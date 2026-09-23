Stephen Hawking no solo fue reconocido por su brillantez científica; también dejó frases ingeniosas que invitan a mirar la vida desde otra perspectiva. Una de las más recordadas es: “Las personas que presumen de su coeficiente intelectual son perdedoras”. ¿Qué quiso decir el físico con esta frase? Aquí te lo explicamos.
¿QUÉ SIGNIFICA “LAS PERSONAS QUE PRESUMEN DE SU COEFICIENTE INTELECTUAL SON PERDEDORAS”?
La frase significa que, para Stephen Hawking, presumir de un alto coeficiente intelectual no demuestra verdadera inteligencia; más bien revela necesidad de validación o arrogancia. Con esto, no critica aprender, pensar bien o tener altas capacidades, sino usar un número para sentirse superior a los demás.
Esta cita la dijo cuando le preguntaron cuál era su IQ en una entrevista de 2004 con The New York Times. Su respuesta fue simple y corta: que no tenía idea y añadió: “People who boast about their IQ are losers” (“Las personas que presumen de su coeficiente intelectual son perdedoras”, en español).
De hecho, aunque era reconocido mundialmente por su trabajo en física teórica, nunca divulgó públicamente una puntuación de IQ verificada.
Esta cita puede entenderse en tres ideas:
- El IQ no define a una persona. Aunque una prueba de coeficiente intelectual mide ciertas habilidades cognitivas bajo condiciones determinadas, no resume la creatividad, curiosidad, empatía y otras habilidades blandas.
- La inteligencia se demuestra con acciones. Por más que el conocimiento puede exhibirse con una puntuación, para Hawking lo más importante es que debe demostrarse con aportes reales y la resolución de problemas.
- Presumir no equivale a ser inteligente. Esta frase es una crítica irónica a quien usa su supuesta superioridad intelectual para descalificar o impresionar a otros.
En conclusión, aunque una persona tenga una puntuación elevada, si se comporta con soberbia, no sabe escuchar o trabajar con otros, no es tan “brillante” como dice ser.