de Sol condicionará la observación real desde la capital. Por ello, no basta con mirar hacia cualquier punto del cielo: el lugar elegido debe tener una panorámica totalmente despejada hacia el oeste.

Horario exacto del eclipse solar total en las principales ciudades de España

Ciudad Inicio de la totalidad Fin de la totalidad Duración A Coruña 20:27:37 20:28:51 1 min 14 s Oviedo 20:27:00 20:28:48 1 min 48 s Santander 20:26:51 20:27:55 1 min 04 s Bilbao 20:27:17 20:27:49 32 s Vitoria-Gasteiz 20:27:37 20:28:42 1 min 05 s Lugo 20:28:03 20:29:25 1 min 22 s León 20:28:15 20:29:59 1 min 44 s Burgos 20:28:19 20:30:04 1 min 45 s Palencia 20:29:03 20:30:45 1 min 42 s Valladolid 20:29:47 20:31:15 1 min 28 s Soria 20:29:01 20:30:42 1 min 41 s Segovia 20:31:03 20:32:01 58 s Logroño 20:28:03 20:29:24 1 min 21 s Guadalajara 20:31:15 20:32:23 1 min 08 s Cuenca 20:30:00 aprox. 20:31:25 aprox. 1 min 25 s Zaragoza 20:28:57 20:30:22 1 min 25 s Teruel 20:30:59 20:32:33 1 min 34 s Lleida 20:29:05 20:29:32 27 s Tarragona 20:29:24 20:30:23 59 s Valencia 20:32:24 20:33:24 1 min Castellón de la Plana 20:31:14 20:32:48 1 min 34 s Palma de Mallorca 20:31:00 20:32:36 1 min 36 s

Dónde tendrá mayor visibilidad el eclipse

Desde Madrid capital, los lugares elevados y abiertos serán los más favorables. Zonas como el entorno del Templo de Debod, el Palacio Real, el Cerro del Tío Pío o miradores con visión franca hacia el oeste-noroeste pueden ofrecer una perspectiva más limpia, siempre que no haya obstáculos en la línea del horizonte.

Quienes busquen la experiencia completa deberían valorar un desplazamiento hacia municipios del norte de la Comunidad de Madrid situados dentro de la franja de totalidad. Allí sí será posible observar el instante en que el disco lunar cubre íntegramente al Sol y el cielo adquiere una tonalidad crepuscular. La diferencia entre 99,95% y 100% no es numérica: es visual, física y emocional.

Cómo observarlo con seguridad

En Madrid, las gafas homologadas para eclipses deberán utilizarse durante todo el fenómeno . Al no haber totalidad en la capital, nunca será seguro mirar directamente al Sol sin protección, ni siquiera en el instante de máxima ocultación.

Utiliza gafas con certificación ISO 12312-2 y marcado CE. No emplees gafas de sol convencionales, radiografías, CD, cristales ahumados ni filtros caseros: no bloquean adecuadamente la radiación solar. Para prismáticos, telescopios o cámaras se necesita un filtro solar específico colocado delante del objetivo, no sobre el ocular.

El eclipse del 12 de agosto será una cita irrepetible para Madrid: casi total a la vista, pero técnicamente parcial. Busca un buen horizonte, protege tus ojos y recuerda que, en astronomía, ese último 0,05% puede cambiarlo todo.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)