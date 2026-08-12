España tiene una cita poco habitual con el cielo este miércoles 12 de agosto de 2026. Un eclipse solar total recorrerá la península de oeste a este durante las últimas horas de la tarde y convertirá durante unos instantes el día en noche en una amplia franja del norte del país.

No será un eclipse cualquiera. La totalidad será visible desde numerosas provincias españolas y tendrá una particularidad que condicionará por completo la experiencia: el Sol estará muy cerca del horizonte cuando la Luna termine de cubrirlo. Por eso, además de estar dentro de la trayectoria correcta, será fundamental elegir un punto con el horizonte occidental despejado. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) considera este el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo.

¿Cuándo será el eclipse solar total de 2026?

El eclipse ocurrirá el miércoles 12 de agosto de 2026. En España comenzará a verse desde las 7:31 p. m. aproximadamente, aunque la hora exacta dependerá de la localidad.

El fenómeno completo se extenderá durante varias horas a escala mundial. Comenzará a las 17:34, hora oficial peninsular, sobre el mar de Bering y terminará a las 21:58 en el océano Atlántico. En total, serán unos 264 minutos, es decir, poco menos de cuatro horas y media.

La fase que todos esperan, sin embargo, será mucho más breve: la totalidad, cuando la Luna cubra por completo el disco solar.

En el punto de máxima duración, cerca de Islandia, alcanzará 2 minutos y 18 segundos. En España el tiempo será menor y variará según la posición del observador.

¿Dónde se verá el eclipse solar total en España?

La franja de totalidad atravesará España de oeste a este, entrando por Galicia y avanzando por el norte de la península hasta alcanzar el Mediterráneo y las islas Baleares.

El IGN señala que el eclipse será total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en buena parte de la mitad sur se observará únicamente como parcial.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- La franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 atravesará España de suroeste a noreste, dejando varias zonas del país dentro del recorrido en el que podrá observarse el fenómeno en su máxima expresión. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

La trayectoria pasará por numerosas capitales de provincia, entre ellas A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València, antes de abandonar la península y continuar hacia Baleares.

Comunidades y zonas dentro de la franja de totalidad

La trayectoria afectará, total o parcialmente, a territorios de:

Galicia

Asturias

Cantabria

Castilla y León

País Vasco

Navarra

La Rioja

Comunidad de Madrid

Castilla-La Mancha

Aragón

Comunidad Valenciana

Cataluña

Islas Baleares

La franja exacta no coincide con los límites completos de cada comunidad autónoma. En algunos casos solo una parte del territorio podrá contemplar la totalidad, por lo que conviene consultar la localidad concreta antes de planificar el desplazamiento. El IGN dispone de información específica para cada municipio.

¿A qué hora será el eclipse en España?

La hora cambiará ligeramente conforme la sombra de la Luna avance de oeste a este.

Galicia será la primera zona española en recibir el eclipse, mientras que Baleares será uno de los últimos territorios del país donde podrá observarse. En A Coruña, por ejemplo, comenzará a las 7:31 p. m., alcanzará su máximo a las 8:28 p. m. y terminará alrededor de las 9:22 p. m.

En el otro extremo de la trayectoria, Palma comenzará a observar el eclipse alrededor de las 7:38 p. m. y alcanzará su máximo cerca de las 8:32 p. m.

NASA también confirma los horarios de varias de las principales ciudades españolas:

Ciudad Inicio del eclipse Inicio de la totalidad Fin de la totalidad León 7:32 p. m. 8:28 p. m. 8:30 p. m. Zaragoza 7:34 p. m. 8:29 p. m. 8:30 p. m. València 7:38 p. m. 8:32 p. m. 8:33 p. m. Madrid 7:36 p. m. — — Barcelona 7:35 p. m. — — Palma 7:38 p. m. — —

En Madrid y Barcelona el eclipse será parcial, por lo que no habrá una fase de totalidad. NASA calcula una cobertura máxima del 99 % en ambas ciudades, pero eso no equivale a un eclipse total.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- La trayectoria del eclipse solar total atravesará el norte de España de oeste a este el 12 de agosto de 2026, desde Galicia hasta el Mediterráneo y las islas Baleares. Dentro de esta franja, la Luna cubrirá completamente el disco solar durante unos instantes. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Cuánto durará el eclipse solar total en cada ciudad?

Aquí está una de las principales diferencias entre los distintos puntos de España. La totalidad no tendrá la misma duración en toda la franja.

En A Coruña, por ejemplo, la Luna cubrirá completamente el Sol durante 76 segundos. En Burgos la totalidad llegará a 104 segundos.

NASA sitúa la totalidad en León entre las 8:28 y las 8:30 p. m., mientras que en Zaragoza se producirá entre las 8:29 y las 8:30 p. m. En València será entre las 8:32 y las 8:33 p. m.

La diferencia puede parecer pequeña, pero en un eclipse total cada segundo cuenta. Por eso, quienes quieran desplazarse para disfrutar de la totalidad deberán prestar atención no solo a la ciudad, sino también a la posición exacta dentro de la franja.

¿Cuál será el mejor lugar para ver el eclipse en España?

No existe una única respuesta. El mejor lugar dependerá de lo que busque cada observador, pero hay una condición que todos deberán tener en cuenta: un horizonte despejado hacia el oeste.

España se encuentra cerca del final de la trayectoria del eclipse. Cuando llegue la totalidad, el Sol estará muy bajo, poco antes de ponerse. En A Coruña, por ejemplo, la totalidad ocurrirá con el Sol a unos 12 grados de altura; en Burgos, a unos 8 grados. En Palma, durante el máximo, el Sol estará apenas a 2 grados sobre el horizonte.

Eso convierte a playas, miradores, zonas elevadas y espacios abiertos orientados hacia el oeste en opciones especialmente interesantes.

No basta con estar dentro del mapa de totalidad: un edificio, una montaña, árboles o cualquier obstáculo en dirección al ocaso puede ocultar el Sol precisamente durante los minutos más importantes.

¿Se verá el eclipse desde Madrid y Barcelona?

Sí, pero no será total.

En Madrid, el eclipse comenzará alrededor de las 7:36 p. m. y alcanzará su máximo a las 8:32 p. m., con aproximadamente el 99 % del diámetro solar cubierto. La fase parcial terminará cerca de las 9:16 p. m., aunque el Sol se habrá puesto antes de que concluya por completo.

En Barcelona, comenzará a las 7:35 p. m., llegará a su máximo alrededor de las 8:29 p. m., con una cobertura cercana al 99 %, y finalizará antes de las 9:00 p. m.

La diferencia entre un 99 % de cobertura y la totalidad es importante: solo dentro de la franja de totalidad se podrá experimentar el oscurecimiento completo y observar directamente el Sol durante esos breves instantes sin protección ocular.

¿Por qué será tan especial este eclipse?

La razón va más allá de la duración.

La península Ibérica no ha podido contemplar un eclipse solar total desde 1912, según el IGN. El fenómeno de 2026 pondrá fin a una espera de más de un siglo y, además, abrirá una secuencia excepcional de eclipses visibles desde España.

Después del eclipse del 12 de agosto de 2026 llegará otro eclipse solar total el 2 de agosto de 2027, aunque la franja de totalidad se concentrará entonces en el extremo sur de la península, Ceuta y Melilla. El ciclo continuará con un eclipse solar anular el 26 de enero de 2028.

Después habrá que esperar hasta 2053 para volver a observar un eclipse solar total desde España.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura?

La espectacularidad del fenómeno no debe llevar a olvidar la principal regla: nunca se debe mirar directamente al Sol durante las fases parciales sin protección adecuada.

NASA recomienda utilizar gafas de observación solar o visores solares que cumplan los estándares de seguridad correspondientes. Las gafas de sol convencionales no sirven para proteger la vista durante un eclipse.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Las gafas especiales con certificación ISO 12312-2 son indispensables para observar el eclipse solar de forma segura y proteger la vista de la radiación solar. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

También hay que tener cuidado con los instrumentos ópticos. No se debe mirar al Sol a través de un telescopio, binoculares o cámara utilizando únicamente gafas para eclipses: estos equipos necesitan filtros solares específicos instalados en la parte frontal del instrumento.

Durante la breve fase de totalidad, cuando la Luna cubra completamente el disco solar, sí será posible mirar directamente el eclipse. La protección debe volver a utilizarse antes de que reaparezca cualquier parte del Sol.

¿Qué ocurrirá con el cielo durante la totalidad?

Cuando la Luna cubra completamente el Sol, la luz del día caerá de forma repentina. El cielo adquirirá una apariencia crepuscular y, si las condiciones son favorables, podrán hacerse visibles algunos de los objetos más brillantes del cielo.

Uno de los grandes protagonistas será la corona solar, la atmósfera exterior del Sol que normalmente queda escondida por el intenso brillo de su superficie.

12/08/2026.- El eclipse solar total pasará por distintas fases antes de alcanzar la totalidad, cuando la Luna cubra por completo el disco del Sol y la corona solar quede visible durante unos instantes. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Es precisamente esa transformación repentina del paisaje lo que convierte a un eclipse total en una experiencia diferente a la de un eclipse parcial. La totalidad dura apenas unos minutos, pero sus efectos pueden comenzar a percibirse antes, a medida que la Luna cubre una proporción cada vez mayor del disco solar.

¿Se podrá ver el eclipse desde Estados Unidos?

Sí, pero como eclipse parcial.

NASA señala que el eclipse del 12 de agosto será visible parcialmente desde partes del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta zonas de Carolina del Norte, así como desde buena parte de Canadá. En Estados Unidos la cobertura será mucho menor que en España y dependerá de la ubicación.

Por ejemplo, NASA calcula una cobertura máxima del 28 % en Anchorage, 37 % en Fairbanks, 16 % en Boston y apenas 9 % en Nueva York.

La totalidad, en cambio, no alcanzará territorio continental estadounidense.

¿Habrá transmisión en vivo del eclipse?

Sí. NASA realizará una transmisión en directo del eclipse a través de NASA Live, con imágenes procedentes de distintos puntos de la trayectoria y comentarios de expertos.

La cobertura comenzará a las 1:15 p. m. EDT del 12 de agosto, según la programación oficial de NASA.

Para quienes estén fuera de la franja de totalidad o no puedan desplazarse, será una alternativa para seguir el fenómeno desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar total visible desde España?

El próximo eclipse total visible desde España llegará apenas un año después, el 2 de agosto de 2027. Sin embargo, su trayectoria será diferente: la totalidad se concentrará en el sur de la península, con Ceuta, Melilla, Cádiz y Málaga entre los lugares destacados.

Después del eclipse anular del 26 de enero de 2028, la espera será mucho más larga: España no volverá a tener un eclipse solar total visible hasta 2053.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026

¿Qué día será el eclipse solar total?

El eclipse solar total ocurrirá el miércoles 12 de agosto de 2026.

¿A qué hora comienza el eclipse en España?

La primera zona española en observarlo será Galicia, alrededor de las 7:31 p. m. La hora exacta cambiará según la localidad.

¿Dónde se verá el eclipse total?

La franja de totalidad cruzará casi toda la mitad norte de España, desde Galicia hacia el este, pasando por numerosas provincias hasta alcanzar Baleares. La mitad sur observará el fenómeno como parcial.

¿Cuánto durará la totalidad?

La máxima duración mundial será de 2 minutos y 18 segundos, cerca de Islandia. En España variará según la localidad; por ejemplo, será de 76 segundos en A Coruña y 104 segundos en Burgos.

¿Se verá el eclipse total desde Madrid?

No. Madrid observará un eclipse parcial, con una cobertura máxima cercana al 99 % del disco solar.

¿Se verá el eclipse total desde Barcelona?

Tampoco. Barcelona tendrá un eclipse parcial con una cobertura máxima cercana al 99 %.

¿Cuál es el mejor lugar para observarlo?

Más que una ciudad concreta, el factor decisivo será encontrar un punto dentro de la franja de totalidad y con una vista completamente despejada hacia el oeste, debido a la baja altura del Sol durante el eclipse.

¿Se puede mirar directamente el eclipse?

Solo durante la breve fase de totalidad completa. Antes y después es obligatorio utilizar protección solar adecuada.

¿Cuándo será el siguiente eclipse total visible desde España?

El próximo será el 2 de agosto de 2027. Después de la secuencia de eclipses de 2026-2028, habrá que esperar hasta 2053 para volver a disfrutar de otro eclipse solar total desde España.